التنظيم يخط شعارات موته (الآخرة هي الأبقى) بدلاً عن باقية وتتمدّد

آثار نينوى لـ (الزمان) : داعش يفجّر 300 جامع

تاريخي وإصلاح الحدباء ممكن

بغداد – محمد الصالحي

خطت عناصر داعش المنهزمة من معارك المدينة القديمة بالموصل شعارات الانكسار والخذلان في محاولة لاقناع انصارها بقوة التنظيم العقائدية ، فيما كشفت مديرية اثار نينوى عن اقدام التنظيم على تدمير نحو 300 مسجد تاريخي في المحافظة منذ احتلال للمدينة عام 2014، مشيرة الى ان نسبة ضرر جامع النوري والمنارة الحدباء بلغت نحو 80 بالمئة. وقال مصدر في المحافظة لـ (الزمان) امس ان (تنظيم داعش خط مئات الشعارات التي تدل على الهزيمة والانكسار بضمنها الحياة تحت التراب خير لنا من الدنيا والخلافة باقية رغم انف المعتدي ورحم الله شهداءنا ولعن الله الكفار وغيرها من الشعارات في جامع النوري والبيوت القديمة). وتابع ان (القوات الامنية وفور وصولها الى الشعارات ازالتها وخطت شعارات النصر والفخر ببطولة القوات التي حررت المدينة القديمة وانقذت نحو 100 الف مواطن محاصر خلال ساعات قليلة ).وقال مدير الاثار في المحافظة حازم الشمري لـ(الزمان) امس ان (التنظيم عمد الى طمس الهوية التاريخية للمدينة بشكل كبير حيث اقدم على تدمير نحو 360 موقعا اثريا مهما في المحافظة بضمنها 300 مسجد اثري وقبور للانبياء والصحابة). واضاف ان (التنظيم الارهابي نبش المواقع الاثرية ودمرها للتغطية على الاثار التي تم تهريبها الى دول الجوار والمزادات الاخرى). وتابع ان (تقييم المواقع الاثرية بحاجة الى استقرار امني وكذلك تخصيص اموال للبعثات المختصة في مجال الاثار واعادة بنائها مجددا). وبعد مرور 8 أشهر على إطلاقه معركة قادمون يا نينوى أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي نهاية دولة داعش في العراق.ونقل مكتبه عن العبادي قوله ان (تفجير الدواعش لجامع النوري ومنارة الحدباء وإعادته إلى حضن الوطن إعلان بانتهاء دويلة الباطل الداعشية).وتابع (سنبقى نلاحق الدواعش بين قتل وأسر حتى آخر داعشي في العراق). الى ذلك قال قائدعمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (قوات الشرطة الاتحادية حررت حي باب جديد وسوق الاربعاء في المدينة القديمة). واضاف (هذه القوات سيطرت على الجسر الحديدي في المدينة القديمة). وتابع ان (قوة من الشرطة الاتحادية والرد السريع تمكنت من تحرير الجزء الشمالي لحي الشفاء).مشيرا الى ان (تلك القوات سيطرت على المستشفى التعليمي ابن سينا والاستشارية ومصرف الدم والطب الذري ومشروع الماء والتحليلات المرضية في ايمن الموصل). وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (عملية تحرير حي الشفاء اسفرت عن قتل عشرات الارهابيين وتدمير 32 عجلة مفخخة وتفكيك 50 حزاما ناسفا و150 عبوة ناسفة). واضاف ان ( قواته تستعد لتحرير مدرسة العبير وباب جديد). الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (شرطة نينوى قتلت ثلاثة انتحاريين من داعش المندحرة في منطقة اليرموك). فيما قال الرائد الركن في جهاز مكافحة الإرهاب ضياء الإمارة في تصريح امس ان (قوات الجهاز شرعت بالتقدم شمالا لتحرير ما تبقى من المدينة القديمة ). موضحا أنه (بالنسبة لجهاز مكافحة الإرهاب بقيت حارة اليهود فقط، والتي تبعد بمسافة 400 متر عن نهر دجلة).وأضاف أن (شارعا واحدا يفصلنا عن حارة اليهود). لافتا الى أن (طيران الجيش نفذ عمليات نوعية في المعارك السابقة، وإعلان تحرير المدينة بالكامل بات وشيكا).وكان يار الله قد أعلن عن تحرير حي اليرموك الأول في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، وقال مصدر امس ان (تغييرات جوهرية طرأت على هيكيلة داعش في تلعفر من خلال منح العرب والأجانب المزيد من المناصب على حساب أقرانهم من عناصر التنظيم العراقيين). وأضاف أن (سبعة مناصب شملت بالتغييرات وفق المعلومات الاستخبارية المتوفرة أبرزها الامنية والحسبة والجند). لافتاً إلى أن هناك (تنامياً غير مسبوق لنفوذ العرب والأجانب في تلعفر بعد التغييرات الأخيرة).وقال مصدر امس ان (مفارز قتالية من تنظيم داعش اعتقلت المدعو أبو قتيبة أحد أبرز المقربين من البغدادي بعد محاصرته داخل منزله في أطراف تلعفر غرب الموصل). لافتا إلى أن (اعتقاله تم دون أية مقاومة وفق المعلومات المتوفرة).وأضاف أن (اعتقال أبو قتيبة جاء بعد يوم على تلميحه لمقتل البغدادي في خطبة دينية وسط تلعفر أثارت جدلا واسعا في صفوف التنظيم بعد انتشارها بقوة خلال مدة وجيزة).وأشار إلي أن (داعش ما يزال يلتزم الصمت حيال مصير البغدادي ولم يبادر حتى الان إلى نفي معلومات مقتله بغارة جوية في سورية قبل أسابيع معدودة). مبينا أن (الصمت ربما يكون مرتبطا بتنظيم انتقال سلس لخليفة البغدادي أو ان قادة داعش في تلعفر لا يملكون أي اتصال مع الحلقة المقربة من البغدادي لمعرفة مصيره)، وفي كركوك قال مصدر امس ان (التنظيم يعيش حالة انهيار معنوي ونفسي مدمر في قضاء الحويجة و أن قادة الصف الاول الاجانب والعرب اختفوا وان من بقي هم المسلحون المحليون).وأضاف أن (التنظيم ترك عناصره المنضمين اليه من الحويجة في خطوط المواجهة مع القوات الامنية). مشيرا إلى أن (القوات المشتركة اكملت قطع الطرق عن الحويجة وعزلها عن القيارة والشرقاط ومفرق الفتحة ولم يبق امام عناصر التنظيم بالحويجة والشرقاط سوى الاستسلام او القتل).