دولوفيو يكابد بعد عودته لفريق البلوغرانة

التنظيم الألماني يقتل أحلام نجوم أسبانيا بيورو الشباب

{ برلين- وكالات: فاجأ المنتخب الألماني منافسه الإسباني، وتغلب عليه بهدف نظيف في المباراة النهائية لبطولة أوربا تحت 21 سنة، التي اختتمت اول امس الجمعة في بولندا، لتحرز ألمانيا ثاني ألقابها في المسابقة. وتستطيع ألمانيا التفاخر بهذا الإنجاز، خصوصا وأنه تحقق على حساب منافس يحتوي على لاعبين لديهم من الخبرة والقدرات الفنية، ما يؤهلهم للمنافسة على مستوى الكبار، إلا أن عزيمة الألمان قادتهم لتحقيق المفاجأة رغم غياب عدد من اللاعبين عن صفوف الفريق، بسبب مشاركتهم في بطولة كأس القارات 2017، التي وصلت ألمانيا مباراتها النهائية. تفوق المنتخب الألماني بشكل كامل في شوط المباراة الأول، وانتهج مدربه شتيفان كونتز، طريقة اللعب 4-1-4-1، حيث التزم الثنائي مارك-أوليفر كيمبف ونيكلاس ستارك بموقعيهما في عمق الدفاع، وسط توزان لافت في أداء الظهيرين الأيمن جيريمي توليان والأيسر يانيك جيرهاردت، والأخير قام بواجبه الهجومي بشكل مميز، محاولا إيصال الكرة إلى الجناح سيرجي جنابري، الذي صال وجال على الجهة اليمنى، كما تبادل المراكز مع المهاجم الأوسط ماكسيمليان فيليب. لاعب الوسط الألماني يانيك هابيرير، لم يبالغ في التقدم نحو المواقع الأمامية إدراكا منه لسرعة الإسبان في تنفيذ الهجمات المرتدة، وكعادته، قام القائد ماكسيميليان أرنولد بدور مهم في صناعة الألعاب، وتنفيذ الركلات الثابتة بإتقان، مع تمتعه بمساندة صاحب الخبرة في البوندسليغا ماكس ماير، وتواجد ميتشيل فايزر كجناح أيسر يتحرك كثيرا نحو منطقة الجزاء. يشعر جيرارد دولوفيو، قائد منتخب إسبانيا للشباب دون 21 عامًا، بمشاعر متضاربة، عقب خسارة فريقه لقب بطولة أوربا بالخسارة أمام ألمانيا (0-1). وقال دولوفيو، في تصريحات لـراديو ماركا عقب المباراة أشعر بسعادة لعودتي لبيتي برشلونة. شعرت بالحزن لعدم الحصول على فرصة في السابق والآن أعود مجددًا. لكن النجم الشاب أبدى حزنه الشديد لخسارة لقب بطولة أوربا للشباب. وأقرَّ اللاعب بأنه شارك في اليورو وهو يعلم أنه سيعود للبلوغرانا. وقال، كنت أعرف بالأمر وأنا سعيد للغاية بعودتي. الأمر حدث منذ فترة قريبة، لكن هناك أمور يجب التحدث بشأنها في وقتها، لكني في جميع الأحوال سعيد بالعودة. سيتضح كل شيء خلال الأسبوعين المقبلين. كان النادي الكتالوني، فعّل، بند إعادة شراء دولوفيو من إيفرتون بعد عامين من رحيله عن الفريق. لكن دولوفيو لن يعود لارتداء قميص برشلونة الموسم المقبل، حيث إنه أعلن سابقًا عدم رغبته في البقاء بالنادي الكتالوني الذي بدأ فيه مسيرته، منذ أن كان في التاسعة من عمره.ومن المحتمل أن يدخل الجناح الإسباني في صفقة تبادلية مع لاعب آخر، أو أن يعيد البرسا بيع حقوقه بأكثر من المبلغ الذي كلفه إعادة شرائه من إيفرتون والبالغ 12 مليون يورو. وجاء في بيان النادي الكتالوني أنه في خلال الأيام المقبلة سيتم إنهاء كافة الإجراءات الضرورية لإنهاء الصفقة، سواء مع إيفرتون أو مع اللاعب. يذكر أن دولوفيو بدأ مسيرته الاحترافية عام 2013 حين تم تصعيده من الفريق الرديف لبرشلونة للفريق الأول وإعارته في نفس العام لإيفرتون ثم إشبيلية، ثم انتقل بصفقة بيع إلى التوفيز الذي أعاره مطلع العام الجاري لميلان، إلا أن البرسا رأى إعادة شرائه بعد تألقه في السيري.