منتدى سيسكا يدعو إلى تطوير التنمية والأمن لتعزيز إقتصاديات آسيا

الربيعي لـ (الزمان): العراق جزء مهم من مشروع طريق الحرير مع الصين

بكين – صباح الخالدي

اكد المشاركون في الؤتمر الثاني لمنتدى سيسكا غير الحكومي الى ان الامن والتنمية امران مرتبطان بعضمها البعض لتحقيق الاستقرار في دول العالم وتطوير اقتصادياتها.

وقال بيان للمؤتمر بعد اختتام فعالياته المنعقدة في العاصمة الصينية بكين حضرتها (الزمان) ان (هذه المؤتمرات تسعى الى تشجيع الحوار السلمي لما فيه مستقبل البلدان والشعوب الاسيوية التي تعمل على تطوير طريق الحرير الذي يمر بقارة اسيا اضافة الى مناقشة خطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة في اسيا الى عام 2030وتطوير عملية الاقتراب الاقليمي ودور سيسكا في تفعيل تلك الفعاليات)، واضاف ان (المؤتمر بحث خلال جلساته التي استمرت ليومين موضوعات مختلفة من بينها معالجة المناخ واستراتيجية التعاون الدولي في هذا المجال وخطط التعاون الامني والمالي لدعم التنمية الاقتصادية الاقليمية وموضوع الامن الاسيوي وبناء المجتمع والمصير المشترك ودور وسائل الاعلام في الامن الاسيوي). وافتتح المؤتمر رئيس الخارجية للصين ول هاي دونك بكلمة ثمن فيها مشاركة الوفود بشكل مكثف لعدد كبير من دول العالم في اسيا واوربا، مؤكدا ان هذه اللقاءات تسهم في المساعدة على تقريب الثقافات السياسية بين الدول الاسيوية ويشكل عاملا مشجعا على الحوار السلمي لما فيه مستقبل البلدان والشعوب الاسيوية). بعدها القى رئيس المؤتمر كلمة رحب فيها بالمشاركين من الحضور داعيا الى تفعيل دور التنمية والامن في تطوير اقتصاديات الدول الاسيوية).ثم القيت كلمات الوفود المشاركة في اعمال المنتدى من بينها كلمة العراق القاها عضو مجلس النواب موفق الربيعي اوضح فيها ان (المؤتمر يعد مناسبة دولية مهمة تعنى بمجموعة موضوعات من بينها تطوير طريق الحرير الذي يمر بقارة اسيا وان العراق يعد اقصر مسافة لكي تربط اسيا باوربا)، واضاف ان (العراق سيكون جزءا من اسيا في هذا المشروع اي خط طريق الحرير)، وتضمن الجلسة الثانية للمؤتمر تشكيل حلقات نقاشية حسب الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال الاولى ناقشت الوضع الامني الاسيوي التقويم والمنظمين المحتملين معاهدة شنغهاي للدراسات الدولية والثانية خطة الامم المتحدة 2030للتنمية المستدامة اسيا في العمل المنظم معهد الاقتصاد العالمي والسياسة في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية والثالثة الفضاء السيبراني سيكو ربساس الامن عن الفرص والتحديات المنظم قسم عن اوربا الدراسات الاسيوية من الصين معهد الدراسات الدولية وتطوير عملية الاقتراب الاقليمي ودور المنتدى غير الحكومي المعني بؤتمر سيسكا والرابعة عن تنمية التكامل الاقليمي ودور المنتدى غير الحكومي التابع للجنة الدولية المنظم ناقش موضوع معهد الدراسات الاوربية الشرقية الاسيوية الشرقية للاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية والخامسة عن التعاون لمكافحة الارهاب البحث عن حلول من الاعراض والاسباب الجذرية المنظم جمعية الصين للصداقة و السادسة عن معالجة تغيير المناخ (حلول في اسيا) المنظم المركز الوطني لاستراتيجية تغيير المناخ والتعاون الدولي والسابعة تقرير التعاون الامني المالي ودعم التنمية الاقتصادية الاقليمية المنظم رابطة الصين لتعزيز تحويل التنمية و الثامنة ناقش نشر مفهوم الامن الاسيوي وبناء مجتمع المصير المشترك ودور وسائل الاعلام في في الامن الاسيوي المنظم جمعية الدبلوماسية العامة.

