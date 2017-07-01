الدكتورة أسيل العامري لـ (الزمان):الجسد يطوف بالسويد والروح في أزقة بغداد

السويد . مالمو . حوار علي كاظم

عندما تلتقي بها تشعر أنك تعرفها من قبل وأن هذا اللقاء ليس الاول بينكم . أنيقة . مبتسمة .متفائلة .ليس في قاموسها الفشل بل تعشق التحدي فلهذا تراها شعلة من النشاط عندما تقيم فعالياتها الثقافية . تستقبل الضيوف بأحلى الكلام . تصعد بكل ثقة على المسرح تلقي كلمتها .تحرص على وجود السويديين في أمسياتها الثقافية لكي يطلعوا على نشاطات الجالية العراقية ومدى أندماجهم بالمجتمع السويدي .وبالرغم أنها زوجة ولديها أطفال وتعمل في التدريس لكن هذا لايمنعها من ترك بصمة الإبداع في مؤسسة ننار الثقافية التي أسستها قبل عشرة سنوات واصبحت من المؤسسات الثقافية التي يشار لها بالبنان في السويد

صحيفة الزمان التقيت بالدكتورة اسيل وكان هذا اللقاء معها

{ القارى يريد أن يعرف من هي الدكتور اسيل العامري؟

اسيل العامري امراة عراقية ولدت في بغداد الحبيبة وعشقت ماءها وترابها وتاريخها ثم هاجرتها جسدا ولم تهاجرها روحا فعملت بما تستطيع لإظهار وجهها الوضاء في بلدها الثاني السويد من خلال تأسيس صرح ثقافي ومطبوع ورقي يحمل اسم ننار (اله القمر) عند العراقيين القدماء.

{ متى تأسست مؤسسة ننار وماهي ابرز نشاطاتها الفنية والثقافية والأدبية؟

ننار مؤسسة ثقافية انطلقت أولى أعمالها في تموز 2013 لتفعل الحراك الثقافي والاجتماعي للجاليات العربية في السويد من خلال أصدراها مجلة ورقية بأربعة لغات (السويدية والانكليزية والعربية والكردية) وتوزع في المكتبات السويدية ولها موقع على شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تجاوز عدد متابعيه 23000 ألف متابع من داخل السويد و بقية أرجاء العالم وتضم في إدارتها مجموعة من الباحثين المتخصصين في علوم الاجتماع والاتصال والفنون والاقتصاد وتعمل وفق رؤية علمية تعتمد قراءة واقع المهاجرين في السويد وبقية الدول الاسكندينافية وتنظم أنشطة تنموية وبحثية وإعلامية وتدريبية ومن خلال المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل وحلقات النقاش والإصدارات الإعلامية المختلفة وأعمال الترجمة من والى اللغة السويدية وإقامة الليالي الثقافية التي تحمل اسم (ليالي ننار الثقافية) نظمنا منها حتى الان اكثر من 52 ليلة ثقافية فضلا عن الدورات التدريبية والمحاضرات الاسبوعية في شتى مجالات المعرفة.

كما وتملك معدات تقنية حديثة من كاميرات وأجهزة مونتاج وعاملين من ذوي الخبرات الفعلية وأنتجت عشرات الافلام الوثائقية القصيرة منشورة على شبكة اليوتوب ولديها شبكة علاقات مميزة بالمثقفين والسياسيين السويديين وكذلك أعضاء الحكومات المحلية.

{ كيف جاءت فكرة انشاء مؤسسة ننار؟

في منتصف عام 2006 فكرنا بتاسيس جمعية ثقافية حملت اسم المجال الثقافي ومن اسمها يمكنك ان تستظهر دوافع ، كنا نبحث عن مغايرة مضمونية وشكلية لواقع النشاطات الثقافية التي تقدم في السويد والمهاجر الاوربية واستمر العمل بها لتولد فكرة تأسيس مجلة ثقافية تحمل اسم ننار دعت الحاجة لإصدارها بعد انجازي لأطروحة الدكتوراه في الإعلام الاجتماعي وكان عنوان الأطروحة” الانفصال الإعلامي” أجريته في أوساط المهاجرين العراقيين والعرب المقيمين في مدينة مالمو السويدية وعلاقتهم بوسائل الاتصال السويدية المقروءة والمسموعة والمرئية وتوصلت الى نتائج خطيرة بوجود انفصال عال بينهم وبين هذه الوسائل واقترحت في باب المقترحات والتوصيات ان يكون هناك مطبوع يردم الفجوة بين المهاجرين وتلك الوسائل الإعلامي فجاءت ننار لهذا السبب واطلقناها في حفل كبير في الاول من تموز 2013 ومن هنا جاءت الحاجة لوعاء يستوعب توجهاتها ويسعى إلى نشرها فتكون لدينا ضرورة إنشاء مؤسسة ننار الثقافية.

