العراقي للتجارة يحصل على شهادة الآيزو

الهيمص: إدارة الجودة تدعم العمليات المصرفية والتبادل الإقتصادي

بغداد – شيماء عادل

حصل المصرف العراقي للتجارة على شهادة ادارة الجودة للمواصفة العالمية لدعم العمليات المصرفية وتسهيل اجراءات التبادل التجاري بين العراق ودول العالم بقطاعيه العام والخاص. وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (المصرف حصل على شهادة الجودة للمواصفة العالمية الايزو من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس خلال تدريب ملاكاته)، واضاف ان (الهدف من ذلك هو لتقديم افضل الخدمات للمواطنين). من جهته قال مدير عام المصرف فيصل الهيمص ان (الشهادة تساعد على دعم العمليات المصرفية وتمتين العلاقات مع المصارف المراسلة في خدمة التبادل التجاري بين العراق ودول العالم بقطاعيه العام والخاص). وكان المصرف قد اعلن في وقت سابق عن الانجازات التي حققها خلال العام المنصرم . واكد المصرف ان (نسب الارباح التي حققها المصرف بلغت نحو 454 مليون دولار بالاضافة الى زيادة راس المال ضمن المعايير الدولية المطلوبة الى نحو ملياري و300 مليون دولار بعدما كانت مليار ونصف المليار)، واضاف ان (الايرادات ازدادت الى 700 مليار دينار وهي اعلى نسبة ايرادات منذ التأسيس)، مشيرا الى (وضع اساس لتخطيط ستراتيجي ورؤية جديدة يلتزم بها جميع المنتسبين للتعامل مع عملاء المصرف متمثلة بالثقة والشفافية بعد التغييرات الادارية التي حدثت في شهر حزيران الماضي)، مبينا ان (المصرف قام بتحليل البيئة الاقتصادية من ناحية الاداء المالي وحجم السوق وتوزيع المنتجات والانظمة المستخدمة فضلا عن معالجة القيود المحاسبية المتعلقة بملاحظات شركة التدقيق كي .ام . جي وكذلك التركيز على بعض الديون المتلكئة وتحقيق نتائج ايجابية انطلقت)، لافتا الى انه (تم جدولة 34 قرضا متلكئا فضلا عن تحويل مبلغ 72 .5 مليارات دينار الى الخزينة العامة مع تطوير الهوية الجديدة للمصرف)، واوضح انه (من المنجزات الاخرى هي عقد اتفاقية مع استاندر جارتر والمصرف الاهلي المتحد لجلب قطع غيار توفرها شركة جنرال الكتريك لمصلحة وزارة الكهرباء بالاضافة الى العمل على توطين الرواتب الكترونيا لـصالح 11172 موظفا وبمختلف الوزارات والدوائر وكذلك القيام بتوسيع شبكات التوزيع الالكتروني عبر الصرافات الالية ونقاط البيع فضلا عن تأهيل المصرف ومنتسبيه في الادارة العامة بدائرة العمليات للحصول على شهادة الايزو 9 الاف)، وتابع ان (الدور الاجتماعي للمصرف تلخص من خلال حملة تعنينا لمساعدة النازحين من اهالي الموصل عبر جلب تبرعات من المنتسبين)، منوها الى (زيادة عدد فروع المصرف الى 22 فرعا كما تم افتتاح فرعا اخرا في محافظة السليمانية بالاضافة الى تأهيل عدد من الفروع بدأ من المنطقة الدولية ومجلس النواب وجاري العمل على تأهيل الفروع الاخرى)، موضحا ان (المصرف ومن خلال الافكار الجديدة يحاول الحفاظ على دوره بالقطاع المصرفي من خلال تعاملاته مع دول العالم من خلال اطلاق منتجات مصرفية يتم من خلالها تمويل القطاع الخاص ومنتج اخر يؤهل حاملها للدخول على سحبات شهرية مع الاحتفاظ بمبلغ الشهادة).