الموصليون يعيشون أجواء العيد للمرة الأولى بعد ثلاث سنوات عجاف

الأفراح تسمو في شوارع المدينة والأنظار تتابع جهود الإعمار

الموصل – سامر الياس سعيد

بعد ثلاث سنوات قضاها الموصليون بعيدا عن الافراح واجواء العيد عاش ابناء مدينة الموصل مجددا تلك الاجواء التي غابت عن مدينتهم خصوصا وانهم طوالتلك السنوات كانوا اسرى الخوف والهواجس القاتلة ومغبة عقابهم على ايدي عناصر التنظيم على تهم جزافية خصوصا وان الاسواق والشوارع الرئيسية للمدينة اصبحت مهجورة نظرا للحالة الاقتصادية والمعيشية التي عاش طائلتها العديد من العوائل الموصلية فكانت الاعياد بمثابة محطات للالم اضافت على احزانهم نظرا لاسر مدينتهم بيد تنظيم متطرف ويقول مجيد محمود نعيش اليوم عيدا حقيقيا بعد ان كنا في السنوات السابقة بمثابة اسرى لدى التنظيم الذي حرمنا من الكثير من اجواء الفرح التي صادرها ووزعها على المؤيدين والمناصرين له فيما كنا نعيش حياة كفاف وجوع نظرا لهبوط الحالة الاقتصادية وقلة الموارد المادية واضاف محمود ان العيد كان في تلك الاعوام كابوسا على العوائل الموصلية خصوصا ممن لديها اطفال.

عيد الفطر

فكانوا محرومين من الاجواء المعتادة التي كانت تعيشها المدينة قبل سيطرة التنظيم لذلك حينما حل عيد الفطر هذا العام كان الكثيرين يتهيأون لاستقباله كما لو انه يحل لاول مرة حيث نشعر مع حلوله بانه عيد ذات طعم ونكهة غير مسبوقة.

بينما قال سفيان عبد القهار ان الموصل تعيش اليوم اعيادا مختلفة فمن بينها بالطبع عيد الفطر ويضاف لها عيد التحرير والانتصارات التي تسجلها قواتنا المسلحة وهي تشرع بتحرير الارض وتعيد للعوائل التي عاشت حرمانا وقهرا طيلة تلك الاعوام العجاف لتعيد البسمة والافراح على شفاه الاطفال والشباب ممن كانوا يتوجسون النزول الى الشوارع والاسواق خوفا من ملاحقة عناصر تنظيم داعش وعقابهم على اشياء يسيرة منها اللحى او الملبس.

واضاف عبد القهار كنا في الاعياد السابقة نلزم بيوتنا ولانتركها خوفا من حملات التفتيش التي كانت تستهدف المؤن التي خزنتها بعض العوائل لتقاسمها مع عوائل التنظيم او في التفتيش عن الهواتف النقالة او الستلايت وغيرها من المواد الكهربائية التي امر التنظيم بمصادرتها ومنعها خلال تلك الاعوام .

رعب حقيقي

وقال يوسف ذنون اننا نتامل في العيد الحالي ان تكون الموصل قد طوت صفحة من الالم والاحزان وان ترنو الى اعوام اخرى تضمنها امنيات ابنائها بالسلام والتعايش لكل افراد المدينة وان تولي سنوات الاحزان التي كان فيها التنظيم يمارس سيطرته وسطوته ويلاحق ابناء المدينة بالارهاب والقتل طالما كانت تلك السنوات التي كانت في المدينة حتى قبل سيطرة التنظيم تعيش رعبا حقيقيا بالمشاهد المتكررة لتفجير السيارات المفخخة والتي كانت التنظيم يختار توقيتات الاعياد والمناسبات لاعداد مثل تلك الحـــــوادث الامنية من اجل واد الافراح والمناسبات والزام المواطنين بــــــــعيش ايامهم دون ان يشعروا بمعنى الاعياد مثلما كان التنظيم قد خير اهالي المدينة في العيد الاول الذي مر على المدينة.

وكان عيد الفطر بان لايحتفلون بالتزامن مع احتفال المملكة العربية السعودية او غيرها من المدن الاسلامية واعتماد تاريخ اخر حري بدولتهم المزعومة ..