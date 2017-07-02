العمل العراقي: إستقلال الإقليم مرهون بإعتراف دولي

حركة تغيير لـ (الزمان): الأحزاب الكردية تبحث تفعيل البرلمان وأوضاع الإقليم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

عد القيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي جواد العطار انه لا يمكن لاقليم كردستان اجراء استفتاء الانفصال دون تحقيق الاعتراف الدولي ، مشيرا الى ان الوضع الذي يتمتع به الاقليم منذ عام 1991 كان تحت مظلة وحماية دولية ، فيما دعا التحالف الكردستاني الى اجراء الاستفتاء بعيد عن التهديد والوعيد. وقال العطار في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العراق في الدستور الدائم لعام 2005 يعد دولة اتحادية ذات نظام برلماني ، وبالتالي فان الاتحاد المشار اليه هو اتحاد مكونات وليس اتحاد كيانات بمعنى ان البلد لم يكن مقسما ومن ثم اتحد تحت خيمة الدستور)، لافتا الى ان (الوضع الخاص الذي يتمتع به الاقليم منذ عام 1991 لغاية 2003 لم يكن بسبب عوامل داخلية بل كان تحت مظلة وحماية دولية وأمريكية)، واوضح العطار ان (حلم الدولة الكردية يراود الأكراد منذ اكثر من 100 عام)، متسائلا (هل الظروف الإقليمية تسمح بإقامة تلك الدولة وسط محيط مليء بالتناقضات والصراعات الدولية او ان استغلال الأكراد لظروف دخول داعش سيكون مبررا وفرصة ذهبية لإعلان الدولة؟) على حد تعبيره. مبينا ان (هناك مستويين يشكلان تأثيرا على استقلال الاقليم هما الاقليمي والدولي الذي يتضمن اتفاق ايران وتركيا على معارضة اجراء استفتاء الانفصال ورفض او تحفظ معظم الدول التي لجأ اليها الاقليم لدعم موقفه في الاستفتاء ومنها الولايات المتحدة)، مشيرا الى انه (لا يمكن اعلان الدولة الكردية دون تحقيق الاعتراف الدولي )، مستغربا من (سير الاقليم الذي يعد جزءا من العراق بإجراءات انفصالية دون التعاون او العودة الى الحكومة الاتحادية لاسيما وان هناك متعلقات كبيرة وكثيرة بين الطرفين من بينها المناطق المتنازع عليها)، مؤكدا ان (الاقليم منهك اقتصاديا لن يستطيع الدخول في حرب او صراع مع الحكومة الاتحادية او مع الفصائل والتشكيلات المسلحة من التركمان والعرب في محافظة كركوك اذا لم تحل مسألة الحدود والقضايا المتعلقة مع المركز وهذا لن يتم الا في اطار من التفاوض البناء والمثمر)، موضحا ان (الحقائق الجغرافية تقف هي الاخرى ضد مشروع الاحزاب الكردية ، فقد تكون كفيلة بإسقاط الدول بسبب عدم وجود اي منفذ سوى حدود مع دول ترفض اقامة الكيان الكردي او انفصاله عن العراق)على حد تعبيره.

