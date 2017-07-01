علاوي يطالب بالتحقيق في إتهام الشرطة للمواطنين الغاضبين بالتجاوز على الممتلكات العامة

النجف تسارع إلى خطوات عاجلة لتطويق أزمة الكهرباء وسط تجدد الإحتجاجات ووفاة متظاهر آخر

النجف – سعدون الجابري

بغداد- عبد اللطيف الموسوي

سارع محافظ النجف لؤي الياسري الى اتخاذ اجراءات عاجلة لتطويق الأزمة الحادة التي تعيشها المحافظة من جراء سقوط ضحايا في اثر اشتباكات وقعت بين رجال الأمن ومتظاهرين غاضبين لسوء تجهيز التيار الكهربائي، وفيما جرى تخصيص مبلغ لتأهيل محطة كهرباء القدس واستبدال مدير صيانة كهرباء منطقة تشكو ترديًا في تجهيز الطاقة ، توفي متظاهر ثانٍ متأثرا بجروح اصيب بها ، في وقت دعا نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل بالاحداث وتداعياتها. وتجددت التظاهرات مساء امس لليوم الثالث على التوالي في شمالي محافظة النجف احتجاجاً على انقطاع الكهرباء. وتجمع المئات في منطقة مكتب الرشيد بسبب انقطاع الكهرباء منذ صباح امس ، مطالبين بحضور المحافظ.وفي وقت سابق من يوم امس ، اعلن الياسري في مؤتمر صحفي حضره شيوخ عشائر النجف عن وفاة شاب آخر من بين الجرحى الذين اصيبوا في تظاهرة الخميس الماضي.وأكد أن (التحقيق مستمر لمعرفة مصدر النيران التي انطلقت باتجاه المتظاهرين)، مشيرًا الى(توجيه الاجهزة الامنية باحتواء التظاهرات). وافاد في وقت لاحق بإبرام اتفاق مع مجلس المحافظة على صرف 200 مليون دينار لتأهيل محطة كهرباء القدس التي تغذي مناطق في المحافظة، كما التقى بوفد يمثل المتظاهرين لسماع مطالبهم والنظر بمكانية تنفيذها. الى ذلك، أوعز الياسري الى مدير كهرباء المحافظة بتغيير مدير صيانة منطقة الجديدات فورا.وجاء القرار بعد تجدد التظاهرات مساء اول امس في المحافظة احتجاجا على سوء الطاقة الكهربائية بمشاركة المئات من المواطنين الغاضبين الذين انطلقوا بتظاهرة بدءا من شارع المدينة، فيما اغلقت الجهات الأمنية بعض الطرق. وطالب شيوخ العشائر خلال المؤتمر بـ (اطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين ، واخذ تعهدات من المحافظ ومجلس المحافظة بتجهيز المدينة القديمة بالطاقة الكهربائية التي تضم مناطق حنون والجديدات وزيادة ملاكات الصيانة في محطات الكهرباء في المناطق المذكورة).وكان المحافظ قد أعرب عن أسفه لوفاة احد المتظاهرين ، متهما جهات سياسية بـ(صب الزيت على النار). وتمثلت رواية الشرطة لأحداث الخميس بالقول ان التظاهرة (تغيرت من سلمية الى قطع الطرق واشعال اطارات السيارات وإثارة مشاكل وإطلاق عيارات نارية مفاجئة وكثيفة من اسطح بعض المنازل وأماكن أخرى ورمي الحجارة ومحاولة بعض المحرضين تغيير مسار التظاهرة الى مجمع سكني قريب لها يسمى مدينة العلم).وبحسب بيان الشرطة فإن (العيارات النارية المجهولة اسفرت عن استشهاد مواطن وجرح خمسة آخرين من قبل أشخاص مجهولين كانوا يطلقون النار من السطوح). ومضى البيان قائلاً(حاولت الشرطة إنقاذ حياته ونقله للمستشفى الا أنه توفي، وتم اعتقال مجموعة منهم وفتحت تحقيقا في الحادثة)، محذرًا من (التحريض على الأجهزة الأمنية). وفي بغداد، اعلن المستشار الاعلامي لوزارة الداخلية وهاب الطائي في بيان عن إيعاز وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيقية رفيعة المستوى من كبار ضباط الوزارة تنتقل من بغداد لتباشر أعمالها في النجف للتحقيق في الحادث.وفي التداعيات، دعا علاوي إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل بالاحداث التي رافقت التظاهرات. وقال في بيان امس انه (في اليوم نفسه الذي كنا نتطلع فيه لأن تضع انتصارات قواتنا المسلحة الباسلة على عصابات داعش الإرهابي في مدينة الموصل الصابرة حدا لنزيف الدم العراقي تسيل في مدينة النجف الأشرف للأسف دماء عراقية جديدة)، مبديًا (حزنه العميق وأسفه الشديد لما وقع من ضحايا خلال تظاهرة النجف الأشرف يوم الخميس الماضي). واكد (التزامه بحق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول دستوريا، خاصة وان التظاهرة المذكورة جاءت على خلفية المطالبة بحقوق مشروعة).ودعا علاوي إلى (التحقيق العاجل والمستقل بصحة الادعاءات بشأن إخلال بعض المتظاهرين بسلمية التظاهرة، وفيما إذا كان ذلك موجبا لاستخدام القوة بالطريقة التي تمت فيها للحفاظ على حقوق الدولة والمواطن والأجهزة الأمنية وضمان سيادة القانون)، مؤكداً (حق المواطنين في الحصول على الخدمات ومنها الكهرباء بشكل كاف والتزام الجهات المعنية بتوفيرها). وفي ديالى، دعت النائبة عن المحافظة غيداء كمبش الى تحقيق عاجل في اسباب فشل التشغيل التجريبي لمحطة المنصورية الغازية .وقالت في تصريح إن (تجربة التشغيل التجريبي لمحطة المنصورية الغازية فشلت برغم حضور ملاك فني من الشركة المنفذة).