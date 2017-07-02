إستفتاء حول إستقلال كردستان.. رفض لماذا ؟ ونعم متى وكيف..؟ 1

العثمانيون تركو الإدارة الداخلية للأكراد إلى الإقطاعيين وزعماء القبائل

عبدالله عباس

السليمانيةمراجعة الجروح

(1)

ربما يتذكر بعض الاخوه الذين كنا نعمل سوياً في الاعلام المركزي في بغداد منذ اواسط ستينات القرن الماضي وعندما نناقش التوجهات الاعلامية والثقافية تجاه الكرد نقول لهم : سياتي يوم تندمون على اهمالكم مشاعر الكرد القومية المشروعة وكلما استمر هذا الاهمال تتسع المنافذ التي يدخل من خلالها كل طامع بالعراق الموحد ونضيف : ان عقدة العقد مع الاسف في التعامل مع الكرد المشارك صاحب الحق في هذه الشراكه ان مع مسيرة العالم باتجاه التطور نحو الايجابية ان اصحاب السلطه هنا يتراجع نحو الخلف في حين ان العقلاء والراشدين بين اصحاب السلطة العرب كانوا هم الذين فتحوا المجال في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي امام الاعلاميين الكرد في فلسطين لتاسيس اول اذاعة كردية في مدينة يافا لتنشر الوعي القومي لدى الفرد الكردي كي يساهم من ذلك المنطلق في النضال من اجل حريته وحرية شعوب المنطقة وقبل ذلك وفي 1898 صدرت اول صحيفة كردية في القاهرة لتكون صوت دعوة القومية الكردية لتحرير كردستان من ظلم العثمانيين العنصريين و الخيرين العرب الواعين ليسوا فقط لم يتحسسوا من هذه الانطلاقة بل مدوا لها يد العون وبعد مرور عشرات السنين وادعاء (بعض القوميين العرب) بأنهم اصبحوا عصرين وبعد تجارب المره كان الشعب العراقي ضحية انقلابات وسحل من اليساريين و ذبح من اليمين القومي من خلال الانقلابات العسكرية التى بدأت في 14 تموز 1958 الذي فتح كل جروح ومظاهر الفرقة في العراق وفي نهاية التسعينات القرن الماضي عندما كان العراقيون يعيشون تحت وطأة الحصار القاسي تم تسليم اخطر جهاز اعلامي (الاذاعة والتلفزيون) لاغبى مدعي تاريخ ليفتح باب لاعادة كتابة التاريخ مدعيا ان من لم يكن مؤيد للعرب فانة صهويني بما فيهم الشيخ محمود الحفيد احد ابرز رموز الكرد وتم تسليم اخطر صحيفة حكومية (جريدة الجمهورية) الى امي عنصري وغبي بدأ مهمته بمحاربة كلمة الكردية …! وبعد لجوء (الاكثرية المظلومة ..!!) الى القوة المؤيدة لتحرير الشعوب من ظلم حكم الديكتاتورية (أمريكا العظمى) وساعدوها لاسقاط كل اركان دولتهم التي بناها العراقيون منذ عشرينات القرن الماضي وساعدوا المحرر لفتح اخطر صراع (الطائفية) تحت عنوان حكم الاكثرية المظلومة وعندما سمع احد من هؤلاء ممثلي (المظلوميين وعلى صدره عنوان دولة القانون) ان الكرد يفكرون بتنظيم استفتاء حول استقلال وبدون ان يعرف (شنو موضوع) ظهر على كل شاشات الطائفيين وهو سكير ويطلب من حكومة المظلوميين اسقاط جنسية كل الاكراد الساكنيين في العراق خارج اقليم كردستان ……!!! كل هذا التاريخ واخطاء جسيمة التى ادت الى فتح عشرات الثغرات الخطيره في جدار العراق الموحد مع ذلك البعض يتعجب كيف دخلت (اسرائيل الصديقة…!!!) الى عصب مشاكل الذي خلقه اغبياء السلطة في العراق تحت عنوان مستوحى من (تراث الامة) القيام بتصرف تحت عنوان الحق بهدف باطل ….!!!

اختيار تحقيق الحلم المشروع في زمن الخراب

(2)

ان اكبر واعقد مشكلة تواجة القومية الكردية هي ان بعضاً من قادتهم في اكثر الانعطافات التاريخية يتركون فرصاً مثمرة دون ان يستفيدوا منها وينتظرون ياتيهم (هبة من الاخرين لقاء بعض الخدمات ..!) وبعكسه يختارون توجهات خاطئة في ظرف معقد ليس فيه حد ادنى من فرصة مثمره لطموحاتهم القومية موعدا لاعلان التوجه نحو تلك الطموحات رغم انه كل المؤشرات توحي بانه توقيت خاطئ وكارثي في بعض جوانبها على القومية الكردية .

