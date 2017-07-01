نوّاب أوربيون يجددون إثارة حقوق الإنسان في إيران

طهران تدعو إلى تجفيف فكر الإرهاب ومصادره المالية داخل العراق

بغداد – قصي منذر

دعت وزارة الخارجية الإيرانية امس إلى مواصلة الحرب الإقليمية ضد الإرهاب بهدف اجتثاث جذوره الفكرية وتجفيف مصادره المالية في العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي في بيان إنه يهنئ (الحكومة والشعب والمرجعية وعلماء جميع المذاهب والقوميات والقوات المسلحة والحشد الشعبي في العراق، بإلحاق الهزيمة بداعش الإرهابي في عاصمته المزعومة بالموصل)، معربا عن أمله في (تحقيق مزيد من الاستقرار والسلام والرفاهية للعراقيين في إطار عراق موحد وديموقراطي ومتضامن). وأكد قاسمي (ضرورة مواصلة المحاربة الإقليمية الجمعاء بغية اجتثاث الجذور الفكرية وتجفيف المصادر المالية للإرهاب في العراق)، مشيرا إلى (استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم الدعم لشعوب وحكومات المنطقة حتى القضاء على فلول الإرهابيين بشكل كامل). من جهة اخرى ، اعلن رئيس مجموعة أصدقاء ايران في البرلمان الاوربي جيرارد ديبري عن دعمه وزملائه لعزم 265 عضوا في البرلمان الأوربي اصدار بيان مشترك بشأن حقوق الإنسان في إيران. ونقل بيان تلقته (الزمان) عنه قوله انه وزملاءه الذين وقعوا هذا البيان يمثلون جميع المجموعات السياسية والاتجاهات في البرلمان الأوربي ومن بينهم 44 نوابًا لرئيس برلمان و 23 من رؤساء اللجان والهيئات. وتابع ان هذا الدعم (يظهر ذلك بوضوح عندما يتعلق الأمر بمسألة انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع النساء والأقليات، ودعم النظام الإيراني للإرهاب، فإننا جميعا متحدون)، على حد قوله واضاف (لقد أجرى النظام الإيراني مؤخرا انتخابات رئاسية.وفي رأينا كانت هذه الانتخابات مزيفة لأنه لم يكن هناك مرشحون للمعارضة والناس لديهم فقط خيار الانتخاب بين العديد من كبار الملالي) بحسب وصفه. واشار ديبري الى ان البيان يدعو المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان إلى (تشكيل لجنة تحقيق بشأن مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 )، ويناشد الحكومات الأوربية أن (تشترط علاقاتها مع إيران بوقف عمليات الإعدام والتقدم الواضح في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة). واضاف (كما نشعر بقلق بالغ إزاء الدور المدمر للنظام الإيراني في المنطقة. تجدر الاشارة الى ان قوات الحرس الثوري الاسلامية الايرانية تنشط اساسا فى سوريا والعراق ويجب وضعها على اللوائح السوداء الدولية)، بحسب قوله ، مشيرًا الى ان (الحرس الثوري الإيراني يدير معظم الاقتصاد الإيراني، لذا فإن شركاتنا الأوربية التي ترغب في توقيع صفقات اقتصادية مع إيران، تواجه مخاطر كبيرة من التعامل بشكل مباشر وغير مباشر مع الحرس الثوري الإسلامي الذي هو حقا منظمة إرهابية)، بحسب رأيه. واكد بيردي انه من اجل (التعبير عن تضامننا مع المعارضة الديمقراطية الإيرانية، فسأحضر اجتماع إيران الحر في باريس في 11 تموز حيث سأقدم دعم265 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الإعلان المشترك).