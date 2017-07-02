مقتل 44 عسكرياً موالياً لحفتر خلال شهر من المعارك ببنغازي

حاملة طائرات أمريكية ترسو قبالة ميناء حيفا

{ حيفا (اسرائيل)، (أ ف ب) – رست حاملة طائرات اميركية عملاقة امس قبالة ميناء حيفا الاسرائيلي، حيث يستريح طاقمها من المشاركة في عميات دعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية.وهذه اول زيارة للبارجة الحربية العملاقة لاسرائيل منذ 17 عاما، حسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.وقال مصور وكالة فرانس برس ان حاملة الطائرات “يو اس اس جورج بوش” ألقت مرساها نحو 5 كم (3 اميال) بعيدا عن الشاطئ.واوضحت الاذاعة العامة ان حاملة الطائرات لم تدخل الميناء بسبب طولها البالغ 333 مترا (1000 قدم).وقال الجيش الاسرائيلي في بيان موجز ان “حاملة الطائرات جزء من جهود التحالف ضد تنظيم الدولة الاسلامية”.واضاف ان طائرة مروحية اسرائيلية هبطت على متن حاملة الطائرات خلال تدريبات مشتركة في وقت سابق هذا الاسبوع.ويبلغ طاقم حاملة الطائرات العملاقة التي تعمل بالطاقة النووية 4800 فردا، بحسب صفحتها على فيسبوك، وهي تستطيع حمل 80 طائرة مقاتلة.

وافاد التليفزيون الاسرائيلي بأنها ستبقى في المياه الاسرائيلية حتى الاربعاء المقبل.

الى ذلك قُتل 44 جنديا من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر خلال شهر من المعارك ضد جهاديين ببنغازي، حسبما اعلن مصدر طبي في المدينة الليبية.

وقُتل هؤلاء في منطقة الصابري وسوق الحوت، اخر معقلين للجهاديين ببنغازي، وفق ما اوضح هاني العريبي المتحدث باسم قطاع الصحة في المدينة لفرانس برس.

وقال “القوات المسلحة العربية الليبية فقدت 44 شهيدا خلال المعارك مع الارهابيين في بنغازي في محوري الصابري وسوق الحوت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي”.من جهته اكد خليفة العبيدي مدير مكتب اعلام القيادة العامة للجيش الذي يقوده حفتر ان القوات المسلحة تحرز “تقدما ملحوظا” في اخر معاقل الجماعات الارهابية بمنطقة الصابري وسوق الحوت في مساحة لا تتعدى كيلومترين مربعين.واوضح ان الحصار ضاق على الارهابيين وان “الجيش يتعامل مع القناصة والالغام المزروعة في تلك المنطقة في ان واحد”.وحفتر الذي اطلق عملية الكرامة قبل نحو ثلاثة سنوات، دعا جيشه قبل ايام الى التقدّم سريعا بهدف “تحرير مدينة بنغازي كليا من الارهابيين”.

رهائن اجانب

و نشر تنظيم القاعدة في مالي شريط فيديو يظهر ستة رهائن أجانب على قيد الحياة، بينهم الجراح الأسترالي المسن آرثر كينيث إليوت والفرنسية صوفي بيترونان، بحسب ما أعلن مركز سايت الذي يرصد المواقع الالكترونية الجهادية.

وأضاف المركز أن “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” نشرت الفيديو ومدته 16 دقيقة و50 ثانية، على موقع تلغرام السبت.والرهائن الاربعة الآخرون هم الجنوب إفريقي ستيفن ماكغاون والروماني يوليان غيرغوت والمبشرة السويسرية بياتريس ستوكلي والراهبة الكولومبية غلوريا سيسيليا نارفايز ارغوتي.ولم تعلن أي مجموعة سابقا مسؤوليتها عن خطف الفرنسية بيترونان التي خطفها مسلحون اواخر 2016 في بلدة غاو شمال مالي، حيث كان تدير منظمة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.وبعد المقطع الذي تظهر فيه بيترونان، يظهر رجل يقول إنها تأمل أن يساعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادتها إلى أسرتها، بحسب سايت.ونشر الفيديو قبيل وصول ماكرون إلى مالي الأحد، في زيارة تهدف إلى التأكيد على دعم الغرب لمكافحة المجموعات الجهادية.

ويقدم الرهائن في الشريط بشكل منفصل، ويقول الرجل الذي يقدمهم أنه لغاية الآن لم تحصل مفاوضات من أجل إطلاق سراحهم.

والشخص الأول الذي يظهر هو ماكغاون، الذي اختطف في تمبكتو بشمال مالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

ويقول ماكغاون، بحسب سايت، “لقد طال غيابنا كثيرا … متى تعتقدون ينتهي هذا؟ الآن نصور فيديو جديدا، لكن لا أعرف ماذا أقول. كل شيء قيل في الماضي. كل شيء قيل في الاشرطة السابقة التي صورتها”. ويليه الاسترالي إليوت وهو في الثمانينات من العمر، وقد اختطف مع زوجته جوسلين في كانون الثاني/يناير 2015 في دجيبو، ببوركينا فاسو، حيث كانا يديران العيادة الطبية الوحيدة منذ 1972. وأطلق سراح جوسلين في شباط/فبراير 2016.والشخص التالي الذي يظهر في الشريط هو عامل المناجم الروماني غيرغوت، الذي يقول إنه خطف في بوركينا فاسو في 4 نيسان/ابريل 2015.وخطف مسلحون الراهبة الكولومبية أرغوتي في قرية كرانغاسو المالية على مقربة من حدود بوركينا فاسو في شباط/فبراير 2017.وفي نهاية الفيديو الذي لا يحمل تاريخا يقول الرجل لأسر الرهائن، رغم عدم ذكر أي مطالب، إنه “لم تبدأ مفاوضات حقيقية” لاطلاق سراحهم لكنه يضيف أن المفاوضات “لا تزال جارية”.في 2012 سقط شمال مالي بيد مجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة استغلت تمردا اتنيا بقيادة الطوارق، على الرغم من طرد الاسلاميين في عملية عسكرية بقيادة فرنسية في كانون الثاني/يناير 2013.ومنذ ذلك الحين يشن الجهاديون هجمات على المدنيين والجيش وكذلك على القوات الفرنسية والدولية المنتشرة في المنطقة.