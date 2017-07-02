تسعة قتلى حصيلة التفجير الإنتحاري في شرق دمشق

إسرائيل تستهدف موقعاً للجيش السوري

{ القدس, (أ ف ب) – استهدفت اسرائيل امس موقعا للجيش السوري بعد قصف طاول الشطر الذي تحتله من هضبة الجولان، على ما اعلن الجيش الاسرائيلي في بيان.

واشار الجيش الاسرائيلي الى ان “القوات الاسرائيلية استهدفت موقعا للمدفعية السورية المسؤولة عن ذلك القصف”، من دون ان يوضح ما اذا كان الرد الاسرائيلي بريا او جويا.

وفي وقت سابق السبت كان الجيش الاسرائيلي قد وجّه تحذيرا الى دمشق بعد سقوط قذيفتين نتيجة المعارك الدائرة داخل سوريا في الشطر الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان، علما ان هذه الحوادث تتكرر منذ نهاية حزيران/يونيو 2017.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي رونين مانيليس في بيان ان “اسرائيل تحمل النظام السوري مسؤولية اي انتهاك لحدودها وسترد في الشكل الملائم”.

حرب اهلية

واضاف ان “اسرائيل تتمسك بسياسة عدم التورط في الحرب الاهلية السورية. رغم ذلك، لن نرضى باي انتهاك لسيادة اسرائيل”.

تشهد هضبة الجولان المحتلة بانتظام سقوط قذائف على هامش القتال الدائر بين القوات الحكومية السورية والمسلحين المعارضين في محافظة القنيطرة قرب الشطر المحتل من الجولان.

كان الجيش الاسرائيلي قصف الجمعة موقعا للجيش السوري بعد ساعات من سقوط قذيفة في الجولان المحتل. ووقع الامر نفسه قبل اسبوع.

تحتل اسرائيل منذ 1967 نحو 1200 كلم مربع من الاراضي السورية في هضبة الجولان.

ولا تزال 510 كيلومترات مربعة من الجولان تحت السيادة السورية.

في وقت سابق حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن اسرائيل سترد بقوة على أي اطلاق نار ناتج من النزاع السوري.

شنت إسرائيل ضربات جوية متعددة في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في هذا البلد عام 2011، مؤكدة ان معظمها استهدف قوافل أو مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني.

الى ذلك قتل تسعة اشخاص في التفجير الانتحاري الذي استهدف صباح امس الاحد ساحة التحرير في شرق العاصمة السورية دمشق، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. واوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان بين القتلى في ساحة التحرير مدنيين وعسكريين، مشيرا الى اصابة “ما لا يقل عن 15 آخرين” بجروح.وكان الاعلام الرسمي السوري افاد صباح الثلاثاء عن تفجير انتحاري في ساحة التحرير، مشيرا الى تمكن الجهات الامنية من احباط اثنين آخرين على طريق المطار عن مدخل دمشق.وافاد التلفزيون الرسمي في شريط عاجل ان “الجهات المختصة” لاحقت ثلاث سيارات وتمكنت من تفجير اثنتين عند مدخل مدينة دمشق، وحاصرت ثالثة في ساحة التحرير “فقام الارهابي بتفجير نفسه ما اسفر عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى”.

قوات امنية

واكد عبد الرحمن ان التفجيرين الآخرين على طريق المطار اسفرا عن مقتل السائقين بعد استهدافهما من قبل القوات الامنية.وقال محمد تيناوي، احد سكان ساحة التحرير، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “سمعنا في البداية اصوات اطلاق رصاص عند نحو الساعة السادسة صباحا، ومن بعدها دوى تفجير ادى الى سقوط الزجاج في منازل الحي”.

واظهرت صور فيديو بثها التلفزيون الرسمي من ساحة التحرير سيارات عدة تضررت واخرى احترقت بالكامل. وبدت اثار الحريق واضحة على الحاجز الامني في المكان، كما تضررت بشكل كبير واجهة احد المباني القريبة.وبرغم بقائها في منأى عن المعارك العنيفة والمدمرة التي شهدتها مدن سورية كبرى، استهدفت العاصمة ومحيطها خلال سنوات النزاع الطويلة بعدة تفجيرات دامية اودت بحياة العشرات.وفي منتصف اذار/مارس الماضي مع دخول النزاع في البلاد عامه السابع، قتل 32 شخصا في دمشق جراء تفجيرين انتحاريين لم تتبن اي جهة مسؤوليتهما. وجاء ذلك بعد ايام على تفجيرين دمويين تسببا بمقتل 74 شخصا في احد احياء دمشق القديمة وتبنتهما هيئة تحرير الشام (تضم جبهة النصرة سابقا وفصائل اخرى جهادية متحالفة معها).