أتلتيكو مدريد يربط ساؤول بشرط جزائي خيالي ويرفع شعاره الجديد

مورينيو يطارد مهاجماً ثانياً و يضع عينه على لاعب برشلونة السابق

{ مدريد- وكالات: ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ربط نجمه الشاب ساؤول نيجيز بشرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو، علما بأن الأتلتي أعلن أمس تجديد عقد اللاعب لمدة 5 أعوام، لينتهي بذلك تعاقده عام 2026 . وأشارت صحيفة ماركا امس الأحد إلى أن أتلتيكو وضع شرطا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو في العقد الجديد للاعب، من أجل إحباط الاهتمام الكبير الذي يحظى به من أكبر الأندية الأوربية خاصة بعد تألقه اللافت في كأس أمم أوربا للشباب تحت 21 عاما. وقال خوسيه لويس كامينيرو مدير الكرة في أتلتيكو للموقع الرسمي للنادي: ساؤول قدوة لجميع اللاعبين الشباب بالنادي. وأضاف: إنه نموذج لكيفية تطوير الذات والعمل من أجل الفريق، ونموذج للصلابة داخل الملعب. قدَّم نادي أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، شعاره الجديد عبر صفحته الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي. واعتبارًا من منتصف الليلة الماضية، كشف الأتلتي عن شعاره الجديد في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قال فيها منذ عام 1903 ونحن نتطور. اليوم هو أول يوليو، ويبدأ معه موسم تاريخي.وأرفق النادي بالرسالة صورة توضح تطور شعار الروخيبلانكوس على مدار السنين منذ تأسيسه عام 1903 . وأبرز الأتلتي أن موسمًا تاريخيًا يبدأ بأكثر من 100 ألف عضو و50 ألف مشترك مسجل للموسم الأول على ملعب أتلتيكو مدريد الجديد واندا متروبوليتانو. وحافظ الشعار الجديد على اللونين الأحمر والأبيض الأساسيين للروخيبلانكوس وكذلك الدب (رمز مدريد)، ولكن يمكن فيه رؤية الأشياء بشكل أوضح. لا يزال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يطارد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، رغم اقترابه من التعاقد مع ألفارو موراتا، لاعب ريال مدريد الإسباني. وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أنّ علاقة لوكاكو بـ سبيشال ليست جيدة بعدما أبعده عن تشيلسي نهائيًا عام 2014 لينضم لصفوف إيفرتون، كما أنّ رغبة البلجيكي الأولى هي العودة لقلعة ستامفورد بريدج إلا أنّ اللاعب لا يمانع الجلوس مع مورينيو والتحدث بشأن انضمامه لمانشستر يونايتد. وأشارت الصحيفة إلى أن الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب البلوز، لا يرغب في دفع 100 مليون إسترليني للتعاقد مع البلجيكي، كما أن اللاعب كان يسعى للعودة لتشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوربا، وبعد تأهل الشياطين الحمر، أصبح الخياران متاحين بالنسبة له. وأوضحت الصحيفة أن مورينيو مستاء من تأخر صفقة ضم موراتا، خاصةً بعدما طلب ريال مدريد 20 مليون إسترليني إضافية بعد العرض المقدم بقيمة 60 مليون إسترليني، وهو ما يرفضه البرتغالي لرغبته في التعاقد مع مهاجم ثانٍ، والخيار الأقرب هو لوكاكو بعد استحالة ضم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد. وسجل لوكاكو، (24 عامًا)، 51 هدفًا في آخر موسمين مع التوفيز الذي انضم له عام 2014 بمبلغ 28 مليون إسترليني فقط. يراقب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني مارك بارترا، مدافع بروسيا دورتموند الألماني، للحصول على خدماته، لدعم الخط الخلفي للفريق خلال الموسم المقبل. وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أنّ مانشستر يونايتد يرغب في مدافع آخر، بعد التعاقد مع السويدي فيكتور ليندولف، من بنفيكا البرتغالي، بمبلغ 35 مليون إسترليني، ويرى أن بارترا سيكون الأمثل، خاصةً وأن اللاعب يستطيع أيضًا تعويض الأرجنتيني ماركوس روخو، ظهير الشياطين الحمر، والذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية عام 2017 . وانضم بارترا لصفوف بروسيا دورتموند في صيف 2016، قادمًا من برشلونة الإسباني، بعدما لعب في الفريق الأول الكتالوني منذ 2012 في آخر مواسم بيب جوارديولا في قلعة كامب نو. ولم يشارك المدافع الإسباني سوى في 14 مباراة فقط بسبب تعرضه للإصابة بعد محاولة تفجير حافلة أسود الفيستيفال قبل مباراة موناكو الفرنسي، في ربع نهائي دوري أبطال أوربا، والتي نجا فيها من الموت بأعجوبة. وبات ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد الإسباني على أعتاب الرحيل عن صفوف النادي الملكي، والانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وذكرت صحيفة ميرور البريطانية ن زوجة اللاعب الإسباني نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تؤكد فيها انتهاء شهر العسل، مشيرة إلى أنه اليوم الأخير لهما في مدينة إيبيزا. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تنذر بأن موراتا سيسافر إلى مدينة مانشستر خلال أيام لإتمام صفقة انضمامه إلى الشياطين الحمرولفتت إلى أن جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الإنجليزي، يريد ضم ألفارو موراتا ليكون بديلاً للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي تم الاستغناء عنه بعد انتهاء عقده. وأشارت إلى أن ألفارو موراتا سجل 20 هدفًا لريال مدريد الموسم الماضي في كل البطولات، ولكنه يريد الرحيل بسبب ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لصالح زميله الفرنسي كريم بنزيمة.