الكرخ يعلن نجاح خطة الطوارئ الطبية خلال أيام العيد

الرصافة تسجل 135 إصابة بين الأطفال بالألعاب البلاستيكية

بغداد – قصي منذر

سجلت المستشفيات التابعة لدائرة صحة بغداد الرصافة 153 حالة اصابة بسبب استخدام العاب الاطفال المحرضة على العنف ذات الاطلاقات البلاستيكية الصجم , فيما اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن نجاح خطة الطوارئ الطبية التي اعدت لاستقبال العيد .

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الخطة التي اعدت من قبل الدائرة شملت تهيئة المؤسسات الصحية وتجهيزها بالمستلزمات الطبية تحسبا لاي طارئ او حدوث حالات اثناء زيارة المواطنين للأماكن المقدسة ودور العبادة لأداء مراسيم الصلاة او ارتياد بعض الاسر للمتنزهات و أماكن التسلية والترفيه).

فتح تجاوزات

مشيرا الى ان (الخطة تضمنت ايضا فتح العيادات الاستشارية في المستشفيات كافة فضلا عن فتح مركز صحي خافر واحد يوميا طوال تلك المدة في كل قطاع مع تجهيز المستشفيات بالخزين المناسب لكافة المواد الضرورية لإدامة العمل كالأوكسجين و قناني الدم و الأدوية المنقذة للحياة و الوقود وخزانات المياه مع تهيئة ردهات الطوارئ وتوفير السديات وعربات نقل المرضى وتجهيزها بالمستلزمات الطبية الكاملة).

وبشأن عدد الاصابات التي سجلتها الدائرة بالعاب الاطفال اكد الحجامي ان (حملات الارشاد والتوعية التي تقيمها الدائرة من خلال المؤسسات التابعة لها اسهمت برفع وعي المواطنين وتوجيه ابنائهم وتحذيرهم بالابتعاد عن شراء تلك الالعاب ما ادى الى انخفاض عدد الاصابات بين الاطفال بما يسمى بالعاب الصجم). فيما اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة عن تسجيل 135 حالة إصابة بين الاطفال بالعاب الصجم خلال العيد. وقال مدير اعلام الدائرة قاسم عبد الهادي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (مستشفى ابن الهيثم سجل اعلى الإصابات ، إذ تم تسجيل 61حالة إصابة في منطقة العين وتحديدا لدى الأطفال معظمها إصابات خطيرة ادخل على أثرها المصابين صالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج ), واضاف ان (المستشفيات الاخرى سجلت عدداً من الحالات منها الإمام علي 25 اصابة و الزعفرانية 17 اصابة بينما سجل مستشفى الشهيد الصدر 14 إصابة و الكندي 10 اصابات).

مبينا ان (مستشفى الشيخ زايد استقبل 7 حالات بينما سجل مستشفى المدائن 6 إصابات وكان مستشفى ضاري الفياض قد سجل 5 إصابات).

تسجيل اصابات

مشيرا الى انه (بالرغم من التحذيرات المستمرة والمناشدات المتكررة التي أطلقتها الدائرة في وقت سابق عبر وسائل الإعلام المختلفة التي أوضحت خلالها خطورة تلك الألعاب وما تشكله من تهديد حقيقي على صحة وسلامة المواطن كونها تسهم في قتل فرحة العيد بإصابات تكون بالغة تؤدي إلى نتائج وخيمة يصعب معالجتها بالاضافة إلى فــــــــــــتوى المرجعية التي افتت بعدم جواز بيع وتجارة لعب الاسلحة البلاستـــــــــيكية الصجم ). وكانت وزارة الصحة والبيئة قد حذرت الاسر من مخاطر استخدام ابنائها الاسلحة البلاستيكية والالعاب الليزرية الا انه هناك اصرار على منع استيرادها بالرغم من المناشدات المستمرة.