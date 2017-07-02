إستطلاع عن بيلاروسيا (1)

إقبال سياحي والعراقيون يتمنون إنتهاء معاناة الفيزا

حمدي العطار

لا يمكن كتابة اي موضوع عن البيلاروسيا من دون التطرق الى ما تمتع بها هذه الدولة من جمال آخاذ للطبيعة الخلابة حيث الغابات والحدائق الخضراء المنتشرة في العاصمة وعلى جانبي الطريق امتداد من الجنوب والى الشمال، فضلا عن البحيرات والمسطحات المائية التي تنتشر في جميع مناطق ومدن بيلاروسيا التي تتكون من ذوبان الثلوج ،كما تجمع بيلاروسيا في مجال الفن المعماري بين المباني والعمارات القديمة على الطراز الستاليني ،ومباني وعمارات تمثل اسلوب البناء الحديث وما بعد الحداثة،هذا مجال تشتهر فيه بيلاروسيا، المجال الاخر الذي تشتهر به البيلاروسيا هو جمال النساء الذي يعد الاجمل في العالم،والنساء هنا يحترمون الرجل المرتبط فغالبا ما يسألون الغريب “هل أنت مع عائلتك”؟

with famaly فأذا كانت أجابتك (نعم) سرعان ما تبتعد عنك!أما أذا كانت الاجابة (لا) تبدأ هي باكلام معك باللغة الانكليزية للتوصل الى صفقة (المتعة الجنسية)ولا يمكن أن تتصور أمرأة بهذا الجمال تعرض نفسها من أجل المال!وأذا كنت وحدك ولا تريد أن تتعاطى مع هكذا مواقف تكذب على البيلاروسيات وتقول with family .

أجراءات غير مبررة لتأخير منح الفيزا بالمطار

بالمقابل الشيء غير الجميل في البيلاروسيا هي ما يصادفك في المطار عند استقبالك او توديعك! فعند وصولنا الى مطار مينسك فأن منح التأشيرة (الفيزا) التي تعتمد على الدعوة استغرق وقتا غير معقول (7 ساعات) فقط من أجل الفيزا، جعلت البعض يتمنى لو لم يأت الى بيلاروسيا، لذلك الشركة السياحية التي تستقبلنا هناك تعرف بهذه الاجراءات البيروقراطية ووفرت طاولة فيها الشاي والقهوة والمعجنات مجانا لتخفيف من معاناة الانتظار!!و عند المغادرة كانوا يضيعون علينا الوقت في التفتيش عن قوائم الدعوة ومقارنتها بالفيزا، ولم نجد لا بالشرق ولا بالغرب مثل هذا التأخير للسياح وهي نقطة سوداء في ثوب السياحة الابيض!

مينسك رئة أوربا وأنظف مدينة

تجمع مدينة مينسك عدة مميزات لتجعلها عاصمة لدولة البلاروسيا،فالموقع الذي يحتل قلب الدولة البيلاروسية هو من نصيب (مينسك)،كما يطلق عليها العاصمة الثقافية لوجود المكتبة الوطنية وباقي المؤسسات والجمعيات الثقافية فيها،وهي العاصمة السياسية لان جميع المؤسسات السياسية ومجمع الرئاسي للرئيس (الكسندر لوكاشينكو) 1994- ولغاية الان -مقرها في مينسك! وفي مينسك هناك (جزيرة الدموع)النصب الذي يحاكي هزيمة السوفيت في أفغانستان،وساحة النصر (أنتصار الشيوعية على النازية) في الحرب العالمية الثانية 1945 ،و(ساحة الاستقلال) 1991 – أستقلال البيلاروسيا من الاتحاد السوفيتي، والكنسية الحمراء التي تروي حكايات تاريخية مثيرة، فضلا عن الغابات والحدائق والبحيرات .

وغيرها من المعالم السياحية الرائعة،ومن هنا كان البرنامج السياحي في اليوم الاول (جولة في مدينة مينسك) التي تسمى رئة اوربا لكثرة الغابات والحدائق الخضراء فيها والهواء النقي ،فأوربا تنتفس من مدينة “مينسك”ومن أنظف المدن الأوربية حيث حصلت على هذا اللقب لسبع مرات!

جزيرة الدموع نصب لتخليد الهزيمة

وهي جزيرة اصطناعية عبارة عن نصب لمجموعة من نساء ضحايا الحرب السوفيتية – الافغانية ،أمهات وأخوات وبنات وزوجات الجنود الذين كانوا يرسلون الى الحرب في أفغانستان بحجة (التدخل الأممي لخدمة البشرية) انتهى الى هزيمة وفشل اصاب السوفيت وخروج انسحاب مذل لدولة عظمى على ايدي (ثوار ومتمردين) ومتطوعيين أسلاميين لبوا نداء الدفاع عن الاسلام في افغانستان ضد الاحتلال السوفيتي الكافر، هكذا كانت بداية حكاية الارهاب للاسلام المتشدد الذي نتج عنه القاعدة وباقي الفصائل الارهابية انتهاءا بداعش،10 سنوات من الحرب السوفيتية – الافغانية تحملت جميع الجمهوريات الضريبة البـــــــــــشرية،والبيلاروسيا من ضمن تلك الجمــــــــــهوريات المنكوبة بهذه الحرب العبثية التي وقف اعداء الاتحاد السوفيتي من (امريكا – السعودية-باكستان-وحتى الصين ).

لتنتهي بخــــــــــروج جيش منكسر لتجربة ومغامرة دولية فاشلة، النصب في جـــــــــزيرة الدموع يعبر بشكل حزين عن هذه الذكرى وفي هذا النصب أسماء الشهداء من روسيا البيضاء في هذه الحرب،كما يوجد تمثال (ملك الضمير) يذرف الدموع على ضحايا هذه الحرب كما كانت تفعل المرشدة السياحية البيلاوسية وهي تتحدث لنا عن هذه الحرب، وبذلك تعد (مينسك) العاصمة الوحيدة في العالم تخلد الهزيمة كما تخلد النصر في (ساحة النصر)

ساحة النصر نصب لتخليد الانتصار

النصب الذي يخلد الانتصار يقع في ساحة تسمى ساحة النصر تم أنشاؤها سنة 1945 تخليدا لنصر السوفيت على المانيا النازية.

تحيط بساحة النصر مبان كبيرة بيضاء تراثية تم بناؤها في سنة 1945 على ايدي الجنود الالمان الاسرى ، 30 الف جندي ألماني تم أسرهم في البيلاورسيا وامر ستالين بأن يقوموا ببناء تلك المنطقة المهمة بسبب الحرب والاحتلال وبدون أجور ،مينسك التي دمرت بفعل الحرب وهي من اكثر المدن التي قدمت ضحايا(10 مليون شهيد) لأن الالمان القادمين من بولندا أختاروا ان يسلكوا روسيا البيضاء وصولا الى روسيا الاتحادية.

ومن هنا تجد في ساحة النصر مباني من الطراز الالماني بيضاء اللون جميلة رائعة تحكي قصة الانتصار على المانيا النازية.

وكانت مينسك طيلة الاسبوع الماضي تستــــــــــعد وتتدرب وتخطط لمهرجان تحتفل فيه بذكرى الانتصار على الـــــــــــنازية والذي يصادف يوم 3 تمـــــــــــوز من كل سنة،تســــــــــــتعرض في المهرجان كل صنوف القطعات العسكرية.ودبكات شعبية لفرقة العرض المسرحي،وأطلاق الالعاب النارية .

يتبع