خيار الاقليم

وتابع العطار (اذا كان خيار الاقليم الانفصال فانه لن يكون بخطوات انفرادية وباستفتاء معلوم النتيجة مسبقا، بل عن طريق الحوار والتفاهم مع الحكومة المركزية). وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب قد رأت أن إلاقليم مستقل بشكل فعلي على أرض الواقع وتقرير المصير حق للشعوب، داعية إلى تحقيق ذلك بعيدا عن لغة التهديد والوعيد. وقالت نجيب في تصريح امس إن (إلاقليم مستقل اقتصاديا وسياسيا وامنيا وإداريا وعسكريا وهذا يعني انه مستقل بشكل فعلي على ارض الواقع)، مشيرة الى ان (الاستفتاء خطوة تستوجب اخذ رأي المواطن على قضية الاستقلال وتقرير المصير)، مؤكدة ان (جميع الخطوات الضرورية لخطوة الاستقلال ستتخذ بعد الاستفتاء من خلال الحوارات مع بغداد والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي)،وتابعت نجيب ان (تقرير المصير حق لكل الشعوب ، من ثم اتخاذ الخطوات عبر الطرق الدبلوماسية والحوارية الداخلية والخارجية لتوضيح هذا الحق هو الطريق الأمثل بعيدا عن لغة التهديد والوعيد). من جهة اخرى أكد نائب وزير الخارجية الألماني والتر ليندنر أن الدعم العسكري المقدم للإقليم واجب من أجل الإنسانية. وقال بيان امس ان (نائب رئيس حكومة إلاقليم قباد الطالباني استقبل ليندنر وبحثا توطيد العلاقات إضافة إلى الحرب ضد الإرهاب وكذلك الاوضاع السياسية في الاقليم وموضوع الاستفتاء وإصلاحات الحكومة )، وأكد الطالباني (ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد داعش)، داعيا الحكومة الاتحادية الى ( تغيير سياستها تجاه المناطق التي احتلها داعش ولاسيما من خلال رفع شعور الغبن والتهميش عنها في مراكز القرار والمشاركة الحقيقية لجميع المكونات في السلطة)، وأضاف الطالباني أن (الخلافات السياسية أثرت سلبا على إلاقليم وهناك محاولات جدية لمعالجة تلك الخلافات)، وتابع أنه (من حق الشعب تقرير مصيره كأي شعب آخر)، لافتا الى ان (الاكراد ناضلوا من أجل حقوقهم وليس للتجاوزعلى حقوق الآخرين)، واوضح الطالباني أن (لحكومة إلاقليم خططا مستقبلية لمواجهة الأزمات)، مبينا أنه (تم وضع أساس لادارة جيدة بإمكانها مواجهة التغيرات). من جانبه أشاد ليندنر بـ(دور قوات البيشمركة في مواجهة الإرهاب)، عادا (تعاون ألمانيا مع إلاقليم في المجال العسكري واجبا دوليا من أجل الإنسانية ودحر الإرهاب)، وأضاف ليندنر أن (دول العالم تنظر بأهمية إلى الاستقرار السياسي في إلاقليم)، مشددا على (أهمية حل المشكلات الداخلية للإقليم عبر الحوار ليسهم ذلك في وحدة الصف الوطني).

اجتماع سياسي

الى ذلك تعقد الاحزاب الكردستانية يوم غد الثلاثاء اجتماعا يضم الكتل السياسية الكردية لبحث موضوع تفعيل برلمان الاقليم المعطل وكذلك الاوضاع التي تشهدها كردستان. وقال النائب عن حركة تغيير الكردستانية بستون فائق لـ (الزمان) امس ان (البرلمان معطل منذ عامين بعد ان قام رئيس الاقليم مسعود البارزاني بطرد رئيسه و4 وزراء اخرين من الكتلة خارج اربيل ومنعهم من الدخول اليها)، مبينا ان (الاجتماع الذي عقد امس السبت كان بين الكتل السياسية في الاقليم لمناقشة امور عدة تخص الاوضاع في كردستان وفي مقدمتها ايجاد حل للمشكلات العالقة بين المركز والاقليم فيما يخص رواتب الموظفين وملف النفط بالاضافة الى موضوع الاستفتاء والاوضاع المالية والاقتصادية)، مشيرا الى ان (الكتل السياسية الكردية ستعقد اجتماعا اخر يوم الثلاثاء المقبل)، واضاف (نحن لا نؤيد تفعيل البرلمان في الوقت الحالي دون تنفيذ الشروط التي طالبت بها الحركة وباقي الكتل البرلمانية الاخرى وبالتالي يفضل بقاء الوضع على ما هو عليه لحين تغيير السياسة الحالية وتعاد للبرلمان هيبته القانونية والتشريعية).وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قد اعلن عن عقد اجتماع موسع مع كتلته في مجلس النواب بمحافظة السليمانية. وقال النائب عن الاتحاد شوان داودي في تصريح امس ان (المكتب السياسي سيناقش مسائل عدة ومهمة مع الكتلة في البرلمان)، واكد في (الثلاثاء المقبل ستبدأ الدورة الاولى للسنة الرابعة لمجلس النواب)، مؤكدا ان (الاجتماع مع المكتب السياسي سيبحث الاستعدادات للعمل في الدورة الجديدة للمجلس). من جهة اخرى انتخبت الحركة النائبة سروة عبد الواحد رئيسا لها وفق طريقة التناوب.وقالت عبد الواحد في تصريح امس إنه (تم اختياري رئيسا للكتلة في مجلس النواب ضمن الاتفاق عند كل فصل تشريعي جديد)، مشيرة الى ان (طريقة انتخابي جاءت بالتناوب والاتفاق مع اعضاء الكتلة وليست شأنا سياسيا).