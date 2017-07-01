سنوات الحكمة والجمر عام 1920

الموح والعطية يحثّان البو سلطان على الإلتحاق بقوافل الثورة

اربيل – غسان عزام الدليمي

يستذكر العراقيون هذه الأيام أمجادهم البطولية في الثورة العراقية الكبرى (ثورة العشرين)، التي اندلعت ضد الاحتلال البريطاني للعراق، والحقت بالانكليز خسائر جسيمة في الارواح والمعدات.. بتلكم المواقف البطولية التي سجلها العراقيون في ثورتهم الوطنية وعمق الأذى الذي الحقوه بقواتهم المسلحة في المعارك المباشرة ضد جيشهم المحتل في انحاء شتى من العراق، شملت المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية.. وتطالعنا بينها المآثر التي سجلها ابناء منطقة الغراف وبينهم ابناء وعشائر الشطرة ضد جنود الاحتلال البريطاني..

دور بطولي

فحالما وطئت اقدام المحتلين الانكليز ارض العراق في منطقة البصرة، حتى سارع الكثير من اهل الشطرة وعشائرها الى التطوع في حركة الجهاد في الشعيبة عام 1915 وكان لهم دور بطولي متميز في معارك الشعيبة حيث أنيطت بهم مهمة طرد القوات الانكليزية، من ثلاثة حصون هي الحصن السابع والثامن والحصن التاسع، وقد نجحت قوات اهل الشطرة في هذه المهمة بتحرير هذه المواقع من القوات الانكليزية عبر معارك ضارية ضدهم وبعد اندحار وانسحاب الجيش التركي في معركة الشعيبة اصبح المجاهدون من اهل الشطرة ورفاقهم في الجهاد من المناطق العراقية الاخرى في وضع حرج وعادوا الى منطقتهم وراحوا ينظمون صفوفهم للمساهمة في فتح الطريق العام للجيش البريطاني الزاحف نحو بغداد عبر الناصرية وطريق الغراف، وسجلوا خلال هذا التصدي مواقف بطولية عديدة نذكر منها (معركتي باهيزة والبطيحة) اضافة الى اسهامهم الفاعل في احداث ثورة العشرين اللاحقة لتلكم المعارك.

لقد شكل اندحار القوات البريطانية في معركة المدائن (سلمان باك) متغيرا مهما في مجريات المقاومة الشعبية حيث تقهقر الانكليز نحو مدينة الكوت وفرض عليهم الاتراك الحصار الشهير باسم (حصار الكوت)، وحاولت قيادة القوات الانكليزية في الناصرية أن تفعل كل ما في وسعها لفك الحصار انقاذاً لجنودها المحاصرين.

ففي النصف الاول من كانون الثاني 1916 خرجت من الناصرية قوة بريطانية مسلحة قاصدة تقديم العون للقوات المحاصرة.. فنشب قتال عنيف اعتصم خلاله الخفاجيون في الانهار ثم حملوا على الانكليز حملة واحدة وهزموهم وظلوا يطاردونهم حتى اسوار مدينة الناصرية.. وخلال مجريات هذه المعركة التحم ابناء العشائر مع الجنود الانكليز بالاسلحة اليدوية كالفاله والمكوار اضافة الى الاسلحة النارية الخفيفة.. وكانت خسائر الانكليز جسيمة في معركة باهيزة تقول بعض المصادر عنها ان 300 انكليزي فقط نجوا من هذه المعركة من مجموع جيش يتكون من عدة افواج وألوية.. ان نتائج معركة باهيزة قد عززت عزيمة العشائر في الغراف ووحدت كلمتهم لمقاومة الانكليز وأثر الهزيمة النكراء التي لُحقت بالقوات الانكليزية ثارت ثائرة القيادة الانكليزية في الناصرية فحشدت قوات جديدة لأختراق طريق الغراف، وبالذات مدينة الشطرة للوصول الى القوات المحاصرة في الكوت.. وكانت عشائر الشطرة بزعامة الشيخ خيون العبيد. ترقب تحرك القوات المحتلة وقد اتخذت الاستعداد لمجابهتها في منطقة البطنجه..

ثورة وطنية

وفي صباح الثامن من شباط 1916 وصلت القوات البريطانية الجديدة الى هذه المنطقه وتصدت لها العشائر المتحفزه ونشبت بين الطرفين معركة ضارية استمرت طوال النهار استعمل فيها السلاح الابيض وحتى القتال بالايدي، ابدت خلالها العشائر بسالة منقطعة النظير حتى ارغمت الانكليز على الانسحاب الى الناصرية.

