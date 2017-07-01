الأنواء: الحرارة تلامس نصف درجة الغليان خلال الأيام المقبلة

بغداد- تمارا عبد الرزاق

رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ارتفاعاً في درجات الحرارة قد يصل الى الغليان خلال الايام المقبلة فيما يكون الطقس صحوا. وقالت الهيئة في بيان تلقته الـ(الزمان) امس ان (إمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي سيستمر تاثيره على البلاد ليكون الطقس اليوم الاحد في المناطق كافة صحوا مع ارتفاع في درجات الحرارة لتسجل العظمى في بغداد 47 درجة مئوية اما الصغرى فـ 27 مئوية)، موضحة ان (تأثير المنخفض المذكور سيتعمق خلال اليومين المقبلين ليكون الطقس في المناطق كافة صحواً حارا لاسيما المنطقتين الوسطى والجنوبية وقد تصل درجات الحرارة فيها 50 مئوية). وفي الشأن نفسه، تعرضت اجزاء من اوروبا الى موجة حر شديد تعد الاقسى في فرنسا منذ 2005 . وذكرت تقارير ان (فرنسا تضربها موجة حر هي الاشد منذ 12 عاما ويتوقع ان تستمر حتى الخميس المقبل على ان تصل درجات الحرارة الى 37 مئوية يوم الاربعاء وخصصت السلطات رقم هاتف مجاني كما اتخذت تدابير لمساعدة المسنين وقليلي القدرة على التحمل كما طلبت السلطات من القائمين على الامتحانات الرسمية التي تجرى في هذه المدة تقديم المياه للطلاب المشاركين فيها). وبحسب التقارير فإن (اكثر من الف اطفائي لا يزالون يعملون في البرتغال على مكافحة حريق غابات ضخم يجتاح منذ السبت وسط البلاد جراء موجة حر وعواصف رعدية جافة مصحوبة برياح قوية)، كاشفة عن ان(الحريق حصد ارواح 64 شخصا على الاقل وادى الى اصابة 157 آخرين في اسوأ كارثة تضرب البلاد في تاريخها الحديث). اما في اسبانيا فيتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتبلغ القصوى40 درجة مئوية بالاضافة الى ان بريطانيا وهولندا وبلجيكا ودولًا اخرى تسجل العظمى فيها 35 مئوية مما سيكون له تأثير على احتياطات المياه بعد تراجع المتساقطات بنحو 33 بالمئة بحسب مركز ابسون للاحوال الجوية.