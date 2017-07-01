أهالي ينبشون في الأنقاض خشية وجود جثث ذويهم

البحث عن مفقودين في الموصل بين المفخخات ونيران القنّاصة

{ الموصل – أ ف ب: وسط الدمار الممتد في الموصل، يخوض رجال الدفاع المدني العراقي سباقا مع الوقت حاملين أرواحهم على أكفهم بين المفخخات والقناصة، سعيا إلى إنقاذ عائلات دفنت تحت أنقاض المعارك الدامية بين القوات العراقية وتنظيم داعش.تحت شمس حارقة وبحزن شديد، يدخن عبد الرحمن محمد وأخوه عمار سيجارتيهما ويراقبان حفارة تشق طريقها عبر جبل من الحطام وسط سحابة غبار.

ويعتقد الشابان أن جثث شقيقهما أحمد وعائلته موجودة في المكان، بعدما فقدوا أثناء فرارهم من المعارك العنيفة في غرب الموصل.بعد قتل آخر القناصة الذي كانوا متربصين على مقربة من المكان، سمحت القوات الأمنية لعمال الإنقاذ بسبر أغوار الحطام.لكن بعد انتظار طويل مماثل، الأمل ضئيل في العثور على ناجين من دون معجزة.يقول عمار …لقد دفنوا منذ ثلاثة أسابيع، عائلة بأكملها. إنها مأساة. لكن عبد الرحمن يعتقد أنه من الممكن أن يكون أحمد غادر المنزل مع عائلته قبل القصف.يقول إن أملنا الوحيد هو ألا نجدهم هنا.

في السادس من حزيران، تقدم الجيش العراقي داخل منطقة الزنجيلي، حيث كان العديد من المدنيين محتجزين في منازلهم بأمر من داعش.

الموصل هي الأسوأ

وسط المعاناة والجوع، سنحت الفرصة للبعض بمحاولة الهروب، ومنهم أحمد وزوجته وأولادهما الستة.لكن العائلة رأت مقاتلين من تنظيم داعش قادمين وîلجأت مع نحو 30 مدنيا آخرين إلى سرداب منزل مجاورî، بحسب ما يوضح عبد الرحمن.في داخل القبو، كان هؤلاء عطشى. تطوع رجل لجلب الماء، فأصابه في الطريق قناص في رقبته. أصيب ولم يعد.وبعد دقائق، تعرض المنزل لغارة جوية حمل سكان الحي مسؤوليتها على التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش.ويقول عبد الرحمن ربما أخطأوا بالمنزل، أو قصفوه لوجود قناصة من داعش على السطح. أبلغ الناجي الشقيقين بذلك، فحذرا بدورهما فرقة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، التي ساعدت الضحايا في أجزاء أخرى من العراق في السنوات الأخيرة، بعدما استعادت الحكومة السيطرة على أراض من تنظيم داعش. مهمة هؤلاء هي إنقاذ من بقي على قيد الحياة، وانتشال الجثث لتدفن بكرامة. ويقول الرائد سعد نوزاد رشيد فعلنا ذلك في الفلوجة والرمادي لكن الموصل هي الأسوأî.ويصل رجال رشيد أحيانا في الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح، وفي أحيان أخرى يكون الأوان قد فات، بعد المعوقات التي يشكلها القناصة والمفخخات.

الكلاب هي السبب

ويقول رشيد لم أر قط هذا الحجم من الدمار، من النساء والأطفال المتضررين، كل هذا بسبب الكلابî في إشارة إلى عناصر داعش. تحاول الحفارة، خلال وقوفها على حافة كومة من الأنقاض، إزالة الكتل الخرسانية والقضبان المعدنية الملتوية. بعد أكثر من ساعة في العمل، تظهر أشياء في كعب حفرة بعمق أمتار عدة، بينها دميتان.بعد ضربة واحدة للحفارة، يصرخ أحد رجال الإنقاذ توقف!. يقترب عبد الرحمن وعمار. لا أثر لأقربائهما في القاع. ولكن إلى الأعلى قليلا، صاروخ لم ينفجر، مهدد بالسقوط.ولن تحفر الحفارة أكثر من ذلك، خصوصا أن الجيش اكتشف سيارتين مفخختين في المنطقة المجاورة، إحداهما على بعد أقل من 50 مترا. ويقول رشيد ان من الخطورة للغاية أن نحفر في هذه الظروف، وسنترك للجيش أولا أن يطهر المكان من أي متفجرات. ويعني هذا تأخيرا ليومين، ما يعد ضربة قاسية للأخوين. لكن عيد الرحمن لا يزال متأملا. ويقول ربما هربوا إلى المدينة القديمة، في إشارة الى المنطقة ذات الأزقة الضيقة حيث يرتفع الدخان الأسود في الأفق، فيما تسعى القوات العراقية إلى طرد تنظيم داعش بشكل نهائي وانقاذ عشرات آلاف المدنيين الذين يحتجزهم عناصر داعش.