تعد ثورة العشرين اولى الثورات الوطنية التي انطلقت في العراق واستمرت 6 اشهر، حيث قرر الشيوخ من قادة الثوار ايفاد الشيخ صلال الموح والشيخ شعلان العطية الى عشائر البو سلطان لحثهم على الاسهام في الثورة فذهبوا الى الشيخ شخير والشيخ حنتوش ولدي الهيمص فكانت استجابتهما عالية ووعدا بتوجيه عشيرتهما الى القتال، وقد تعرض الشيخ عبود الهيمص الى ثلاث اطلاقات نارية نقل على اثرها للخطوط الخلفية في قاطع الحلة وتمت معالجته وخلال اسابيع عاود القتال مع بعض الثوار التالية اسماؤهم: السيد حسن القزويني، السيد عبد الوهاب ال طعمة، دليمي البراك البو سلطان، شخير الهيمص البو سلطان، امين كرماشه، سلمان البراك، علوان الشلال، عبد الواحد السكر، خضير العاصي، جبور الواوي، وعشيرة الجنابيين في جرف الصخر،وعشيرة الخفاجيين، في صولة عزوم الفرسان عشائر البو سلطان. ولا زال ابناء واحفاد ثوار العشرين يستذكرون هذه المناسبة الجليلة ومنهم الشيخ غسان عبود الهيمص البو سلطان، والاستاذ فيصل وسام محيي عبس الهيمص. وتتسم الثورة العراقية الكبرى عام 1920 بانها: ثورة وطنية منظمة جمعت اليها كل العراقيين كرداً وعرباً واقليات وطنية.. كما جمعت اليها كل الاديان والطوائف والمذاهب دونما فرق.. ثوره تحدّت الفوارق الاجتماعية وطبيعة التركيب الطبقي للمجتمع العراقي.. فانظم الى الثورة الفلاحون.. واصحاب الاصناف.. والعشائر.. والقبائل.. ورجالات العراق العسكريون..

ثورة امتدت على مساحة الوطن.. ولم تتخلف عنها منطقة عراقية ابداً.. فكانت بحق رموزا مضيئة لثورة العشرين الخالدة وابطالها الاحرار على مدى الاجيال اللاحقة، وستبقى ثورة العشرين تمثل نقاء التاريخ النضالي الوطني لشعب العراق وتماسك وحدته الوطنية.. مجداً لذكرى ثورة العشرين وسلاماً على ابطالها وشهدائها فجاءت ثورة العشرين الوطنية العظيمة معبرة باصدق تعبير عن اصالة الوحدة الوطنية في مقارعة الاستعمار مهما كان لونه ومهما بلغت قوته، فقد عبّر العراقيون من خلالها ان العراق بلد الاحرار والأباة وان كل عراقي وعلى اي بقعة فيه من الوسط والشمال والجنوب، هو حر يرفض الظلم والخنوع والاستعداد.

مقولة روحانية

لا يخلو اي بيت من لوحه تزينها اية قرآنية او حكمة فلسفية او مقولة روحانية فتتأمل وتسأل.. لماذا يجمع؟ العراقي بين السيف والحكمة وبصيغة اخرى نسأل.. هل كان الايمان يرافق القوة في كل تاريخ العراق؟ وما رأيك اذا حدثك العراقي بأن القوة بلا ايمان هي حبر وتجبّر، وما رأيك اذا سمعت ان العراقي لم ينتصر في تاريخه إلا وحوار السيف والايمان يجري فيه على قدم وساقا، ولفتة الى موروثنا الحربي او تاريخنا النضالي، ستكشف ان العراق ولد الى خصلتين انه مؤمن وانه قوي ، وكلاهما المؤمن والقوي في تلازم جدلي لا يندثر ابداً .

ليست مصادفة ان بيوتنا مزينة بالسيوف ، ومشحونة بعواطف الخيال والشجاعه، وليس مصادفة ان البيوت مملوءة برموز الايمان، وتذكرنا السيوف بالاجداد وكيف صنعوا ملحمة البطولة وتركوها لذريه طاهرة الجذر كما تذكرنا صور القادة والرماة بأن الجيل في العراق على ما كان عليه اجداده الاوائل دعوه لمزج التاريخ بالعصر والفخر كل الفخر حين تدخل البيوت والمظائف والدواوين فتسمع ان خالك او عمك شقيقك او جدك الخامس والعاشر، كانوا اسهموا بثورات على الاغراب والمعتدين واشتركوا في وثبات على الظالمين الذين تسللوا الى العراق وحكموه بجنود المرتزقة وهواة التدمير والفناء، هو الفخر ان رأينا بيوتنا وكل فيها وعي وحلم ويقظة وعنفوان وفيها ان العراق لم يزل هو الايمان كله وهو السيف كله، وكلما صعد ارتقى وفي صعوده يرتقي الزمان.

وهل يعقل ان كل هذا الموروث الانساني الوجداني التاريخي الذي يملأ كل بيت في العراق، هل يُعقل ان العراق يذوب خارج التاريخ؟ التاريخ يقول لا ونحن، وقوانين الارتقاء نقول ان العالم ليس قادرا ان يزحزح مليماً واحداً من هذا الارث الحضاري الذي يمتد عميقاً في النفوس والخواطر والذاكرات.