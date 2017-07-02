الوطنية تنفي لقاء علاوي بحسن نصر الله

النجف: لجنة تتولى غلق المراكز التجارية المخالفة لشروط الدفاع المدني

البصرة – الزمان

افاد عضو في مجلس محافظة البصرة بإجراء بعض القوى في المجلس حوارات لاستجواب رئيس المجلس صباح البزوني، موضحًا ان اعضاء كتلتي بدر والمواطن في المجلس يتولون الحوارات.وقال عضو مجلس المحافظة أحمد السليطي في تصريح إن(تحركات سياسية غير رسمية تجرى داخل مجلس المحافظة لاستجواب البزوني)، مبيناً أن(12عضواً من كتلتي بدر والمواطن اتفقوا في ما بينهم على توقيع طلب الاستجواب ، ولم يقدم الطلب رسمياً لأنه يحتاج الى تواقيع 19 عضواً).واوضح أن(هذه التحركات جاءت على خلفية رفض مشروع شراء الطاقة الكهربائية)، مضيفاً أن(محاولة الاستجواب هي محاولة للضغط على رئيس المجلس للموافقة على المشروع أو عدم الاعتراض عليه). بدوره ، قال عضو مجلس المحافظة عن كتلة بدر مرتضى الشحماني في تصريح إن(قضية جمع التواقيع مرهونة بحوارات ومفاوضات سياسية مستمرة على قدم وساق داخل المجلس)، مضيفاً أن(هذه الحوارات قد تسفر عن توجه الكتل السياسية نحو تغيير الخارطة الإدارية برمتها في المحافظة).

قوى سياسية

وينتمي البزوني الى ائتلاف دولة القانون الذي يضم قوى سياسية منها حزب الدعوة الإسلامية.على صعيد آخر، وجه محافظ النجف لؤي الياسري بتشكيل لجنة لغلق ومحاسبة الفنادق والمولات التجارية والمخازن المخالفة لشروط الدفاع المدني لتفادي الحرائق.وقال بيان لمكتب الياسري إن المحافظ (أمر بتشكيل مفارز من الدفاع المدني في النجف والجهات ذات العلاقة بحملة واسعة لغلق ومحاسبة الفنادق والمولات التجارية والمخازن المخالفة لشروط الدفاع المدني بعد العيد مباشرة).وأضاف، أن (هذا الاجراء جاء للحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين من الحرائق وخصوصا في شهر تموز وارتفاع لدرجات الحرارة).ودعا البيان أصحاب الفنادق والمولات التجاريه والمخازن المخالفة لشروط الدفاع المدني والمسجلة لدى المحافظة الى التعاون في تنفيذ الشروط.على صعيد آخر، فاز القارئ العراقي ليث العبيدي بالمركز الأول في المسابقة القرآنية الدولية (ان للمتقين مفازا) بدورتها العاشرة التي أقامتها منظمة الأوقاف الإيرانية ، متقدمًا على 120 قارئًا شاركوا بالمسابقة من مختلف إرجاء العالم .وقال عضو لجنة تحكيم المسابقة علي الخفاجي في تصريح ان(المسابقة أقيمت على ثلاث مراحل حيث ترشح عن كل مرحلة ثمانية قراء ليكون العدد النهائي الكلي 24 قارئا )، موضحًا ان( خمسة قراء ترشحوا من المجموعة النهائية لينالوا في ما بعد المراكز الخمسة الاولى وهم كل من العبيدي من العراق, وفي المرتبة الثانية حميد رضا مقدسي من إيران, وجاء ثالثًا محمد علاء الدين من مصر, وأويس احمديان من أفغانستان بالمرتبة الرابعة, وخامسا اللبناني يوسف الحاج).وينال الفائز الاول جائزة مالية مقدارها خمسة آلاف دولار, فيما تبلغ الجوائز الاخرى اربعة آلاف دولار وثلاثة آلاف وألفي دولار وألف دولار للفائزين الاربعة الآخرين على التوالي.نفى رئيس كتلة إئتلاف الوطنية النيابية النائب كاظم الشمري ماتردد عن لقاء علاوي بالامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله .وقال في بيان تلقته(الزمان) أمس إن (مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت بيانا مفبركا منسوباً الى عشائر واهالي مدينة الاعظمية، من دون ذكر اسم او عنوان لهذه المجموعة، يستنكرون فيه ماقيل انها تصريحات لعلاوي خلال لقائه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ينتقص فيها من اهالي المدينة)، نافيًا أن يكون علاوي قد التقى بنصر الله (على الاطلاق)

تسجيلات صوتية

مضيفًا (اننا نتحدى اي طرف ان يأتي بتسجلات صوتية او لقاءات متلفزة لعلاوي مع نصر الله)، لافتًا الى ان (الامر الآخر المهم ان البيان المنسوب لعشائر الاعظمية برمته لاصحة له وهو بيان مفبرك تقف خلفه جهات معروفة النوايا).واستنكر الشمري (تلك الاساليب الرخيصة والبعيدة كل البعد عن اخلاقيات السياسة والتي لاتعمل بها الا جهات افلست سياسيا وجماهيريا). وخلص الى القول أن إئتلاف الوطنية (في الوقت الذي يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة الجهات التي كانت خلف تلك الاساليب الرخيصة ومحاولات التسقيط السياسي غير الشرعي، فانه ينأى بنفسه عن التعامل بمثل هذه الاساليب ويؤكد التزامه باخلاقيات العمل السياسي بعيدا عن الطرق الملتوية).