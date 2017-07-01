الأمم المتحدة تحذّر من إجلاء قسري وشيك

العراق يتلقى التهاني بتحرير الموصل من داعش

بغداد – داليا احمد

هنأت دول خليجية واقليمية العراق بمناسبة تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش وقرب اعلان النصر النهائي عليه، مؤكدة وقوفها الى جانب العراق بدحر الارهاب وتجفيف منابعه ، فيما حذرت الأمم المتحدة من اجلاء قسري وشيك لأسر في الموصل بسبب مزاعم عن صلاتها بتنظيم داعش .وقدم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (تهانيه إلى رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي بتحرير الموصل)، مؤكدا (دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب ومواصلة دعمها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمحاربة التطرف بكافة صوره وأشكاله والعمل على اجتثاث جذوره ومسبباته). من جانبه بارك أمير الكويت صباح الأحمد الصباح بمناسبة استعادة الموصل من قبضة داعش.

وقال بيان امس ان (الصباح بعث ببرقيتي تهنئة إلى معصوم والعبادي عبر فيهما عن خالص تهانيه لهما ولشعب العراق الشقيق بنجاح القوات المسلحة والامنية ببسط سيطرتها واستعادتها للموصل من سيطرة داعش وتطهيرها من جذور التنظيم الإرهابي)، سائلا (المولى تعالى أن يعم الأمن والإستقرار ربوع العراق وأن يحقق للشعب العراقي الشقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وتقدم وإزدهار ويديم عليهما موفور الصحة والعافية)، مؤكدا ان (موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتضامنها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه وتأييدها للعراق في كل ما تتخذه من اجراءات لمواجهة الأعمال الارهابية الهادفة الى زعزعة أمنها واستقرارها). من جهته هنأ ولي العهد نواف الأحمد الصباح خلال برقية (القوات الامنية بأستعادة الموصل من سيطرة الارهاب فيما تمنى الامن والاستقرار وتحقيق كل ما ينشده العراق الشقيق من رقي وتقدم وازدهار). الى ذلك رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني ان بلاده شريكة مع العراق بالخلاص من وحشية داعش ، مؤكدا استعداد طهران لمواصلة الحرب على التنظيم في المنطقة بأسرها. وقال بيان امس ان (روحاني بعث ببرقيتين منفصلتين الى معصوم والعبادي و هنأهما بانتصار الشعب وتحرير المدينة وإنهاء المعاناة)، مبينا انه (بعث أيضا ببرقية إلى المرجع الديني علي السيستاني أشاد فيها بدور المرجعية في التصدي لداعش الإرهابي).

من جهته حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من اجلاء قسري وشيك لأسر في الموصل بسبب مزاعم عن صلاتها بتنظيم داعش. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة روبرت كولفيل في تصريح امس إن (هناك المئات من الاسر تلقت رسائل تهديد تحدد موعدا نهائيا لمغادرتها لا سيما في إطار الاتفاقات القبلية التي تعد أعمال انتقام)، واضاف (نحث الحكومة العراقية على اتخاذ إجراء لوقف عمليات الطرد الوشيكة أو أي نوع من العقاب الجماعي من خلال تعزيز نظام العدالة الرسمي لتقديم الجناة إلى العدالة).