قراءة إقتصادية

فتيل الحرب في محور لبنان سوريا العراق

بالنظر لما تتمتع به هذه المنطقة من موقع اقتصادي محوري في العالم ظهرت على مر عصورها قوى عظمى تحاول السيطرة عليها و إخضاعها هي و مواردها لصالحها . في بداية الألفية الجديدة عادت هذه القوى لكن بخطة جيدة و محكمة لغرض استنزافها بشكل يفرض عليها ترك كل منجزاتها و إيقاف مرحلة التطور الذي بدأ يظهر لتوه لغرض ان تكون منطقة ناشطة تجارياً . بالطبع هذا النشاط التجاري يؤثر سلباً من كل النواحي على كثير من بلدان المنطقة خاصة الحليفة مع القوى العظمى و هي التي تستدرج ان تكون هذه المنطقة مشلولة تماماً . لذلك عُمِد لتكوين ساحة نزاع داخل هذا الخط الستراتيجي وإشغال أنظمته بحتمية التخلص من هذه القوى التي ظهرت بشكل مفاجئ وبتغيير الأسماء منذ تنظيم القاعدة وحتى ظهور تنظيم داعش .

هذه العملية تأتي وفق خطط ودعم مباشر من دول المنطقة التي تعتبر المستفيدة الأساسية من هذا الدمار وكما يأتي في عرض الوقائع تالياً .

لماذا الخطوط الجوية العراقية استهدفت بالذات عندما عرض ملف التسوية الاقتصادية مع الكويت حتى انها وصلت لمرحلة إنهاء مسيرة الشركة من اجل رضا دول الخليج هنا تظهر الفائدة إن أقصر الطرق التجارية بين أوربا و آسيا تكاد تكون مارة ضمن هذا الخط لانه لن يكلف شركات الطيران الوقت و المسافة اذا ما قورنت بالالتفاف فوق الأراضي السعودية و التوجه نحو مطارات الإمارات لذلك سيكون حقل التبادل الاقتصادي أكبر ضمن هذا الخط واستنزاف كل ما عملت من أجله هذه الدول ومطاراتها تصبح ذات دخل محدود ويذهب كل ذلك الجهد ادراج الرياح بالإضافة الى ان أجواء هذه المنطقة هادئة من ناحية سلامة النقل حيث لا توجد فيها تيارات و مطبات هوائية في أغلب فترات السنة و هذا ما يوفر جواً من الاطمئنان للراكب والشركة لكن الخطة المبرمة ان تكون هذه المنطقة محرمة الأجواء من اجل ان تتحول كل الرحلات نحو الخليج وخسارة هذه المنطقة للربح الاقتصادي جراء مرور الطائرات ضمن أجوائها وهذا مثبت لدى سلطات الطيران حيث تشير الخارطة ان اغلب الخطوط الجوية تدخل السعودية فالإمارات لكن هناك وجود لخط واحد يشق الأراضي التي فيها نزاعات تجنباً لحدوث أي حادث . ثم تأتي العملية الأخرى وهي النقل البري الذي يتم الاعتماد عليه لقصره بين هذه الدول وبقية دول القارة الذي يعتبر قناة نقل جافة خالية من كل الوعورة وكذلك مسببات الحوادث و نسبة الزخم التجاري المتبادل عبره خصيصاً عند توفر أجواء آمنة سوف تنشط المناطق الحرة و يقل الضغط على خطوط النقل التي تعتمدها بقية الدول و التي تُمارس الضغط الجمركي على صناعات هذه الدول و تكون ذات نشاط متميز يتيح لبقية الدول نشر بضائعها دون الحاجة لإدخالها منطقة جمركية تعتمد على أخذ نسبة عالية من الشركات والدول المصنعة كذلك إعادة إحياء طريق الحرير الذي يؤثر سلباً على هذه الدول التي بدأت تنتعش بفعل إحداث النزاع ضمن هذا المحور . اما من الناحية الصناعية حينما بدأت دول هذا المحور في التسابق على إيجاد فرص نموذجية من أجل تحريك عجلة اقتصادها ببناء مصانع حديثة لشتى الصناعات المختلفة مما ساهم في رفد الأسواق المحلية بناتج محلي ناجح يغني كثيراً عن الاستيراد بل ينافس جل الشركات العالمية و كذلك المتواجدة في المنطقة بل بدأت بغزو هذه الأسواق فعلياً مما يضطر هذه الدول لعمل ضغط على هذا السوق الصناعي وتحجيمه بكافة الوسائل لمنع تحوله من النوع المعتمد على الاستيراد الى المكتفي ذاتياً لذلك تمت مجابهته عبر هذه الطريقة وتدمير كافة المنشأة الصناعية وخطوط الإنتاج بشكل همجي وفقدان هذه البلدان لمرتكز مهم في إقتصادها وإضطرارها للاستيراد من الدول القريبة للسهولة وبذلك تمت هذه العملية بشكل ممنهج مما أدى لأحداث هذا الدمار في هيكليتها .

تأثير كبير

سياحة هذ البلد تأثرت بشكل كبير وخاصة العراق و سوريا لان احداث الحرب المستمرة لم تعط أي مجال لإنشاء محطات سياحية رغم انها تمتاز بمواقع جغرافية و تأريخية وكذلك دينية تجعلها ذات أولوية لكل من يرغب بالترفيه أو اكتشاف أشياء جديدة كذلك انعدام سبل التواصل من طيران أو نقل بري يؤثر بشكل مباشر على السياحة و في هذا الإطار يتم تحويل وجهة المسافرين نحو الدول الأكثر استقرار و ذلك عن طريق بناء أماكن جديدة و التأثير المباشر للإعلام و الاعلام المضاد في تشويه و تزيين صورة مكان على حساب آخر تؤدي دوراً ريادياً في جعل المنطقة مستمرة النزاع بل تغذيها بالادوات اللازمة في المقابل تعطي الصورة الناصعة لدول الخليج و مصر من ناحية السياحة و الأمن و كافة المرافق الأخرى . كل ما سبق يصب في بودقة واحدة هي جعل هذا المحور مشلول إقتصادياً لفترات طويلة و إمتصاص كل محاولة لتغيير هذه السياسة بشتى الطرق حتى و ان عد عن طريق تكوين مجاميع تخل بالامن الداخلي لهذا المحور لكي تتم الاستفادة الكبرى للدول المستفيدة من هذا العطب و دفع عجلة إقتصادها لتزاحم الدول ذات الاقتصاد القوي عالمياً .

زهراء عبد الحسين – بغداد