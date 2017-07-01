تركيبة اثنية – الشماس يوسف

لكل كلمة معنى… فهل يمكن للكاتب المثقف ان يشرح لنا معنى كلمة

“اشوري”

“سرياني”

“عربي”

“فارسي”

“عبري”

“ساساني”

“بيزنطي”

“روماني”

“امريكي”

… الخ؟؟؟

فكل كلمة مما ذكرته لها معنى، فمنها ما يدل على صنم ومنها ما يدل على لسان ومنها ما يدل على التلال العالية ومنها ما يدل للأرض النائية….الخ

ام ان الكاتب فقط يستهدف ما لا يروق له؟؟؟

التركيبة الاثنية للشعوب معقدة جدا والقبائل الأولى تشكلت على اعتبارات زمانها.

فاذا كان معنى “كلدان” يعني منجم او فلكي فهذا قمة الفخر التي يتمتع بها كونها اعلى المراتب العلمية في ذلك الزمن….

وهذا كله موضوع متروك للباحثين الاكاديميين، ولكن لكون كل الدلائل تشير الى قدم الكلدانيين واعتبارهم أولى القبائل التي ظهرت في المنطقة، فهذا وحده محل فخر واعتزار لنا، لان تاريخهم لم ينقطع منذ ظهورهم في مطلع التاريخ، واستمر ذكرهم عبر القرون وصولا الى يومنا هذا.