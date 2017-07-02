3 خيارات لتعويض صلاح في روما

ثنائي بايرن ميونيخ يرفضان ترشيح أنشيلوتي لمنصب المساعد

{ روما- وكالات: كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، عن رفض الثنائي المُعتزل فيليب لام وتشابي ألونسو، منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني للبافاري. وأعلنت إدارة بايرن ميونيخ، تعيين سانيول الذي لعب لصفوف النادي في الفترة بين 2000 و2009، مساعدًا لأنشيلوتي المدير الفني للفريق، بعقد لمدة عامين، بداية من الموسم المقبل. وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلها موقع سبوكس أردت ضم مدرب مساعد يكون لديه معرفة كبيرة بالفريق، حاولت إقناع فيليب لام أو تشابي ألونسو. وأشار أنشيلوتي إلى أنه بعدما رفض الثنائي هذا المنصب، وقع الاختيار على ويلي سانيول نجم الفريق السابق، لتولي المهمة. واختتم حديثه بقوله ويلي سانيول اختيار مناسب جدًا، ولديه شخصية جيدة، وكان ناجحًا فترة توليه بوردو الفرنسي، ويعرف بعض اللاعبين مثل كومان وريبيري، وسوف يُضيف للجهاز الفني للبافاري. يسعى نادي روما الإيطالي، لتعويض اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، الذي انتقل الشهر الماضي إلى نادي ليفربول الإنجليزي. ووفقًا لما ذكرته صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن المدير الرياضي لنادي روما مونشي، وضع 3 خيارات لتعويض صلاح، وهم جيرارد دولوفيو لاعب برشلونة، وفرنانديز سوسو لاعب ميلان، وإينياكي ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو. وأوضحت الصحيفة أن المدرب الجديد لروما دي فرانشيسكو، يسعى لخطة لعب 4-3-3 مع نكهة إسبانية في الخط الأمامي، لتعويض الجناح المصري محمد صلاح. وأضافت أن روما ارتبط سابقًا بجيرارد دولوفيو، الذي لعب لميلان في نصف الموسم الثاني من الموسم المنصرم، ومع عودة اللاعب لبرشلونة، بات مرشحا للمغادرة مجددا سواء بالبيع أو الإعارة، وهو يجعله مرشحًا للانضمام لروما. وأشارت إلى أن الإسباني الشاب سوسو، لاعب الميلان لم يجدد عقده مع الفريق حتى الآن، ومع التعاقدات الجديدة للفريق فإنه قد يرحل يسعى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لخطف الألماني أنطونيو روديجر، مدافع روما الإيطالي، مع اقترابه من ارتداء قميص تشيلسي. وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أنّ بيب يرفض الخسارة مجددًا أمام البلوز، بعد تفضيل تيموي باكايوكو، لاعب موناكو الفرنسي، الانضمام لقلعة ستامفورد بريدج بدلًا من فريقه، ويحاول إقناع اللاعب بالانضمام لصفوف السيتزنز. وأشارت الصحيفة إلى أنّ روديجر بات قريبًا من تشيلسي بصفقة تصل إلى 35 مليون إسترليني، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي غدًا الاثنين، بعد انتهاء بطولة كأس العالم للقارات في روسيا، إذ يواجه منتخب ألمانيا نظيره تشيلي الليلة. وأوضحت الصحيفة أنّ تدخل جوارديولا في الصفقة قد يؤدي إلى تغيير جهة اللاعب، كما أنّ باكايوكو سيكون ثاني صفقات تشيلسي لهذا الصيف بمبلغ 43 مليون إسترليني. ويبحث البلوز عن بديل جون تيري، قائد الفريق، خاصة بعد رحيل ناثان أكي، لصفوف بورنموث بمبلغ 20 مليون إسترليني، ويضع ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أو الهولندي فيرجيل فان ديك، قائد ساوثهامبتون، بالإضافة إلى الألماني جيروم بواتينج من بايرن ميونيخ.