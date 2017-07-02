الخليل على جدول أعمال لجنة التراث العالمي لليونسكو

إطلاق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت من السجن

{ الرملة (اسرائيل), (أ ف ب) – اطلق سراح رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت الأحد بعدما قضى سنة وأربعة أشهر في السجن لإدانته بالفساد، بحسب ما افاد صحافي في وكالة فرانس برس.وإيهود أولمرت (71 عاما) الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية بين 2006 و2009 والمسجون منذ شباط/فبراير 2016، هو أول رئيس حكومة يدخل السجن في اسرائيل.

وحكم عليه بالسجن 27 شهرا، لكن لجنة الإفراج المشروط قررت في 29 حزيران/يونيو إطلاق سراحه بصورة مبكرة.وخرج أولمرت من باب خلفي من سجن الرملة قرب تل ابيب وبدا متعبا بحسب ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس كان في المكان. وصعد على وجه السرعة في سيارة انطلقت به إلى جهة مجهولة.وأولمرت هو أول رئيس للحكومة يدخل السجن في إسرائيل بتهمة الفساد. وحكم عليه بالسجن 18 شهرا لاتهامه بتلقي رشا في إطار مشروع عقاري ضخم لبناء مجمع “هولي لاند” عندما كان رئيسا لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993 و2003، وثمانية أشهر لإدانته بالاحتيال والفساد، وشهرا لعرقلة سير العدالة.وامتنعت وزارة العدل ومكتب المدعي العام الخميس عن استئناف قرار لجنة الإفراج المشروط التي خفضت عقوبته بالثلث. واستقال أولمرت في ايلول/سبتمبر 2008 بعد أن طالبت الشرطة بتوجيه اتهامات له بالفساد. لكنه بقي في منصبه حتى آذار/مارس 2009 عندما أدى زعيم الليكود بنيامين نتانياهو اليمين رئيسا للحكومة، وهو يتولى منذ ذلك الحين هذا المنصب.

وهو اخر رئيس وزراء خاض مفاوضات مكثفة لحل النزاع بين الاسرائيليين والفلسطينيين، حيث أطلق جهود سلام في مؤتمر انابوليس في الولايات المتحدة عام 2007 لكن بدون تحقيق اي نتيجة.

وصدر قرار إطلاق سراح أولمرت بعد أيام على نقله إلى المستشفى في 20 حزيران/يونيو إثر شعوره بآلام في الصدر. وخضع لفحوص طبية في المستشفى اظهرت أنه في صحة جيدة وأعيد إلى السجن بعد ايام.

ادوات بلاستيكية

وانتشرت صورة له في المستشفى على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو فيها هزيلا وهو يرتدي ثوب المرضى ويأكل مستخدما أدوات بلاستيكية، ما أثار موجة تعاطف معه لدى الرأي العام إنما كذلك بين السياسيين الذين دعوا الى اطلاق سراحه مبكرا.

ولد أولمرت عام 1945 في حيفا في ظل الانتداب البريطاني ودخل الحكومة في 1988. وبعد خمس سنوات أصبح رئيس بلدية القدس.

عاد إلى الحكومة في 2003 في عهد أرييل شارون، وانفصل معه عن الليكود في 2005 للانضمام إلى حزب كاديما (وسط يمين) الذي أسسه الزعيم اليميني المتشدد.

وفي آذار/مارس 2006 تولى أولمرت رئاسة الوزراء خلفا لشارون الذي أصيب بجلطة دماغية ادخلته في غيبوبة عميقة وتوفي جراءها في مطلع عام 2014.قاد كاديما إلى الفوز في انتخابات آذار/مارس 2006 على اساس مشروع طموح بترسيم حدود اسرائيل عبر انسحاب من طرف واحد، لكن الخطة جمدت بعد الحرب ضد حزب الله في لبنان بين 12 تموز/يوليو و14 آب/اغسطس 2006، وقد حمّله كثير من الاسرائيليين مسؤولية اخفاقات هذه الحرب. وفي نهاية 2008 شن حرب غزة بهدف وقف عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل.

لكن سلسلة فضائح أنهت مسيرته السياسية.

وبالرغم من إطلاق سراحه، إلا أن أولمرت قد يواجه تهما جنائية جديدة. فهو في وسط جدل بعد قيام الشرطة بأمر من النيابة العامة في منتصف حزيران/يونيو بمداهمة مكاتب ناشره لمصادرة مخطوطة مذكراته الذي يعمل على كتابتها، بالاضافة الى مواد اخرى خشية نشرها قبل خضوعها للرقابة الالزامية، ما يمكن أن يؤدي الى “اضرار أمنية شديدة”، بحسب وزارة العدل.

وصادرت الشرطة الوثائق في مكاتب دار النشر “يديعوت بوكس” التابعة لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الواسعة الانتشار والتي تقوم بانتقاد نتانياهو.

ملف احساس

الى ذلك تدرس لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، في اجتماعاتها الممتدة من الثاني من يوليو /تموز الى 12 منه في كراكوفا البولندية، ملفات بعضها حساس مثل ملف مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة فيما يأمل 34 موقعاً الانضمام الى قائمتها الشهيرة. وقد تنضم الى المواقع الـ1052 المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية، سبعة مواقع طبيعية و26 موقعاً ثقافياً وواحد مختلط، اعترافاً …بقيمتها العالمية الاستثنائيةî.

وقالت مديرة قسم التراث ومركز اليونسكو للتراث العالمي ميشتيلد روسلر، رداً على سؤال حول احتمال قيام جدل حول هذه المدينة التي تجسد تعقيدات الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، …الوضع الجيوسياسي معقد في هذه المنطقةî.

لكنها شددت على ان الأمر لا يتعلق بالسياسة. فعلى صعيد التراث العالمي تكون القرارات تقنية والهدف هو الحفاظ على تراث يرتدي اهمية استثنائيةî.

وستدرس اللجنة في الأيام الأولى من اجتماعاتها وضع المواقع المدرجة أساساً في القائمة.

وثمة خمسة مواقع قد تنتقل الى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر من بينها للسنة الثالثة على التوالي وادي كاتماندو الذي ضربه زلزال عنيف العام 2015.

تراث مهدد

ومن المواقع الأخرى المرشحة لقائمة التراث المهدد بالخطر الوسط القديم لمدينة فيينا، بسبب مشروع عمراني كبير تقدر كلفته بـ300 مليون يورو تعرض لانتقادات محلية لكنه أقر نهاية يونيو/حزيران، وهو يشمل برجاً يرتفع 66 متراً أي أكثر من المستوى الذي حددته اليونسكو لهذا الموقع وهو 43 متراً.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من كوادرها فجر امس الأحد من بينهم خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأضافت الجبهة وهي ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيان أن الاعتقالات شملت إضافة الى جرار “الناشطة النسوية ختام السعافين والأسير المحرر إيهاب مسعود وعددا من الناشطين”.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي “خالدة جرار اعتقلت في أعقاب تورطها بنشاطات إرهابية في إطار تنظيم الجبهة الشعبية دون علاقة كونها في المجلس التشريعي”.

وأضاف في تغريدة على تويتر “خلال ساعات الليلة الماضية اعتقلت قوات الأمن 9 مطلوبين فلسطينيين من منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يشتبه بضلوعهم بنشاطات إرهابية”.

سبق وأن اعتقلت القوات الإسرائيلية خالدة جرار في عام 2015 وأمضت عاما ونصف العام في السجن.