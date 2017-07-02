رسالة مفتوحة إلى العبادي – احمد جبار غرب

السيد رئيس الوزراء الدكتور

د.حيدر ألعبادي رئيس الحكومة

السلام عليكم

أود تهنئتكم بمناسبة عيد الفطر المبارك وأشيد بما أنجزته قوات جيشنا البطل في تحرير مناطق من الموصل وقد قاربت على تحريره بشكل كامل و بكافة صنوفه ومفاصله كما احيي بسالة أبناء العشائر والحشد الشعبي (الكفائي) وتضحياته الجسام والذي لولاه لحدث ما لا تحمد عقباه كما وهذه الانتصارات مختومة حصراً باسم الجندي العراقي وقادته كما أحييك على ما تبذل من جهود لأجل أعادة الأمور الى نصابها بعد ان كاد العراق يسقط في ظل سياسات فاسدة لاترى الوطن سوى بقرة حلوب لتدر عليها الاموال وانا ارى انك تلاقي صعوبات كبيرة يضعها المعارضون لك كما احب ان اقدر فيك هذا الانفتاح على دول الجوار بدون استثناء والذي يجب ان تكون استحقاقات العراق وحقوقه غير غائبة عن سيادتكم فقد كانت هناك دول معروفة قد ساهمت بتدمير العراق يجب ان تدفع استحقاقاتها ومع إيماننا بان من جنحوا للسلم فاجنح لها وابتعادك عن سياسة المحاور سياسة رشيدة تستحق الإشادة والاحترام هذا على الصعيد الخارجي اما داخليا فقد لازالت كثير من الأمور لم تتغير فقد وعدتمونا بالإصلاح وتحججتم بأولويات ينبغي احترامها وهي محاربة الإرهاب وصبر شعبنا على ذلك حتى يأس الصبر منه… سيادة الرئيس ..لازالت بنانا التحتية كما كانت قبل 14 سنة رغم كل الأموال التي صرفت ولازالت البطالة كبيرة بين الناس وهناك جيش من العاطلين والأرامل والمعوقين قد أصابت العراقيين نتيجة الحروب ولازالت مبادئ الديمقراطية تتعرض للانتهاكات بين الحين والأخر ومنها حرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر والاحتجاج والت تتعرض لاستفزازات وتداعيات خطيرة وهي اختطاف واعتقال الناشطين منهم وقد جرت عمليات كثيرة من هذا النوع وأتصور ويعرف أبناء شعبنا أن الإسلام السياسي قد فشل في أدارة الحكم وتلبية متطلبات العيش الكريم لأبناء شعبنا وان احتكار الحكم على قوى معروفة تحدد إطارها التمذهب والتمحور الطائفي وانتم اعترفتم بفضل هذه السياسة علنا والمطلوب إتاحة الفرصة لقوى وشخصيات الشعب العراقي والتي تتمتع بالنزاهة والكفاءة ان تقود الحكم من خلال تغيير قانون الانتخابات الجائر الذي فصل على مقاس الأحزاب المتنفذة وان ما جرى من نهب لثروات العراق لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث سواء كان ذلك مقصودا او نتيجة سياسة التخبط وعدم التخطيط وإخفاق الحكومة في وضع خطة إستراتيجية في بناء العراق وجاء الأحزاب بشخوص فاقدي الأهلية الإدارية وزجهم لإدارة الدولة وكانت نتيجتها مزيداً من الانهيارات وبعد ان كان العراق يملك رصيدا صعبا من العملات الأجنبية أصبح مدينا بأكثر من 120 مليار دولار ترى كيف سنسددها ؟ومن هذا ارى ضرورة ان يكون القضاء فاعلا في محاسبة الفاسدين وبقرارات حكومية وبما تملك من صلاحيات كما أود ان أشير إلى نزع السلاح من المجاميع المسلحة التابعة للأحزاب والتي تشكل خطا قمعيا متسترا ضد الشعب العراقي يشكل ذلك مهمة كبيرة عليك التصدي لها .

كما اود تذكيرك ان العراقيين يطالبون بإخضاع الفاسدين للقضاء وإرجاع ما سرقوه من أموال لخزينتهم ..ورغم اني اعلم كم من الصعاب تعترض طريقك لكن الإرادة القوية تستطيع أن تحقق النجاح من خلال تحقيق هذه الأهداف الحيوية ونأمل ان تعمل بنفس عراقي أصيل وان ترى جميع العراقيين بعين واحدة وان تدافع عن الجميع بشكل متواصل دون انقطاع وان تكون ثروة العراقيين للعراقيين وان يقر قانون النفط والغاز الذي يصب في مصلحة العراقيين.

كما نطلب بتحقيق كل الملفات العالقة التي أهملت على السنين الماضية وختاما أتمنى لك اوقاتاً سعيدة وتحقيق طموحاتك متى ما استطعت من خدمة العراقيين والعيش بكرامة وحرية .