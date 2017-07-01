لا لتجزئة العراق

التقسيم يعني الدمار الشامل وليس من مصلحة الطوائف ان توافق على جعل العراق واحد من مجموعة دويلات لماذا العراق انها مؤامرة قديمة العهد وعندما يتجزأ البلج يصبح ضعيفا من كل النواحي اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا يجب ان لا نسمح بذلك .نحن بلد الوحدة الوطنية وكلنا يجب ان نكون يدا واحدة لكي نتعاون فيما بيننا قوتنا باتحادنا جميعنا يهتف عاش العراق واكيد الشعب واحد ونعلم ان التجزئة تعني هناك حروبا قادمة وهناك مشاحنات وهناك مصالح سوف تتدمر تعود الطائفيه بعدما قضينا عليها بسنيين وليس بايام ضحينا باعمارنا ودمائنا واولادنا فداء للوطن وماذا نجني نريد من الوطن ونسعى للوصول وليس التفرقة بيننا هو الحل وطن واحد وارض واحده وتبقى المحافضات كما هي …من الشمال الى الجنوب لا نحن سلسلة مترابطة وحلقات متصلة ببعضها ومصالح كل محافظة مع اخرى ..

اخلاص الوزان