ترامب واردوغان يبحثان تسوية الأزمة الخليجية

السعودية: فرض الحصار على قطر وسيلة ضغط لإيقاف دعم الارهاب

السعودية – الزمان

اكدت وزارة الخارجية السعودية ان فرض الحصار على قطر وسيلة ضغط لإيقاف دعم الارهاب والتطرف في الوقت الذي وصفته وزارة الدفاع القطرية بمثابة حرب دون دماء . وقال بيان للوزارة أمس (نرفض دعم قطر للإرهاب والتطرف وتعريضها أمننا وأمن المنطقة للخطر)، لافتا الى ان (قطر لم تلتزم بتعهداتها)، واضاف البيان ان (جميع المساعي فشلت مع الدوحة كونها لم تف بوعودها بشأن وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول)، واوضح البيان ان (قرار قطع العلاقات مع قطر جاء لتصحيح الوضع الراهن وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف)، وكان وزير الدفاع القطري خالد العطية قد وصف ما تتعرض له بلاده من حصار وإجراءات عقابية أخرى بأنه مثابة إعلان حرب دون دماء. وانتقد العطية في تصريح امس (حصار بلاده من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر الذي تمثل في قطع العلاقات وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية ما ألحق الضرر بالمواطنين وضرب النسيج الاجتماعي بين دول الخليج)، كاشفا عن أن (محور محادثاته في تركيا كان يتضمن موضوع القاعدة العسكرية التركية في قطر فضلاً عن تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين)، واردف ان (العلاقة التي تربط قطر مع تركيا هي علاقات تاريخية ومستمرة)، موضحاً أن (عدد العسكريين الأتراك الذين سينتشرون في القاعدة متروك لتقدير البلدين ويعتمد على نوع التمارين المشتركة وحجمها والمهام المكلفة بها)، ووصف العطية علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ(الستراتيجية وخصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب)، لافتاً إلى (تمرير الكونغرس الأمريكي لاتفاقية بيع طائرات حربية حديثة لقطر)، مجددا تأكيده أن (ما يقال عن تمويل جماعات إرهابية هو عارٍ عن الصحة ويقصد به شيطنة قطر).

فيما بحث الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تسوية الازمة الخليجية ووقف تمويل الارهاب . وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا هاتفيا سبل تسوية الأزمة الخليجية)، وأضاف أن (الطرفين شددا على ضرورة وقف تمويل الإرهاب ومحاربة التطرف). الى ذلك أفادت تقارير بأن السعودية وقطر يتعاونان ويتضح ذلك في سوق النفط حيث لم تصل التوترات بعد إلى النقطة التي تعطل فيها السعودية شحنات الجارة الصغيرة.وبحسب بيانات تتبع السفن فإن (عدد الناقلات التي تملأ بالنفط القطري إلى جانب السعودية أو الإمارات قد زاد منذ تصاعد التوتر في الخامس من حزيران الماضي)، لافتا الى ان (القدرة على التعاون في سوق الناقلات على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية تظهر كيف أن البراغماتية غالباً ما تتغلب على السياسة عندما يتعلق الأمر بسوق الطاقة)، مضيفا (وإذا أعاقت السعودية عمليات التحميل المشتركة، فإنها ستخلق تحديا لوجستيا لعملائها مما يجبرهم على إعادة تنظيم العشرات من الشحنات ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى تقليل إمدادات السفن وزيادة تكاليف الشحن). من جهته قال المحلل الجيوسياسي ريتشارد مالينسون (لاحظنا وجود تخفيف للشكوك الأولية في السوق بشأن حجم الاضطراب الذي قد يلحق بعمليات التحميل المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة اللتين قد تترددان في اتخاذ أية خطوات قد تضر بسمعتهما في نظر المشترين الدوليين)، مبينا ان (حمولات الدول الثلاث المشتركة للنفط الخام غير متأثرة إلى حد كبير منذ النزاع الذي اندلع خلال الشهر الماضي). وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد تحركت لعزل قطر بسبب دعمها للجماعات الارهابية .