مقتل طبيبة وإصابة خمسة بإطلاق نار داخل مستشفى بنيويورك

ولاية كنساس الأمريكية تسمح بحيازة الأسلحة في الجامعات

{ شيكاغو، (أ ف ب) – سيكون مسموحا للطلاب والاساتذة ان يأتوا وبحوزتهم اسلحة الى الجامعات الحكومية في كنساس اعتبارا من السبت، بعد لجوء هذه الولاية الامريكية الى هذا الخيار بهدف تعزيز الامن في بلد يشهد بانتظام عمليات اطلاق نار دموية.

ويجب ان تظل الاسلحة خفيّة وفقا للقانون الذي تم التصويت عليه قبل اربع سنوات في هذه الولاية الواقعة بوسط الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل اعلام محلية ان بعض الاساتذة والطلاب القلقين من هذا القانون يعتزمون ترك الجامعات الحكومية.

ونقل تلفزيون “كاي إس إن تي” المحلي عن استاذ اللغة الانكليزية في جامعة كنساس فيليب نيل قوله “لن اقوم بتعليم طلاب مسلحين، هذا جنون تام”، مضيفا “انا ابحث عن عمل اخر”.

مقتل اشخاض

وقرار ولاية كنساس هو الاحدث في بلد يشهد بانتظام عمليات اطلاق نار وحيث تؤدي الاسلحة النارية الى مقتل زهاء 30 الف شخص سنويا، بينهم اكثر من عشرين الف حالة انتحار.

وتستهدف عمليات اطلاق النار مدارس بشكل منتظم، مثلما حدث في ثانوية كولومباين عام 1999 وفي مدرسة ساندي هوك عندما قُتل 20 طفلا وستة راشدين عام 2012.

وفي مواجهة هذا العنف، تمنع العديد من الولايات الامريكية دخول الاشخاص المسلحين الى الجامعات، لكنّ عشرات الولايات الاخرى اختارت السماح بحيازة الاسلحة في الجامعات.

والقانون الذي تبنته كنساس يتيح للجامعات الحكومية في الوقت نفسه الاستمرار في منع الاسلحة ولكن شرط ان تقوم في المقابل بوضع اجهزة لكشف المعادن. غير ان جامعات عدة ردت بالقول ان هذا مكلف. وفي انظمتها الجديدة، قالت جامعة ويتشيتا في كنساس انها تسمح فقط لمن هم فوق 21 عاما بحيازة مسدسات حصرا، لكنها اشارت الى ان بقية انواع الاسلحة تبقى ممنوعة. وسيحقّ للجامعات الحكومية منع الاسلحة خلال اللقاءات الرياضية وتجمعات اخرى، شرط أن تقوم بوضع اجهزة لكشف المعادن. في منتصف حزيران/يونيو الماضي، قال حاكم كنساس الجمهوري سام براونباك ان “الحق في حيازة اسلحة اساسيّ لحماية حرياتنا”.

اطلاق نار

من جهة اخرى قُتلت طبيبة واصيب خمسة اشخاص اخرون بجروح بالغة في اطلاق نار وقع الجمعة داخل احد المستشفيات في حي برونكس بحسب ما اكد رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو.

وقد أقدم مطلق النار، وهو طبيب أيضا عمل سابقا في المستشفى، على الانتحار، بحسب ما اوضح رئيس البلدية من دون ان يشير الى الدوافع المحتملة لاطلاق النار.

اما رئيس شرطة نيويورك جيمس اونيل فأكد ان طبيبة قُتلت في اطلاق النار الذي ادى كذلك الى جرح ستة اشخاص، اصابات خمسة منهم بالغة فيما اصيب السادس في ركبته.

واضاف ان مطلق النار عثر عليه في الطبقة 17 من المستشفى “متوفيا على ما يبدو من جراء اصابة تسبب لنفسه بها”، لافتا الى ان الطبيبة كانت ممددة في مكان غير بعيد منه.

ويبدو ان مطلق النار الذي لم تتحدد حتى الان هويته قد تصرف لاسباب تتعلق بعمله السابق في المستشفى.

وقال رئيس بلدية نيويورك “الشكر لله، الامر لم يكن متعلقا بعمل ارهابي بل بحادث مرتبط بالعمل”.

في وقت سابق، اوضح متحدث باسم شرطة نيويورك ان الحادث وقع قبيل الساعة 15,00 (19,00 ت غ) في “ليبانون هوسبيتال” الواقع في حي برونكس بشمال نيويورك والذي يتسع لنحو الف سرير. ويقع مبنى المستشفى الذي طوقته الشرطة في احدى اكثر المناطق ازدحاما في برونكس.