الدايني لـ (الزمان): تم إطلاق ميزانية المحافظة لعام 2017

ديالى تفقد 90 بالمئة من إنتاج الطابوق المحلي

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت محافظة ديالى عن فقدانها 90 بالمئة من إنتاج الطابوق المحلي ، مشيرة الى انه يمثل قطاعا مهما وحيويا يزيد عمــره ما يقارب الــ 70 عاما . وقال رئيس مجلس المحافظة علي الدايني لــ (الزمان) امس إن (انتاج الطابوق المحلي من القطاعات المهمة في ديالى والتي يزيد عمرها عن 70 عاما ، لكنها فقدت نشاطها بشكل كبير بعد عام 2003 وفقدت 90 بالمئة من انتاجها بعد اغلاق مئات المعامل الكبيرة خاصة في قضاء بلدروز) .

وأضاف الدايني ، أن (اكثر من 10 الاف عامل سرح من معامل صناعة الطابوق المحلي خلال الاعوام الماضية بسبب الاهمال الحكومي لقطاع مهم من خلال الاستيراد الخارجي للطابوق دون النظر لخطورة هذه الخطوة وتأثيرها السلبي على الانتاج المحلي).

نجاح عمليات

ودعا الدايني ، الى (إحياء صناعة الطابوق في ديالى كونها تحوي كافة السبل والعوامل الكفيلة بنجاح عمليات الانتاج وسد الحاجة لسوق العمل سواء في المحافظة او بقية المحافظات ومنها بغداد) . الى ذلك أعلنت مديرية زراعة محافظة ديالى ، انتهاء موسم الحصاد والتسويق لمحصولي الحنطة والشعير لهذا العام في المحافظة، مؤكدا تسويق اكثر من 206 ألف طن.

وقال مدير الزراعة حسين خضير، لـ (الزمان) ، إن (موسم حصاد وتسويق محصولي الحنطة والشعير انتهى لهذا العام في عموم المحافظة . محصول الشعير

واضاف خضير ، ان (كميات محصول الحنطة التي تم تسويقها تجاوزت الـ204 الاف طن فضلا عن تسويق اكثر من 2000 طن من محصول الشعير) ، مبينا ان (الكميات المسوقة تم استلامها من قبل سايلو بعقوبة وسايلو بني سعد) . واكد خضير ، ان (موسم العام الحالي شهد نجاحا كبيرا نتيجة الاهتمام المقدم الى المزارعين والفلاحين، اضافة الى نجاح الخطة الزراعية التي تم وضعها مسبقا من قبل اللجان المختصة والتي تضمنت زراعة اكثر من نصف مليون دونم من محصولي الحنطة والشعير في عموم مناطق المحافظة) .

الي ذلك أعلن مجلس محافظة ديالى ، عن إطلاق ميزانية المحافظة للعام الحالي ، مؤكدا ان الميزانية الحالية لا تكفي سوى 2 بالمئة من متطلبات العمل .

وقال الدايني لـ (الزمان) امس إن (الحكومة المركزية أطلقت ميزانية محافظة ديالى للعام الحالي والبالغة 21 مليار دينار فقط بعد انتظار دام أشهر طويلة) ، مضيفاً أن (المجلس سيعقد جلسات رسمية للتصويت على آليات توزيع الأموال على المشاريع الخدمية) .

وأضاف الدايني ، أن (المجلس أمام مهمة معقدة للغاية لأن إجمالي المشاريع المتوقفة يصل إلى أكثر من 360 مشروعاً وأغلبها بنسب إنجاز عالية) . مؤكدا إن (ميزانية ديالى الحالية لا تكفي سوى 2 بالمئة من متطلبات العمل في مشاريع البناء والإعمار) .

من جهة اخرى أعلن المجلس المحلي لناحية العظيم بمحافظة ديالى ، إن (مشروع خندق العظيم الأمني والذي يبلغ طوله 18 كم تم انجازه من قبل الجهد الهندسي للحشد الشعبي ودعم الأهالي) .

وقال رئيس المجلس محمد ضيفان العبيدي لــ (الزمان) ، أن (الخندق الذي يعد الأكبر من نوعه في محافظة ديالى جرى تحديد مساراته بعناية من قبل لجنة أمنية مختصة وبجهود ذاتية وعمل متواصــــل استمر أياما عدة ) . واضاف العبيدي ،ان (الخندق سيمنع تسلل عناصر داعش صوب طريق بغداد –كركوك ويحمي الجهة الشمالية لناحية العظيم ويحبط أية تعرضات على القرى المحررة) .

وأشار رئيس مجلس ناحية العظيم ، أن (استراتيجية الخنادق اثبتت فعاليتها في مواجهة السيارات المفخخة وقطع الطريق أمام عمليات التسلل البرية القادمة من محافظة صلاح الدين باتجاه ديالى) .