طريق الحرير

وقال الربيعي لـ(الزمان) على هامش اعمال المؤتمر ان (ان المؤتمر يعد من المؤتمرات المهمة يعنى بمجموعة من الموضوعات من بينها تطوير طريق الحرير الذي يمر بقارة اسيا ويعد العراق اقصر مسافة لكي تربط اسيا باروربا وسيكون العراق جزءا اساسيا في هذا المشروع اي طريق الحرير)، واضاف ان (هذا المشروع سيكون للعراق دور اساسي خاصة بعد توقيع رئيس الوزراء حيدر العبادي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين العراق والصين قبل عامين)، واوضح الربيعي أن (علاقة العراق مع الصين تعد علاقة استراتيجية لان الصين الشريك الاساسي الستراتيجي للاقتصاد العراقي)، وتابع ان (الامن والتنمية امران مرتبطان ببعضمها البعض لانه بدون تطوير الاقتصاد العراقي وتوفير فرص عمل خاصة وان لدينا سنويا مليون عراقي يحتاج الى فرص عمل و لايمكن تحقيق ذلك الا عن طريق الاستثمار الاجنبي الى العراق وخاصة الشريك الاساسي الصين)، فيما قال الباحث في مركز البحوث والتواصل المعرفي في السعودية صالح حمد الصقري لـ(الزمان) ان (هذه المؤتمرات اذا اخذت بتوصياتها فانها تعد عاملا مساعدا لتقريب الثقافات والسياسات بين الدول الاسيوية وعاملا مشجعا على الحوار السلمي لما فيه مستقبل البلدان والشعوب الاسيوية)، وأضاف ان (السعودية تعد مثالا حيا للاستفادة من المعطيات الحديثة في بناء الدولة وحققت المملكة وبجهود الحكومة طفرات كبيرة في بناء والوطن والانسان من خلال تشجيع الحوار والاستفادة مما لدى الدول التي سبقتها في المجال الصناعي خلال السنتين الاخيرتين فقد وقعت السعودية عقودا ضخمة مع شركات العالمية مع معظم دول العالم سواء في اسيا مع الصين واليابان وماليزيا او مع اوربا وامريكا).وفي اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر اطلعت الوفود المشاركة من خلال زيارة الى مركز المؤتمرات التنفيذية هواي بكين n اي . بي .سي .و مزرعة كونكرد الذكية التي تبعد عن مدينة بكين نحو ثلاثين كيلو مترا هي مدينة انشئت على مساحة 11كيلو مترا مربعا تنفذ فيها زراعة كل انواع المحاصيل من الخضر والفواكه التي يحتاجها الاستهلاك المحلي ضمن تجربة زراعية فريدة في تنظيم الشتلات وزراعتها وتهيئتها وبعد ذلك نقلها الى مزارع كبيرة للانتاج والتوزيع وتنفذ كل تلك الفعاليات بالية ميكانيكية دقيقة جدا ويتم توزيع تلك المحاصيل على المستهلكين في عموم الصين كما زارت الوفود مصانع كبيرة لانتاج المشروبات الكحولية بانواعها وبكميات كبيرة لسد الحاجة اضافة الى تصديرها للخارج ..وتعد مدينة بكين الذي احتضت اعمال المؤتر الثاني للمنتدى و تسمى عاصمة الشمال، بالعربية (خان بالق) تاريخيا هي عاصمة جمهورية الصين الشعبية ومن أكبر المدن فيها، وتعد إدارة بكين إحدى البلديات المركزية الأربع في الصين وهي مركز السياسة والثقافة والعلوم والتعليم وأيضا محور خطوط المواصلات في الصين كلها من أهم معالم المدينة المدينة المحرمة ومعبد السماء. وكانت بكين قد استقبلت الألعاب الأولمبية لعام 2008 وكانت أكبر ألعاب أولومبية في التاريخ من حيث الدول المشاركة وميزانية الألعاب.وان (بيجين) هي النطق الصيني للمدينة وتعني العاصمة الشمالية، أما (بيكين) فهو مصطلح عائد إلى زمن حملات التنصير الفرنسية قبل أربع مئة سنة سبقت تغيرا في النطق في لغة الماندرين من (ك) إلى (تش) أو (ج)، ولا يزال يستخدم في لغات عديدة بينما تغير نطقها بين العرب إلى بكين وتقع بكين في الطرف الشمالي من سهل شمال الصين، تمتد الجبال في غربها وشمالها وشرقها، أما في جنوبها الشرقي فتنبسط السهول. يسود بكين المناخ القاري للمنطقة المعتدلة وتتباين الفصول الأربعة فيها تباينا واضحا، الربيع قصير والصيف ممطر ورطب والشتاء بارد قارس وطويل، أما الخريف في بكين فهو أفضل الفصول الأربعة مناخا.