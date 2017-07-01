لوف: لن نفرّط بكأس القارات والمباراة النهائية لها إسلوبها الخاص

الجيل الذهبي لتشيلي يواجه طموح الألمان في موقعة الخبرة والشباب

{ روسيا – وكالات: يسدل الستار اليوم الأحد، على فعاليات النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات لكرة القدم، بمواجهة مثيرة بين منتخب تشيلي الطموح ونظيره الألماني المفعم بالشباب، في المباراة النهائية للبطولة التي تستضيفها روسيا. وبعد فوز تشيلي بلقبي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية في نسختيها السابقتين 2015 والمئوية (في 2016)، يتطلع الفريق إلى الفوز باللقب الثالث على التوالي في البطولات الكبرى، من خلال كأس القارات الحالية، ليفرض نفسه ضمن القوى الكروية البارزة في العالم. وفي المقابل، يطمع المنتخب الألماني (مانشافت)، الذي شارك في البطولة بفريق من الشباب والوجوه الجديدة، إلى تتويج مغامرته الرائعة في هذه النسخة بإحراز لقب البطولة غدا في سان بطرسبرج.ويدرك كل من المنتخبين صعوبة الاختبار الذي ينتظره غدا، ولكنهما يطمحان إلى إحراز اللقب.وكان منتخب تشيلي فاز بلقب بطولة كوبا أمريكا 2015 التي استضافتها بلاده ثم فاز بالنسخة المئوية للبطولة (كوبا أمريكا 2016) والتي استضافتها الولايات المتحدة. وقبل لقبها في كوبا أمريكا 2015، لم تفز تشيلي بأي لقب، ولكن الفريق يستطيع الآن الفوز باللقب الثالث على التوالي إذا فاز على المانشافت اليوم الأحد. واحتاج منتخب تشيلي إلى ركلات الترجيح من أجل التغلب على نظيره البرتغالي في المربع الذهبي للبطولة الحالية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل. ولعب كلاوديو برافو حارس مرمى وقائد منتخب تشيلي دورا بارزا في تأهل فريقه للنهائي، من خلال التصدي لثلاث ركلات ترجيح متتالية في هذه المباراة بالمربع الذهبي، الأربعاء الماضي، ليفوز منتخب تشيلي على نظيره البرتغالي 3 / صفر بركلات الترجيح. وبلغ المنتخب الألماني المباراة النهائية بالفوز على نظيره المكسيكي 4 / 1 الخميس، الماضي في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة. ويرى يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت أن مباراة الغد ستكون معركة لفريقه ضد الإنهاك في ظل حصول منتخب تشيلي على يوم أكثر للراحة قبل هذه المباراة. وقال لوف إن كل من الفريقين سيقدم كل ما بوسعه في هذه المباراة. وأوضح، يمكن أن تروا أن جميع اللاعبين في نهاية الموسم وصلوا لنهاية مخزونهم من الطاقة، أتمنى أن نقدم أمام تشيلي ما استطعنا أن نقدمه على مدار مباريات البطولة حتى الآن. ووضع لوف بطولة كأس العالم 2018 في روسيا صوب عينيه، عندما اختار قائمة الفريق المشاركة في البطولة الحالية، حيث منح الراحة للاعبيه البارزين خوفا من إجهادهم وعدم حصولهم على الراحة الكافية هذا الصيف، ما قد يؤثر عليهم في الموسم المقبل وفي مونديال 2018 . وفي ظل الاستعانة بالعديد من الوجوه الجديدة واللاعبين الشبان في قائمة الفريق، أصبح المانشافت هو الفريق الأقل في البطولة الحالية من حيث متوسط الأعمار (24 عاما و4 شهور)، فيما يرتفع متوسط الأعمار في منتخب تشيلي إلى 29 عاما وشهر واحد، ليصبح المنتخب الأكبر من حيث متوسط الأعمار في تاريخ بطولات كأس القارات حتى الآن. وسبق للفريقين أن التقيا في دور المجموعات بالبطولة الحالية وتعادلا 1 / 1، في 22 حزيران المنقضي، وهي المباراة الثامنة التي تجمع بين الفريقين. وخلال المباريات الثمانية بين الفريقين، فاز المانشافت في 8 مباريات وخسر 2 فقط فيما كان التعادل في البطولة الحالية هو الأول بينهما.ولكن منتخب تشيلي حاليا يعتمد على أفضل فريق في تاريخه، حيث يضم الجيل الذهبي الأبرز لكرة القدم في تشيلي.وعن المباراة ، قال كلاوديو برافو قائد تشيلي، أراها مباراة مفتوحة حيث سيحاول كل من الفريقين هز الشباك. يحقق أرتورو فيدال نجم بايرن ميونيخ الألماني ولاعب وسط منتخب تشيلي، أمنيته باللعب أمام المانشافت في النهائي، ليواجه جوشوا كيميتش زميله في بايرن. ومن جانبه انتقد النجم المكسيكي السابق، هوجو سانشيز، المدير الفني لمنتخب المكسيك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد الخسارة الكبيرة، أمام ألمانيا برباعية مقابل هدف واحد، في نصف نهائي كأس القارات، حيث وصفه بـالعنيد بعد الإبقاء على سياسة التدوير، مؤكدًا أن الـ(تريكولور) لن يغير من شكله في غضون عام، وسيظهر بنفس الشكل الحالي في مونديال روسيا، صيف العام المقبل. وقال سانشيز، 58 عامًا، في تصريحات لشبكة (إسبن) الرياضية، التي يعمل بها كمحلل، إن الخسارة الكبيرة أمام بطل العالم تعبر عن الواقع الحقيقي للكرة المكسيكية. وأضاف، ليس لدينا طريقة لعب للتفكير في تغييرها خلال عام حتى موعد المونديال.. أوسوريو عنيد وسيواصل سياسته في التدوير. وأردف، (أوسوريو) يواصل توظيف المدافعين كظهراء على الأجناب، والمهاجمين كأجنحة، وهذا لن يساعد على تطور الكرة في المكسيك، سواءً على صعيد الدوري أو المنتخب. وقال الهداف السابق لريال مدريد الإسباني، إن الأشخاص الذين تعاقدوا مع المدرب الكولومبي يعرفون مسبقًا طريقة لعبه، وتعاقدهم معه لتدريب (المكسيك)، كان بسبب أنهم كانوا يعتقدون أنه سيحقق طفرة في الأداء، ولكن الواقع كان مجرد وهم. كما أشار إلى أن التخبط الإداري لن يساعد على تطور الكرة في البلد اللاتيني، على مستوى الدوري والمنتخب.