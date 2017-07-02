عرف البيدوفيليا

عندما كنت اعمل في كشك للاستنساخ.. زارني مرة اب وطفلته في مكتبي لاستكمال معاملتهم وتنضيدها..

وبعد ان اطلعت على مواليد البنت البالغة 2003 واطلاعي على مواليد ابيها الثلاثيني والتحدث معه.. اتضح لي انهما متزوجان، فحوقلت وتحججت بعدم قدرتي على انجاز المعاملة لعطل كاذب في الطابعة!

لم تكن تلك الحادثة سابقة استثنائية.

فالكثير من العوائل كانت تأتي ولم نكن نحسن التمييز فيما اذا كانت الصبايا فيها متزوجات ام يبتغي الاهل تزويجهن، ام انهن مجرد طفلات اتين مع ذويهن..

ولم تقتصر مسألة تزويج القاصرات على العوائل الفقيرة والقروية، بل شملت حتى العوائل المتعلمة و”المرتبة”.. حتى امست ظاهرة اعتيادية سادت حد تحولها للصيغة الطبيعية للاعراف المقبولة.

فيصبح عندئذ تصرفي في الامتعاض وعدم استكمال المعاملة تصرفا بالغ الاستهبال! لكنني، وبحكم العناد وغير المعتاد، استخدم عقلي في وزن الامور السائدة، فوزنت الظاهرة حسب الاتي:

اذا كان اشتهاء الاطفال من المحرمات عالميا، ومعروف بانه مرض يدعى “البيدوفيليا” يعاقب مرتكبوه باقسى العقوبات، وينبذون اجتماعيا ويحتقرون على المستوى الاخلاقي، فهل يصح اذن تملصنا من الحكم عليه بالمرض اذا ما ساد وانتشر وامسى عرفا؟

وهل تتلاشى اعراض الشذوذ اذا ما بدلنا اسمه من مرض “اشتهاء الاطفال” لـ (الزواج الشرعي)؟

اي انسان يتحلى باقل نسبة ادراك للمنطق سيجيب بالنفي، وليس معنى ان يتواطأ المجتمع برمته ومؤسساته الدينية والحكومية مع جرم من هذا النوع، ان الامر لا يكون جرما او مرضا.

وليس اشد من امراض من هذا النوع وهذا الحجم فتكا وتدميرا للمجتمع ومستقبله اذا ما تمت شرعنتها دينيا وعرفيا، وتم الصمت عنها ثقافيا وقانونيا، ولاسيما حين تعلق الامر بمسخ كل قيمة للنصف الجميل للمجتمع، وسلبه طفولته وارادته وكيانه..

ولا ينتظر بعد ذلك من الافراد والمجتمع والقانون انصاف الاناث والتعامل السليم معهن، ولا يجدي نفعا كلامنا عن تبعات المرض المشرعن، كقتل الاناث وسلبهن حرياتهن، ومعاملتهن كمواطنات من الدرجة الثالثة، فمن يصمت عن مرض يرتكب بحق هذه الشريحة يصمت عن جرائم اخرى بحقها. ولا حول ولا قوة الا بالله.

تمام عدنان حسين