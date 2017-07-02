المرشّح السابق للإقتراع الرئاسي في فرنسا ينسحب من الحزب الإشتراكي

الأمم المتحدة تطالب الكونغو الديمقراطية بجدول رسمي للإنتخابات

{ كينشاسا، (أ ف ب) – طالبت الامم المتحدة امس كينشاسا بنشر جدول زمني رسمي للانتخابات قبل ستة اشهر من الموعد المقرر لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد. وقال مامان صديقو الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية في بيان “ادعو اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة الى ان تنشر من دون تأخير جدولا زمنيا رسميا ومتوافقا عليه لاجراء الانتخابات”.

لكن المتحدث باسم اللجنة جان بيار كالامبا رد في تصريح لفرانس برس “لا يحق لمامان صديقو ان ينتهك استقلال اللجنة الانتخابية”، معتبرا انه لا يحق له “اعطاء تعليمات للجنة”.

واكد كالامبا ان نشر الجدول الانتخابي يبقى رهنا بتصويت البرلمان على قانون انتخاب جديد.

لكن النواب واعضاء مجلس الشيوخ هم في اجازة ولن تبدأ الدورة البرلمانية المقبلة الا في 15 ايلول/سبتمبر.

وتشهد الكونغو الديموقراطية ازمة سياسية حادة مع تمسك الرئيس جوزف كابيلا بالسلطة رغم انتهاء ولايته في 20 كانون الاول/ديسمبر 2016.

ولا يزال على رأس البلاد بناء على قرار مثير للجدل اصدرته المحكمة الدستورية وعززه اتفاق وقعته الغالبية والمعارضة في 31 كانون الاول/ديسمبر الفائت.

وتنص هذه التسوية على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2017. لكن احترام هذا الموعد يبقى نظريا.

ويلحظ الاتفاق ايضا تعيين رئيس للوزراء من المعارضة لترؤس حكومة وحدة.

طريق وحيد

وذكر صديقو “من واجب جميع موقعي اتفاق 31 كانون الاول/ديسمبر 2016 تنفيذ هذا الاتفاق بحرفيته وبحسن نية”. واضاف “تذكر منظمة الامم المتحدة بان هذا الاتفاق يشكل الطريق الوحيد السلمي والموثوق به للخروج من المأزق الراهن واجراء انتخابات هادئة وذات صدقية”.

عل» صعيد اخر اعلن المرشح الاشتراكي السابق للانتخابات الرئاسية الفرنسية بونوا آمون السبت انسحابه من الحزب الاشتراكي الذي نشط فيه ثلاثين عاما مؤكدا انه يرغب في “اعادة بناء اليسار” من خلال تأسيس حزب سياسي جديد.

وقال آمون بمناسبة اطلاق “حركة الاول من يوليو” امام حوالى 11 الف شخص تجمعوا في باريس “اليوم قررت الانسحاب من الحزب الاشتراكي. اغادر الحزب لكنني لن اتخلى عن الفكر الاشتراكي”.

وتعرض آمون (50 عاما) لهزيمة نكراء في الدورة الاولى من الاقتراع الرئاسي في 23 نيسان/ابريل بحصوله على 6,4 بالمئة من الاصوات. واستبعد من الدورة الاولى في الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو.

وقال آمون السبت “ربما ولى عهد الحزب الاشتراكي. حقق نجاحات وقناعتي هي انه حان اليوم الوقت لطي الصفحة لاطلق عملية شبيهة بعملية ايبيني” في اشارة الى تأسيس الحزب الاشتراكي في 1971.

واضاف “للناشطين الباقين (في الحزب) لا اقول لهم (الوداع) بل (الى اللقاء) في المعارك التي سنخوضها لانه علينا ان نلتقي جميعا ضمن اسرة كبيرة يسارية للتجمع الاساسي والبيت المقبل المشترك الذي من دونه يتعذر الفوز”.

وتابع “من جهتي ساحاول معكم الان المشاركة في اعادة بناء اليسار” معربا عن الامل في ان تكون حركته احدى “الركائز التي تبنى عليها اعادة بناء اليسار”.