اخطأنا عندما استغلنا موعد تحرك الاقطاعيين الكرد ضد الاصلاح الزراعي بدعم من شاه ايران في بداية الستينات عندما تراجع قاسم عن تنفيذ البند الثالث من الدستور المتعلق بتحقيق حقوق شراكة الكرد في السلطة وتنفيذ طموحاتهم القومية المشروعة كشريك حقيقي في دولة العراق دون ان يسال اي سياسي كردي ذكي نفسه : كيف يساعد الشاه تحقيق تلك الحقوق وهو الذي سحق احلام الكرد بوحشية في كردستان الشرقيه واخطأنا عندما لم نستغل اربعة سنوات بين 1970 – 1974 لبناء وحدة وطنية كردستانية موحده يكون سياجا لتحدي السلطة عندما انحرف عن تحقيق بنود اتفاقية 11 اذار وانتظرنا وعود الشاه وامريكا لنبدأ ذلك التحدي بتوجه منهم وليس باختيارنا (اسلوبا ووقتا) ولم يمر عام الا وتوجهة الاطراف الثلاثة الى اختيار اسلوب (عهر السياسة تحت عنوان اتفاقية الجزائر) دون ان يحصل الكرد حتى على كلمة شكر من الحليفين الامريكي والشاه الذين حققوا مكاسب اقليميه لصالحهم .

والان في الوقت الذي تعيش منطقة الشرق الاوسط اسوء حالة السيادة فيها للخراب في كل شيء وعلى وجه التالي :

1 – في العراق (للصوص وفاسدين) لايهمهم بيع العراق في المزاد العلني

2 – وفي سوريا صراع دامي نادر شهد التاريخ المنطقة سفك دماء بهذه الطريقة العبثية

3 – والمستقبل الكل ينتظر المجهول عدا بعض حسابات القوى الكبرى المضمونه لهم

4 – وفي تركيا يحكمها السلطان يعتبر الكرد القوة الارهابية الاولى امام طموحاته السلطانية وايران منشغل بالقوة ليستعيد طموحاته القومية في الداخل والهيمنة حتى لو تكون (بالشراكة مع الاخرين).

وفي المشاهد الاربعة مع الاسف انه وحتى الان ليس للكرد (رغم عراقة التاريخ وثراء الارض وشجاعة الرجال والايمان الصادق) اي ضمانه لافق مضيء في نهاية النفق الذي تدور فيه كل تلك الصراعات كل طرف مخطط و منظم بتوحد عند الوصول لنهايته عدا نا نحن كل جزء منا مقسوم لصالح احد اطراف هذا الصراع الجنوني بالاضافه الى ثقل صراع الخلافات في داخلنا يمنع اي موقع قدم للمستقبل الامن خلف هذا الضباب المخيف نطلع على العالم ونعلن : (نستفتي شعبنا من خلال سؤال : هل تريد الاستقلال ؟) وان الارباك في هذا الاعلان ظاهر من خلال الارباك في تصرفات القيادة المسؤولة عن هذا الاعلان كل يوم تعلن اهداف مختلفة لهذا الاختيار و في كل نوع يظهر انها تريد ارضاء الاخرين قبل ارضاء الشعب أن الشعب الكردي والعقلاءهم ليسوا بحاجه الى استفناء : هل تريد الحرية والاستقلال ؟ لانه يرون اذا وحده الصف الكردستانية متوفره بشكل يعتمد عليها اولا والاستفادة من تجربة نضالها والفرص التي توفرت لها القدرة على بناء اقتصادي واجتماعي بحيث يرغم الاخرين على احترامها ويحسب لها حساب الوجود المؤثر ثانيا وان الظرف الاقليمي والدولي في حالة لا يمكن ان تقف بوجة هذا الهدف المشروع لشعب حضاري موجود كارض وتاريخ واللغة ثالثا في هكذا ظرف فقط نحتاج الى قيادة وطنية واثقة من نفسها بالاعتماد على الامة ووعيها و وحدتها فيذهب الى منظمة دولية ويعلن تاسيس كينها المستقل لان حتى الطفل الكردي الرضيع يحلم بالاستقلال وفي تراث الكردستاني هناك مثل : سؤل الضرير ماذا تتمنى ؟ اجاب : عينين لا أرى بهما دنياي …!!

