التميمي تطالب الحكومة بمنح الأسر أراضٍ سكنية

التيار الصدري يتبرأ من المتجاوزين على عقارات الدولة

بغداد – شيماء عادل

دعت النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي الى اتخاذ موقف جاد بشأن سيطرة بعض ضعاف النفوس على ممتلكات تابعة للدولة وتقسيم عدد من الاراضي وبيعها بشكل غير قانوني, مطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بمنح قطعة أرض بمساحة 200 متر لكل أسرة لا تملك سكناً.

وقالت التميمي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (التجاوزات الخطيرة التي قام بها ضعاف النفوس من خلال السيطرة على بعض ممتلكات الدولة وتقسيم وبيع عدد من الاراضي تستدعي اتخاذ موقف رسمي جاد).

سلطة القانون

داعيةً الحكومة إلى (وضع الخطط واتخاذ الاجراءات الصارمة للحد من تلك الظاهرة التي تضعف سلطة القانون وتتسبب في تشويه التصميم الاساس والمظهر الحضري للمدن).

واكدت التميمي ان (مشكلة السكن اثقلت كاهل المواطن واصبحت تمثل عقبة كبرى تقف امام استقراره وتنعمه بأبسط مقومات الحياة الكريمة).

مطالبة العبادي بـ(توزيع قطع اراض بمساحة 200 متر لكل أسرة لا تملك سكناً). مشيرة الى (ضرورة النهوض بواقع المواطن وتوفير مستلزمات العيش الرغيد من سكن وتأمين صحي لاسيما ونحن نتطلع الى عراق جديد بعد القضاء على داعش), مشددة على (التنسيق مع المبدعين من الطاقات الهندسية في الجامعات لوضع تصاميم هندسية مستوحاة من حضارة وادي الرافدين لمجمعات سكنية متطورة).

وكان محافظ بغداد عطوان العطواني قد ناقش مع الهيئة السياسية للتيار الصدري ظاهرة التجاوزات على املاك الدولة، فيما أبلغ ممثل زعيم التيار مقتدى الصدر براءة الاخير من الذين يستحوذون على املاك الدولة ويدعون الانتماء اليه .

وقال بيان امس إن (العطواني ناقش مع الهيئة السياسية للتيار الصدري ظاهرة التجاوزات على املاك الدولة بحضور ممثل الصدر ورئيس لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي والقيادات الامنية المعنية).

لافتا الى ان (الاجتماع بحث تنامي ظاهرة التجاوزات على اراضي الدولة وخطوط الطاقة المغذية لمحطات الماء وانابيب نقل الماء الصالح للشرب).

مبينا ان (ممثل الصدر نقل خلال الاجتماع رسالة مفادها البراءة من جميع المتجاوزين الذين يدعون الانتماء للتيار ويقومون بعمليات الاستحواذ على أملاك الدولة), مؤكداً ان (الحاضرين اتفقوا على رفض تلك الظاهرة ودعم الاجهزة الامنية في محاسبة المتورطين بمثل هذه الاعمال).

تشكيل لجان

يذكر ان الصدر وجه بتشيكل لجان بالتنسيق مع الحكومة للتحقيق في سرقة اراض وبيعها بطرق غير شرعية بالاضافة الى عمليات الفساد في موانئ البصرة.

وقال الصدر في بيان ان (غياب الرقابة الحكومية ادى الى اتساع ظاهرة الفساد في المجتمع ومن ابرز تلك الملفات الحالية هي سرقة الاراضي وبيعها بطرق غير شرعية وغير قانونية).

داعيا الى (تشكيل لجنة خاصة وبالتنسيق مع امانة بغداد والمحافظة ووزارة الداخلية والاوقاف الشرعية لفرض سيطرتها على الاراضي وارجاعها لاصحابها وتسليمها الى اياد امينة في الحكومة).

مضيفا (على ان يكون ذلك بحملة واسعة في بغداد كمرحلة اولى لا تستثني احداً على الاطلاق), مطالبا لجنة مكافحة الفساد بـ (ارسال الثقات الى الموانيء في المحافظة للاطلاع على الفساد المتفشي فيها والحد منه).

وكشف الصدر عن ان (هناك من يدعي الوصل بنا للقيام بصفقات تجارية في مفاصل الحكومة والمطارات تحديداً, فعلى تلك اللجنة متابعة الحقيقة لإتخاذ الاجراءت اللازمة بلا تأخير).