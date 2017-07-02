منبئ : الذروة الثلاثاء والأربعاء المقبلين وفي البصرة 52

الأنواء تتوقّع إرتفاع الحرارة لأكثر من 50 درجة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تجاوز معدل درجات الحرارة العظمى في العراق الى 50درجة مئوية مشددة على ان هذه الدرجة ستكون الاعلى منذ 30 عاما.،فيما تستمر اجواء العراق تحت تاثير امتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس اليوم الاثنين في المناطق كافة صحواً حارا مع ظهور قطع من الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق لتصل العظمى في بعض اقسام المنطقة الجنوبية الى 50درجة مئوية. واكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاثنين في المناطق كافة صحواً حارا مع ظهور قطع من الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق لتصل العظمى في بعض اقسام المنطقة الجنوبية الى 50درجة مئوية)، واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 48 والصغرى 25 درجة وحركة الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10كيلو مترا ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات).

منخفض جوي

واوضح البيان أنه (يستمر تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا حارا مع ظهور قطع من الغيوم تتكاثر ليلا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق لتصل درجات الحرارة العظمى في بعض اقسام المنطقتين الوسطى و الجنوبية الى 50 درجة أو أكثر والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10كيلو مترات ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات ). وتابع انه (يزداد تأثر اجواء العراق بامتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس الاربعاء المقبل في المناطق كافة صحواً حارا مع ظهور قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق لتصل درجات الحرارة العظمى في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 50 درجة أو أكثر والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا تنشط خلال النهار الى 30-40كيلو مترا مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية)، واضاف البيان انه (يستمر تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس الخميس المقبل في المناطق كافة صحواً حارا مع ظهور قطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا تنشط خلال النهار الى 30-40كيلو مترا مسببة تصاعد الغبار و مدى الرؤية 8-10 كيلو مترات وفي الغبار الى 3-5كيلو مترات) .فيما توقع المنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية راشد ان تستمر الموجة الحارة التي تشهدها العراق والتي بدأت من اليوم السبت الماضي حتى نهاية الاسبوع الجاري، فيما ستبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وجود مرتفع

وقال راشد في تصريح امس ان (تلك الموجة ناتجة عن تأثر عموم مدن البلاد بالمنخفض الحراري الهندي الموسوي والذي يتزامن مع وجود المرتفع الجوي شبه الاستوائي في طبقات الجو العليا)، مؤكدا ان (خرائط الطقس تشير الى استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الاسبوع الحالي وان ذروتها ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث ستتراوح درجة في محافظة البصرة وقت الظهيرة وفي الظل بين 51 الى 52 درجة مئوية واقل من ذلك بدرجة او درجتين في العاصمة بغداد).