شيزوفرينيا العصر

بسطاء العيش

سأحدثكم عن ذلك الجانب المعتم ، بعد أن اضع نظارتي ذات الست درجات ، و أبتلع مضادات المصداقية للعقل والقلب..

فأنا أخشى العدوى كثيراً.. !

*لو أمعنّا النظر في “المجتمعات الريفية” لوجدنا سكانها يتعاملون فيما بينهم معاملة موضوعية ، معاملة تتعرى من الشكليات المطرّزة ، ترتدي بيجامة ناعمة تكتنفها بساطة العيش..

يبصروا وهج الروح جيداً من أصغر ثقب ، حتى وإن كان مرقعاً بعض الشيء ، بأقمشة غليظة تهدر الشكل !

فسيبقى نورها ساطعاً في أعينهم رغماً عن كل أنف !

ولو القينا أنظارنا المرتابة على “المجتمعات المتمدنة” ؛

تلك التي لَبِسَت ثوب الحضارة الباهظ

وشَطَفَت عقولها بماء دَنِس لافِح

و ارتدت نظارة قاتمة ،

تحجب عنها أشعة الشمس..

{ سنجد بعض الرجال ، يتصافحون فيما بينهم

بأيادٍ مرتخية الشعور شديدة القبضة..

يقهقهون بصوت عالٍ ، و يطلقون دعابات نزقة ..

يتبادلون الأحاديث المنوّعة ، وفي داخلهم إنفعالات من البوح محرّمة..

طُبِع عليها ختم المنع المبجل من إدارة الذات ،

ليقع صاحبها ضحية للمجاملة السوداء.. وبتعبير أدق (نفاق مبطن بمنفعة حمراء).

فقط لأن زيد من الناس يعلوه مركزاً أو أغنى منه !الضحية_الأولى تحت مسمى شيزوفرينيا العقل)

ثم نرى بعض النساء يتصافحن فيما بينهن

يتهادين القبلات الحارة

وفي جوفهن طفل باكي

يودُ الإنشقاق من رحم أكاذيبهن بأسرع وقت !

لضحية_الثانية تحت مسمى شيزوفرينيا القلب)

ونرى البعض يُحكِّم عينه لا عقله في التصويب على الرابح ؛

-كرفض امرأة غنية العقل فقيرة المظهر ، من العمل في شركة مرموقة..

_التعالي والتكبر من بعض الفتيات ذوات العقول الخاوية على زميلة الدراسة معسرة الحال !

_اظهار الإحترام المبالغ به لمن يرتدي آخر صيحات الموضة ، تلك التي تعلو أقمشتها أبهظ الماركات العالمية.. و الخ من الأمثلة البائسة..

فالمظهر اللائق أمر مطلوب ومحبذ به ،ولا ضير حتى في مبالغة العناية به..ولكن لو جعلناه مقياساً لسلامة جوهر الشخص ذلك الخطأ والجهل والفراغ الفكري بعين ذاته..

الضحية_الثالثة تحت مسمى شيزوفرينيا العين)

تعثّر قلمي وجفّ حبره كثيراً وأنا أحاول إيصال مايدور في ذهني من صَخَب..

علَّ رسائلي المحددة وصلت الى محطتها الآمنة بشكلٍ سلس ؛

لمن يخالفون حقيقة مشاعرهم بشكل مؤذ..

لمن يرتدون أقنعة النفاق بشكل مزري..

لمن لا يجذب أعينهم سوى قالب مغري..

تحياتي لجميع الناصعين

تحياتي لبسطاء العيش..

ايلاف عباس الجبوري – بغداد