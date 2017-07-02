الفرق بين الغزو العثماني البريطاني

لمدة خمسة قرون كان العراق محتلا من قبل الدولة العثمانية الاسلامية.

طول هذه المدة ولغاية 1914 لم تجد في العراق اي مؤسسة تستحق الذكر سواء كانت تعليمية او خدمية او ثقافية او صحية.

فقد كانت الأوبئة تجتاح العراق كل عشرة سنوات حتى وصل عدد سكان العراق الى مليون فضلا عن الفقر والجهل والتخلف .. الخ. فكان هم العثماني اخذ اموال الفلاحين وارسالها الى اسطنبول.

ومن يطلع على مجازر الترك باهل الوسط والجنوب يجدها مأساة عاشها العراقيين تحت حكومة الاتراك ورغم ذلك لم نسمع بثورة تستحق الذكر في ضد الاتراك ! بل هم تأريخنا وتركيزه الاول على ثورة العشرين الفاشلة ضد بريطانيا !

علما انه في اول سنتين من دخول بريطانيا للعراق بنيت المدارس والمستشفيات والمؤسسات وعبدت الطرق ، وشقت الانهار ، ودخل استيراد المكائن والاجهزة الحديثة ، وصدرت التمور ، وادبت بعض العشائر التي كــــــــانت تغزو وتنهب وتفرض الاتاوات ، وحذرت ايران من اي تمادي على حدود العراق ، ولطمت تركيا على مؤخرتها حين ارادت ابتلاع الموصل.

كما صنعت للعراق حكومة وحدودا لم تكن موجودة في تاريخه وادخلته الى عصبة الامم ، وجعلته له كيانا مستقلا.

وفرضت العلمانية في الحكم ، وارست ملوكا على العراق كانوا من انزه خلق الله ، وصنعت جيشا تحت تدريب وتسليح بريطاني.

اضافة الى ان جيل (العشرين والثلاثين) الذي تخرج بفضل بريطانيا يعتبر افضل جيل في تاريخ العراق القديم والوسيط والحديث والمعاصر ومثال على ذلك؛ هذه صورة لطلبة الاعدادية المركزية في بغداد سنة 1932 تضم الزعيم عبد الكريم قاسم – الخامس في الصف الاخير.

اضافة الى الدكتور علي الوردي ، والفنان جواد سليم الاستاذ طه باقر ، وحسين علي محفوظ ، والفنان يوسف العاني، والفنان عزيز علي ، والشاعر عبد الوهاب البياتي، والزعيم الركن ناظم الطبقجلي، و المعماري قحطان المدفعي والدكتور كمال السامرائي وفؤاد حسن غالي وغيرهم..

الغريب ان شيئا كهذا لم يحسب للاحتلال البريطاني ، وشيء من ظلم الاتراك لم يذكر !

من يكتب التأريخ ؟ ومن يحركه ؟

اكرم حسن