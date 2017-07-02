الحشد الشعبي يحيي ذكرى ثورة العشرين والفياض: الإنتصار على داعش إمتداد لبطولات العراقيين

بغداد- قصي منذر

احيت هيئة الحشد الشعبي امس ذكرى ثورة العشرين ، مؤكدة ان انتصارات مقاتليها امتداد لثورة العشرين التي شهدها العراق ابان الاحتلال البريطاني .وقال رئيس الهيئة فالح الفياض في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية التي اقيمت لمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لثورة العشرين ان (الحشد روح انبعثت بهذه الامة، ولم يأت من فراغ وانما من موروث ديني عقائدي وفكري وتأريخي)، مضيفًا ان (انتصارات الحشد تعد امتدادا لثورة العشرين)، مشيرًا الى ان (الحشد الشعبي كسر رايات داعش في جميع مواقع النزال). وتابع ان (ثورة العشرين واقع نعيشه وليس تاريخا نستذكره)، مضيفًا ان ( الحالة العشائرية التي اقترنت بثورة العشرين هي ذاتها التي افرزت الحركة الاسلامية والمقاومة الاسلامية المتمثلة بالحشد الشعبي). ولفت الفياض الى ان (المرجعية الدينية هي الحصن الذي يحفظ الاتجاهات العقائدية والذي حفظ الدين من الانزلاق باتجاهات لا تمثل الاسلام)، مضيفًا ان (المنجز العراقي كبير جدا، واستحاقاقات اللحظة هي ان نذكر انتصارات الموصل وما قبلها).من جهته، اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي اهمية تحقيق انتصار سياسي مواز للعسكري.وقال في كلمة القاها خلال الاحتفالية نفسها إن (من حقنا أن نفتخر بهذه الثورة العظيمة، واليوم التاريخ يعيد نفسه لكن بصورة أنصع وأجلى وأقوى، حيث أن الأحفاد من أولئك الأجداد)، لافتًا الى أن (قادة الثورة استطاعوا تغيير وضع النظام، لكن للأسف الاتفاقات والأخطاء التي حصلت جعلت النظام الجديد مستوردا من الخارج وهذه مسؤولية ملقاة علينا جميعا).وتابع (أننا الآن نحقق الانتصار العسكري وعلينا أن نحقق الانتصار السياسي ونحافظ على وحدة بلدنا).

مؤتمر مسيحي

مضيفا ( أننا ننتصر في كل المنازلات ونعطي معنويات النصر لكل العالم). من جهة اخرى، حذرت حركة بابليون من مؤتمرات تعقد خارج البلاد تحت ذريعة تمثيل المسيحيين.وقالت الامانة العامة للحركة في بيان امس ( بعد ان تحررت مناطقنا يجب ان تكرس كل الجهود لوضع الخطط والآليات لمرحلة البناء وإعادة اعمار ما دمرته داعش) ، مشيرة الى ان ( الوضع الاقتصادي الراهن والازمة المالية التي تعصف بالبلاد تجعل من الصعب اعادة اعمار المناطق المحررة بجهود الحكومة الذاتية من دون ان يكون للمجتمع الدولي المشاركة الفاعلة بهذا الشأن).وتابعت ان بابليون ( في الوقت الذي ترحب بكل الجهود الدولية الرامية للمساهمة في إعمار المناطق المحررة، فإنها تدعو الى توخي الحيطة والحذر من الاندفاع بعقد المؤتمرات والملتقيات ودعوة شخصيات عراقية للحضور والمشاركة من دون موافقة الحكومة العراقية )، مشددة على ضرورة ان (تمر كل الجهود الدولية عبر بوابة الحكومة الاتحادية). وحذر البيان من ( تعالي الصيحات والمزايدات في خضم التضحيات والانتصارات والتي تحاول ركوب موجة تضحيات الأبطال في حركة بابليون)، موضحًا ان (بعض السياسيين الذين لم يكن لهم دور او حضور في المعركة مع داعش وتركوا البلاد ، اخذوا الآن يشاركون بمؤتمرات تعقد خارج البلاد تحت ذريعة الزعم بتمثيل المسيحيين لأهداف انتخابية رغم انهم لم يقفوا يوماً معهم في محنتهم ).ودعا البيان الجميع الى ( التعاون والتفاهم والتنسيق من اجل البلاد والابتعاد عن كل ما يعوق الإعمار والبناء وأهابت بالجميع بضرورة المحافظة على وحدة الصف ووحدة الكلمة من اجل عراق آمن مستقر) .