دولة القانون تطالب بإعتقال المطلوبين للقضاء عند حضورهم إلى بغداد

الجبوري: لا مؤتمر للمعارضة وسندعو الشخصيات المؤثّرة في المشهد

بغداد- عبد اللطيف الموسوي

نفى المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان سليم الجبوري ان يكون المؤتمر المزمع عقده في بغداد منتصف شهر تموز الجاري للمعارضة، لافتًا الى ان المؤتمر سيكون فرصة لايجاد خيمة جامعة لتحديد رؤية مستقبلية بين ممثلي المحافظات المحررة ضمن الدولة .وقال في بيان ردا على تقرير نشرته جريدة عربية تصدر في اوربا ان( وحدة الصف والتعاضد لم تكن يوما عامل ضعف او وهن، وان مواجهة الازمات بروح التكاتف تعد خطوة واسعة على طريق ايجاد الحلول، ولا شك ان من يريد افشال هذا المسعى او تضليل الرأي العام حوله، قد وجد نفسه خارج اطار الاهمية، فهذا المؤتمر الجامع ربما يحبط كل مساعيه في اثارة الفتن والتعكز على النعرات لابقاء الحال كما هو عليه، ولاشك انه غير مبال بما يجري لابناء المناطق المحررة منذ نحو 14 سنة مضت).واضاف ان ( رئيس مجلس النواب ومن خلال مسؤوليتيه الوظيفية والاخلاقية يشعر ان من الضروري السعي لتحقيق حالة من الوئام والانسجام بين مكونات الشعب العراقي، بل وحتى بين اطراف المكون الواحد، وذلك لخلق بيئة مناسبة للحوار يستطيع العراقيون من خلالها ايجاد حلول لمشاكلهم وازماتهم وانهاء معاناة الشعب التي استمرت طويلا).

عمل دووب

وتابع ان (المؤتمر الذي سيعقد في بغداد هو نتاج عمل دؤوب وحصيلة حوارات طويلة، جرى خلالها البحث مع الجهات والشخصيات الفاعلة في كل التفاصيل من اجل الخروج بنتائج يمكن ان تعود على كل المكونات بالخير والفائدة).

واكد الى ان ( المؤتمر الذي سيعقد ليس مؤتمرا للمعارضة كما روج له البعض، بل هو فرصة لايجاد خيمة جامعة من اجل تحديد رؤية مستقبلية للمقبل من الايام بين ممثلي المحافظات المحررة ضمن الدولة وانطلاقا من بغداد، وان ما تم ترويجه من اسماء بزعم انها هي التي ستحضر دون غيرها هو عار عن الصحة، فالجميع مدعو للحضور وسيتم الشروع بتوجيه دعوات لكل الشخصيات التي لها حضور مؤثر في المشهد العراقي).

وختم البيان ( نهيب بالزملاء في وسائل الاعلام المختلفة عدم الانجرار وراء مثل هذه الاصوات التي طالما تصرح دون مصدر او صفة، وتحاول من خلال مجهول تسويق بضاعتها التي لن تزيد الرأي العام الا تمزيقا وفتنة)، مضيفًا ان (الاوضاع في العراق بحاجة الى جهود كبيرة وتعاون بين الجميع من اجل وضع حلول ومعالجات لازماتنا التي وصلت الى حد لا يطاق).

وفي شأن متصل، طالب النائب عن إئتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني منصور البعيجي السلطات المعنية بتفعيل مذكرات إلقاء القبض بحق كل المطلوبين واعتقالهم حال وصولهم الى بغداد من دون أي تردد أو محاباة.

وقال في بيان ان( البلد يتعرض الى مؤامرة كبيرة جدآ بعد تحرير البلاد من عناصر داعش وأن أطرافاً داخلية مدعومة من الخارج تخطط لتنفيذ هذه المؤامرة بعد فشلها من تحقيق ما سعت إليه من خلال دعمها وتمويلها للإرهابيين الدواعش)

.واضاف ( نحن لسنا ضد اي مؤتمر يعقد في بغداد بل نحن ندعم هكذا مؤتمرات تقام في داخل البلد ولكن يجب ان لا تحضر شخصيات مطلوبة للقضاء وملطخة ايديهم بدماء الشعب العراقي او من اعتلى منصات الفتنة وباع البلد الى عصابات داعش الارهابية ودمروا محافظاتهم وقتلوا شبابنا بدم بارد).وتساءل عن (اي مصالحة يتحدث بعض هذه الشخصيات ؟هل هي مصالحة مع ابناء الشعب؟ اين كانت هذه الشخصيات منذ عامين واكثر ولم تعقد مؤتمرها في بغداد خلال تلك الفترة؟)، مضيفًا ان (الشعب واحد وقال كلمته عندما وقف بوجة عصابات داعش الارهابية وهاهم اليوم يقاتلون جنبآ الى جنب من اجل تحرير ارض العراق اما مع من تلطخت ايديهم بدماء الشعب فلا مصالحة معهم ولاعودة لهم الى البلد غير تسليم انفسهم الى القضاء وهو الفيصل وصاحب القرار بقضاياهم).

عصابات داعش

واكد البعيجي (وجود مؤامرة يقودونها بعد ان تم القضاء على عصابات داعش الارهابية من خلال هكذا مؤتمرات مشبوهة ولن نسمح بها ، وحضور هكذا شخصيات هي استهانة بدماء الشعب وبالحكومة والقضاء العراقي وسنقف بوجهها وسندعم اي مؤتمر وطني تحضره شخصيات وطنية سنية قاتلت معنا جنبًا الى جنب لانهم اولى ببلدهم)، مضيفًا (لامصالحة او تسوية اومساومة مع من تلطخت ايديهم بدماء الشعب ويخططون المؤامرات والمؤتمرات المشبوهة لان الشعب يرفضها ولن يسمح لمن قتله ودمره بالحضور الى بغداد)،على حد قوله.