اذا : مالعمل ؟

(3)

عام 2015 كتبت تحليلا بعنوان (الاختيار الامثل أمام القومية الكوردية طريقاً لتحقيق حق تقرير المصير) (1) في حلقتين نشر في صحيفة الزمان الغراء وموقعين صحفيين مشهورين لدى متابعي شؤون السياسية هما (كتابات و المثقف) بعد توضيح المراحل التأريخية لتقسيم القومية الكردية ارضا وشعبا ومواقف التشنج والعنصرية لحكام البلدان التي تم تقسيم كردستان والحقها باراضي تلك الدول رغم مشاركة الكرد الفعالة في بناء دولهم وحضارتهم بحثنا توجه الخيرين الكرد للاختيار المصيري من قبلهم وذلك ببناء وحدتهم المصيرية دون اعتماد على قوى الهيمنة الاقليمية او الدولية وللتذكير (لعله تنفع الذكرى) نعيد قراءة بعض ما جاء في التحليل : (قلنا في موضوع تحليلي حول وضع القومية الكردية وبعنوان رغبة الكرد في الانفصال بين الاختيار والإجبار ما يلي نصاً : أن قوى الاستكبار العالمي، وبعد الحربين العالمية الأولى والثانية، قامت بتجزئة الأرض والشعب الكردي بين ثلاث قوميات، وترك مصيرهم تحت تصرف تلك البلدان التي تعاني من أزمة، عبارة عن ابتلائهم بقيادات سلطوية وفوقية لهم، وكل قومية حسب إرثها التاريخي تقودها قيادات ملئت أفكارهم بالتعصب العرقي والديني والمذهبي، والرغبة لعدم التنازل عن كل هذه العقد حتى لو سالت الدماء للركب، كما يقول المثل ! ودون أن يكون لهم أي استعداد لفهم أو استيعاب أفكار العصر، مثل حقوق الآخر، أو تبادل السلطة سلمياً،….الخ ولذلك ترى أن كل المحاولات لمعالجة القضية الكردية في أجزاء أربعة تبدأ من فوق، وبطريقة التراضي بين الفوقانيين في الطرفين، وعندما تواجه مصالح أي طرف ماسك بتيسير أمور الرعية لا يمر وقت إلا وترجع العقدة إلى المربع الأول، وهكذا…) وأكدنا في نهاية الموضوع : أن قوى الغرب مرتاحة لهذا التقسيم ونتائجه وتعمل لتعميقها في كل المراحل والانعطافات التاريخية ولا يصدق أحد أن الغرب يعالج ما خربه هنا، وذلك خدمة لضمان أمن الدولة العبرية والذين قاموا بهذا التقسيم كانوا يعرفون هذه الحقيقة، لا بل نفذوا هذه الخطة متعمدين وفي مقدمتهم الاستعمار الانكليزي أخبث قوة استعمارية عرفها تأريخ البشرية – ولا يزال – منذ أواسط القرن التاسع عشر وخبثه يكمن في ترك كل المناطق التي استعمرها مليئة بألغام الشر المستطير أخطرها في منطقة الشرق الاوسط

: خدع العرب بعد الحرب بتوحيدهم حيث بدل ذلك عمل على الفرقة بينهم، وصنع لهم جامعة لم تجمعهم على أبسط الأمور، وكذلك تقسيم القومية الكردية، وتم بعد ذلك تأسيس الكيان الاستيطاني في قلب المنطقة وتقطيع باكستان عن الهند عندما شجع وبكل خباثة الاسلاميين بفك ارتباطهم مع الهنود وخلق بؤرة كشميرين)….ألخ .

إن الاستعمار الانكليزي والغرب عموماً في الوقت الذي بنو أسس الديمقراطية على أساس علماني كل يعرف حقوقه وواجباته في بلدانهم، خططوا وبنفس الحماسة لنقل العلمانية المشوهة للمنطقة وتشجيع تجزيئتها وبقايا الإقطاع والنفعيين بعضهم باسم الدين وآخرين باسم وجاهة القبيلة وسلموا مصير الحكم إلى هؤلاء والذين سهلوا لهم طريق الدخول إلى المنطقة وهم من الذين أشرنا إليهم ملأت أفكارهم بالتعصب العرقي والديني والمذهبي، والرغبة لعدم التنازل عن كل هذه العقد حتى لو سالت دماء إلى الركب فكان مصير الكرد في الجزء الذي استولى على مقدراته الدولة التي أسسها مصطفى كمال تركيا الحالية حيث كان وضع الشعب الكردي في ذلك الجزء تمثل ومنذ معركة جالديران عام 1514 والذي نادى إلى تقسيم كردستان بين إيران والعثمانيين، وقام العثمانيون بترك مهام إدارة الشؤون الداخلية الكردية للإقطاعيين والزعماء القبليين المحليين وعدم التدخل المباشر فيها، ومن المعروف أن تلك السياسة أفرزت على مدى ثلاثة قرون حالة جد معقدة في كردستان . فهي من جانب نأت بالمجتمع الكردي من مؤثرات العثمانية والتتريك خاصة أن كردستان كانت أقرب المناطق جغرافياً إلى مواطن تركيز وانتشار العنصر التركي في الدولة العثمانية . وحافظت بذلك على بقاء العنصر الكردي سائداً في موطنه التاريخي عند تخوم الباب العالي . ولكنها ساهمت من جانب آخر وإلى حد كبير في ترسيخ حالة التفتت والتشرذم القبلي وتقوية مراكز ونفوذ الزعماء المحليين الكرد، تلك الظاهرة التي لازال المجتمع الكردي يعاني آثارها المدمرة إلى يومنا هذا لا على الصعيد الاجتماعي فقط، بل وعلى الصعيد السياسي أيضاً.