{ وجدت تفاعلا من الجالية العراقية للمشاركة في فعاليات المؤسسة ؟

لدينا اكثر من 5000 عضو من ابناء الجالية العراقية والعربية من المسجلين رسميا كأعضاء في المؤسسة وشهدت الكثير من نشاطاتنا حضورا كبيرا يتعدى الثلاثمائة شخص وأحيان كثيرة نشعر بالحرج لعدم توافق الأمكنة التي نعقد فيها نشاطاتنا مع حجم الجمهور القادم ألينا ، فمثلا في نشاطنا الأخير الذي خصصناه لمدينة الشمس الموصل الحدباء لم تستوعب القاعة الجمهور ولا كذلك الصالة الخارجية فقمنا ببث النشاط على برنامج اللايف ووصل عدد متابعينا في ساعة النشاط الى 28 الف متابع اغلبهم كانوا يبحثون عن مكان القاعة. ويعتبر هذا النشاط هو أول كرنفال عراقي عن مدينة الموصل الحبيبة بعد أسرها من قبل العصابات الإجرامية داعش.

{ هل استضافت جمعية ننار شخصيات سويدية؟

معظم الشخصيات السياسية ورؤساء الأحزاب السويدية ومحافظ المدينة واعضاء البرلمان كانوا في ننار ضمن سلسلة أماسي عن الإعلام والانتخابات التي أجريت في 2014 كما حضر الكثير من الفنانين والمثقفين والمستشرقين السويديين إلى نشاطاتنا التي أصررنا ان تكون باللغتين العربية والسويدية ومصاحبة الأفلام المترجمة أيضا وهو ما شجع الكثير من السويديين لحضورها والتفاعل معها.

{ هل عمل المؤسسة يقتصر على مدينة مالمو؟

هناك جملة يرددها السويديون دائما تقول(Frsk att knackar drrr) ومعناها حاول ان تطرق الباب.. ونحن منذ البداية طرقنا الابواب وخصصنا برنامجا ثقافيا حقق نجاحا ملحوظا في هذا المعنى تمثل في إقامة ليال ثقافية في أشهر المكتبات السويدية ومنها مكتبات (مالمو ولوند وبورلوف وايسلوف و تربلوري وهذه هي مدن الجنوب السويدي وانتقلنا الى مكتبة شيستا في العاصمة السويدية ستوكهولم وعبرنا الحدود واقمنا امسية جميلة في مكتبة الدورادو في العاصمة النرويجية اوسلو.. في هذه الاماسي يحضر العرب والسويديون والنرويجيون وتعمدنا ان تكون تلك الاماسي باللغة السويدية والعربية ونعرض فيها افلام مترجمة ونقاشات مصاحبة للترجمة الفورية.

{ هل هناك فعاليات جديدة للمؤسسة ؟

جميع نشاطاتنا نعد ونخطط لها قبل عام من حدوثها ولا نعتمد الانية او اللقاءات الطارئة لذلك فبرنامجنا لهذا العام مخطط لها من العام الفائت وجميع نشاطاتنا مبرمجة بالتوقيت واليوم والساعة .. ونجري التحضيرات الان لنشاط عراقي كبير في شهر سبتمبر القادم سيكون نوعيا وبحضور اكثر من 15 فنانا من اوربا والدول الاسكندنافية.

{ من يمول المؤسسة وهل يكفي دعم البلدية؟

المؤسسة تعتمد على اشتراكات اعضائها ومبيعات المجلة التي توزع في اغلب مكتبات السويد فضلا عن دعم المؤسسات السويدية وهو دعم شبه رمزي من خلال القاعات والتقنيات وما إلى ذلك لكننا استطعنا ان ننجز الاعمال الكبيرة باقل التكاليف وبالجهود التطوعية.

{ قدمت المؤسسة فعاليات في العراق ؟

الحقيقة الجسد هنا لكن الروح هناك في بغداد والأزقة والمقاهي والأولياء والمنائر والقباب.. لماذا تثير شوجني يا صديقي!! بين الفينة والأخرى تسافر الروح هناك ونستعيدها بالقوة.. في احدى سفراتها جلبت معها فرقة بغداد للعود بقيادة الموسيقار سامي نسيم وكانت ليلة من ليالي بغداد الألف لم تستوعب أعدادها القاعة وقبل ذلك جلبت لنا الفنان جعفر حسن وأغانيه الممتعة عبر سنوات عملنا تواصلنا مع المبدعين العراقيين وزارونا هنا وقدمناهم بأجمل ما يمكن ان يكون التقديم.

{ هل تشعرين انكٍ حققت بعض الأمنيات في هذه المؤسسة؟

نعم حققت الكثير وما زلت ارى ان الطريق طويل فزراعة النخيل في ارض متجمدة لن يثمر في المحاولات الاولى لكنه سيثمر حتما لو تم الاصرار على ذلك وهو ما اراه في ابنائنا من الجيل الثاني والثالث فهم ثمارنا اللذيذة والغنية بكل انواع الفيتامينات المعرفية.

