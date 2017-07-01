قرعة ويمبلدون تصعّب مهمة فيدرر وترأف بموراي

{ لندن- وكالات: سيتعين على روجر فيدرر، المرشح الأبرز في بطولة ويمبلدون للتنس، بذل أقصى الجهد إذا أراد الوصول لرقم قياسي بالتتويج باللقب للمرة الثامنة، بعدما أوقعته القرعة التي سحبت اول امس الجمعة، أمام أقوى المنافسين في نادي عموم إنكلترا. لكن حامل اللقب آندي موراي، الذي يعاني ليصل لأفضل حالة بدنية بسبب آلام في أعلى الفخذ، تلقى دفعة بعدما أبعدته القرعة عن أخطر المنافسين في الأسبوع الأول. ويظل فيدرر (35 عاما)، الذي يطمح لأن يكون أكبر لاعب سنا يتوج باللقب في عصر الاحتراف، الأوفر حظا للفوز نظريا، بعدما نال لقب بطولة هاله يوم الأحد الماضي، والتي تمثل استعدادا لويمبلدون. ولكي ينال لقبه الثامن، سيتعين على فيدرر التغلب على ألكسندر زفيريف وجريجور ديميتروف وميلوش راونيتش، الذي تأهل لنهائي العام الماضي، ونوفاك ديوكوفيتش البطل 3 مرات، في طريقه لبلوغ المباراة النهائية. وقبل القرعة قال ماتس فيلاندر، المصنف الأول على العالم سابقا إن فيدرر الذي نال لقبه 18 في البطولات الأربع الكبرى في لستراليا مطلع العام الجاري، يجب أن يحذر من بعض المنافسين الشبان. وأضاف، أعتقد أن فيدرر هو المرشح لكن يوجد العديد من المواهب الشابة التي تتمتع بالجرأة ولا تخشى المخضرمين في هذه الأيام. وتابع، لا يشعرون بالخوف حقا، كيريوس وراونيتش وزفيريف لا تشغلهم أفضل الأسماء، بل يلعبون بجرأة وإذا سارت الأمور لصالحهم فلا بأس. وبدا أن موراي لا يزال يعرج، عقب تدريب له في ويمبلدون اول أمس الجمعة، بعد غيابه يومين للتأهيل بسبب ألم في أعلى الفخذ.