وفي إيران عموماً ومنطقة كردستان الملحقة بدولة إيران أدت التطورات المتلاحقة التي رافقت الحرب العالمية الثانية إلى ولادة أحزاب قومية إيرانية أخرى انضوت بعضها تحت راية ما سميت بالجبهة الوطنية وكما هو معلوم فإن برامج هذه الأحزاب وخطابها السياسي كان خطاباً قومياً فارسياً ما كان متوقعاً منها أن تكون لها رؤية آنية أو مستقبلية تجاه حل المسألة القومية في إيران بل إن خطابها كان يدعو إلى صهر القوميات الإيرانية في بودقة الثقافة الفارسية (قومية واحدة لغة واحدة) وعند تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران بقيادة القاضي محمد والاستفادة من وجود القوات الروسية والتعاون مع الأذريين الذين يدعمهم الروس بشكل واسع، تم الإعلان عن تأسيس جمهورية (مهاباد) بزعامة القاضي محمد دون الإعلان عن الانفصال من إيران كحال إعلان جمهورية الاذريين ضمن وحدة إيران، ولكن حكومة الشاه تعاملت مع ذلك بالقسوة وهاجمت بالعنف على المناطق الكردية وأسقطت التجربة التي لم تكمل عاماً واحداً وقامت بإعدام قادة الحزب أمام أنظار الناس وفي نفس الساحة التي أعلن فيها قيام الجمهورية، ومنذ ذلك الوقت ولحد الآن فالحكومات الإيرانية (الشاه وبعده الثورة التي أدت إلى سقوط الشاه) تتعامل مع كل انتفاضة أو مطالبة بأي حقوق مشروعة بنفس الأسلوب الذي أدى إلى سقوط تجربتهم الأولى في أواخر عام 1946، ولا توجد حتى الآن أي بادرة أمل باتجاه تحقيق الحقوق القومية للكرد هناك، وأن القوى الكردستانية الإيرانية (الأحزاب والمنظمات) مطاردة من قبل السلطة ويعيش أكثرية قيادات تلك الأحزاب خارج إيران ..!

أما في منطقة كردستان العراق والتي تسمى في أدبيات الأحزاب القومية للكرد بـ(كردستان الجنوبي) فوضعها السياسي والنضالي والثقافي من بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبراطورية العثمانية تختلف عن الأجزاء الكردستانية الأخرى مقسمة على تركيا وإيران وأخرى في سوريا، بل إن الكرد هذه المنطقة هم أول من أسسوا التنظيم اليساري (حزب شورش) والذي سبق تأسيس الحزب الشيوعي العراقي وهذا التوجه اليساري مبكر عند كرد (العراق) جعل ولفترات طويلة أن يكونوا في المواقع القيادية ضمن تنظيمات الحزب الشيوعي العراقي، ومن كردستان العراق أيضاً ظهر القادة السياسيون والثوريين من رحم النضال السياسي وليس عن طريق الانتماء القبلي والعائلي، رغم أن أول محاولة من الكرد لتحقيق حقوقهم القومية قادها الخالد (الشيخ محمود الحفيد) .. وهو الرمز الديني في المقام الأول، وفي رأيي المتواضع وقراءتي لبعض المراحل التاريخية التي مر بها وضع هذه المنطقة، أن خصوصيتها تلك تعود إلى مرحلة حكم البابانيين حيث يبدو من خلال قراءة فترة حكمهم تكاد تكون الإمارة الوحيدة في تصرفات قادتها وأعمالهم يظهر طابع التوجه القومي، وما كان التوجه لتأسيس مدينة السليمانية كعاصمة لهم إلا إحدى الإشارات لتوجههم القومي، ثم يظهر أن كل المعارك التي شنتها الدولة العثمانية على هذه الإمارة كان أسبابها تعود إلى إظهار الطابع القومي على تصرفات أمراء بابان، وفي مرحلة حكمهم ظهرت ملامح الأدب القومي الكردي بعد (أسطورة مم وزين) للشاعر الكبير أحمد خاني من خلال المعلقتين الخالدتين (الرسالتين المتبادلتين بين الشاعرين سالم ونالى).