{ هناك من يقول ان الجمعيات العراقية في مالمو لم تخدم الجالية العراقية بقدر ما تهتم بكيان الجمعية ماذا تقولين؟

ارضاء الناس غاية لا تدرك!! قانون العمل في الجمعيات والمؤسسات السويدية هو اشتراط تطوعي ومن يخالف ذلك يتعرض الى مسائلة قانونية لكن هناك البعض من لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب ويصدر احكاما دون ان يشاهد النشاطات او يساهم بها وهم قلة قليلة وبدل ان تلعن الظلام حاول ان توقد شمعة!

{ قبل فترة تعرض أكثر من شاب عراقي للقتل ماهو دور مؤسستكم في التصدي لحوادث القتل التي طالت العراقيين الأبرياء؟

مساهمتنا كانت ذات ثلاثة ابعاد : الاولى مشاركة الجالية في الاجتماعات التي عقدت حينها ودعم توجهاتها ومسيراتها وما الى ذلك والثانية هي عقد اجتماعات منفردة من سياسيين سويديين لهم تاثير في الحياة السياسية في مدينة مالمو بما نملك من علاقات معهم والثالثة إنتاج فليم وثائقي عن الحادثة بلغت عدد مشاهديه 52644 الف شخص فضلا عن مئات المشاركات للفيلم في مختلف ارجاء السويد والعراق وهو موجود على صفحة مؤسسة ننار في الفيسبوك.

{ ماهو دور زوجك الدكتور حسن السوداني في مسيرة الدكتور اسيل العامري؟

حتما الحديث عن د. حسن السوداني لا تتسع له هذه الصفحة لكني سأختصر الامر ببضع كلمات: هو اجمل ما في هذه الدنيا.

{ ماهو طموح الدكتور اسيل في هذه المؤسسة؟

طموحي لا يحده حد معين فانا لا اعمل هنا لواقع منظور، ففي ظل صعود متنامي لأحزاب اليمن المتطرف بات لزاما علينا كمؤسسات ثقافية سويدية من أصول أجنبية أن نقدم الصورة الأبهى عن مهاجرينا بما يفند ادعاءات اليمين والاحزاب العنصرية اننا غير منتجين او غير فاعلين ! ومن هنا أقمنا ونقيم دورات لتعليم اللغة السويدية ومساعدة القادمين الجدد على معرفة الخارطة الحياتية في السويد وكيفية الحصول على العمل وكذلك تجنب الأخطاء قدر الإمكان اما عن المهاجرين القدامى فصلتنا بهم تأخذ مناحي متعددة منها الاستفادة من خبراتهم وحث الفاعلين منهم على تقديم العون التطوعي لأنشطتنا ودعوة غير الفاعلين للتواصل وزيادة الروابط.

{ الغربة هل تقتل المبدعين أم هي حافز للمبدعين؟

الغربة هي تحدي واضح ولا لبس فيه فمن يقبل التحدي فسيفوز بالاصرار ومن يتهاون سينزوي تحت طاولة المبررات وهناك مقولة تنص( ان البحار المتردد يجد كل الرياح غير مواتية للابحار)

{ بغداد والعراق اين مكانها من قلب الدكتورة اسيل العامري

سؤال يستدعي ان أقول لو قدمت لبغداد والعراق الروح فلن يكفي ذلك لكني ساجيب لسؤالك وأقول .. مكانة بغداد في الفرح الذي يحتاجه العراقيون أمس الحاجة.. تصور هم يخافون حتى من الضحك ويتعوذون كثيرا عندما يضحكون من قلوبهم!! مكانة بغداد في الهدوء .. فكمية الصخب الذي عاشه العراقيون يكفي لمجرة كاملة.. مكانة بغداد في دموع الأطفال الذي أعياهم انتظار عودة ابائهم!! وفي جبين الأمهات اللواتي ما أبدلن السواد منذ قرون!! بغداد المبتدى والمنتهى!

{ حكمة تؤمنين بها لكنكٍ لم تطبقيها

المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين!!

{ كيف توفقين بين عملك وبين تربية أولادك وبين عمل المؤسسة؟

انا اعمل في سلك التدريس في المدارس السويدية وهو عمل متعب الى درجة كبيرة وأترأس تحرير مجلة بأربع لغات بحاجة الى متابعة كل شاردة وواردة فضلا عن عمل مؤسسة فيها عدد من المتدربين والتقنين والتخطيط للفعاليات الثقافية واستقبال الزوار من السويد وخارج السويد وكلما تعبت تذكرت ان تعبي لا شيء أمام امرأة نازحة تتوسد خيمة في ليلة برد مع أطفالها!! ما يجعلني سعيدة بكل هذا اننا اسرة قوية وانيقة ومتعاونون فيما بيننا ونتغلب على أي مشكلة بالحوار والتفاهم المثمر .. لذلك ثمرة هذا كله هو ما ترونه وتشاهدونه من نجاحات مستمرة.

{ كلمة اخيرة لقراء (الزمان)

الزمان جريدتنا الغراء .. تملك خبرة صحفية قل نظيرها وتقاليد عمل ممتازة.. سعيدة ان التقي قراءها واتمنى ان اكون عند حسن ظن متابعيها وجمهورها الواسع.