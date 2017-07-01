ماذا بعد قمة السعودية ؟

في الأولى من تسلمه الرئاسة دونالد ترامب خارج الولايات المتحدة الأمريكية وقصر اليمامة وما حدث فيه من اتفاقات ؟

القمة السعودية الامريكية تثمر عن اتفاقيات بـ 280 مليار دولار … أعطى سلمان لترامب الجمل بما حمل…

بدأت القمة السعودية الأمريكية في قصر اليمامة بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشهد قصر اليمامة توقيع عدة اتفاقيات بين الرياض وواشنطن بقيمة 280 مليار دولار .

هل هو نجاح لسلمان ام لترامب ؟

تناولت الصحف ووسائل الاعلام الدولية عن أول زيارة لترامب خارج الولايات المتحدة الامريكية منذ تسلمه السلطة ويعتبر في ذلك إشارة قوية الى العلاقات بين البلدين وتعتبر الزيارة تنشيط العلاقات بعد ان تدهورت في ظل أوباما.

يسعى ترامب الى التحالف مع العالم الإسلامي من أجل هزيمة التنظيمات الإرهابية ، هل القضاء على التنظيم الارهابي أم الإستحواذ على النفط الاسلامي؟

وما هو الثمن ؟

في الحملة التي قام بها ترامب قبيل تسلمه السلطة نفى شيئا أسمه العراق ولا يوجد غير نفطه واول ما قام به دعوة رئيس الوزراء د.حيدر العبادي وماجرى من اتفاقيات داخل البيت الأبيض باتت في طي الكتمان، وفي خطابه في الحملة توجيه كلام شديد اللهجة الى السعودية ودول الخليج بدفع اموال ونفط مقابل الحصول على حماية ألولايات المتحدة الأمريكية لهم على مر السنين.

قالت صحيفة واشنطن بوست : إن أبرز موقف لترامب في الرياض هو خطابه بحضور زعماء نحو 50 دولة مسلمة وعلى الرغم من ان حملته تميزت بخطابات قاسية فان خطابه الجديد ارتكز على التسامح الديني ومكافحة الإرهاب .

فرشت المملكة السجادة الحمراء بـ 280 مليار دولار

القضية هي كلها تخشيش لترامب للمحافظة عليها معه.. هل تيقنت المملكة ببقاء ترامب في السلطة والى متى ؟

ترامب لا يعمل بالطريقة التقليدية فهو يعمل في ما يدور في رأسه (( أعطوني فلوس )) .

وتم تقليد الرئيس الامريكي خلال استقباله له في قصر اليمامة بالرياض قلادة الملك عبد العزيز التي تعد أرفع وسام في السعودية وذلك تعبيرا عما يربط البلدين الصديقين من علاقات خارجية وثيقة وتثمينا لجهوده .

قلادة تسقط دولة فأي دولة ستسقط يا ترى ؟

آمال جبار