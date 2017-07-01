الخدمات النيابية تحذّر من إستمرار تدهور الخدمات

أمانة بغداد لـ (الزمان) : برمجة الكهرباء وراء شح مياه الاسالة

بغداد – داليا احمد

عزت امانة بغداد سبب انخفاض امدادات مياه الاسالة عن بعض المناطق الى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض محطات التجهيز, مشيرة الى تخصيص جزء من ايراداتها لاكساء شوارع محافظة بغداد.

فيما طالبت لجنة الاعمار والخدمات النيابية مجلس الوزراء بعقد جلسة بحضور الامنية ذكرى علوش لمناقشة تردي الخدمات.

خدمات الماء

وقال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة لـ (الزمان) ان (الامانة تقوم بتقديم خدمات الماء بشكل جيد لاكثر من 600 محلة داخل بغداد مقابل مبالغ زهيدة خدمة للمواطن اما بشأن الانخفاض الذي حدث خلال الايام الاخيرة كان بسبب شمول محطات التجهيز ببرمجة الطاقة), واضاف انه (من بين المعقوات التي تواجه الامانة هي تجاوز الاراضي الزراعية على الحصة المائية المقررة للمناطق المجاورة الذي سبب ارباكا للمواطنين). واوضح عبد الزهرة ان (الخدمات الاخرى ومنها انابيب الصرف الصحي متوفرة بالكامل اما اكساء الشوارع فهي تعتمد على التخصيصات المالية التي تعاني ضعفا كبيرا نتيجة لعجز ميزانية الدولة وبرغم ذلك فان الامانة قد خصصت جزءا من ايراداتها لاكساء بعض الشوارع في العاصمة). التشغيلية نحو 20 بالمئة لخدمة النظافة حيث تم انهاء التعاقد مع بعض الشركات كونها تحصل على 3 اضعاف المبالغ المدفوعة للشركات المحلية).

مؤكدا ان (خطة العمل التي وضعتها الامانة تسير بشكل ايجابي ولا وجود لاي تدخل او ارباك في الصلاحيات ما بين الدوائر التابعة لها ومجلس المحافظة والوزارات الاخرى).

من جانبه دعا رئيس اللجنة النائب ناظم الساعدي في بيان امس مجلس الوزراء الى (عقد جلسة بحضور علوش لمناقشة المشكلات التي يعانيها أهالي بغداد وخاصة مناطق الحسينية وبوب الشام والتاجي وكذلك احياء ومحلات مركز العاصمة), لافتا الى ان (أبناء بغداد يعانون الامرين سوء الخدمات والوضع الأمني القلق)، مضيفا (بين الحين والآخر تخرج مناشدات ومظاهرات تقطع الطرق للمطالبة بحقوقهم).

رداءة التيار

واكد ان (هناك مشكلات وتداخلا في عمل بعض الوزارات والامانة والمحافظة يستوجب على مجلس الوزراء عقد اجتماع للخروج بحلول تخدم المواطن اسوة بالاجتماعات التي عقدت في اغلب محافظات العراق). وحذر الساعدي الجهات التنفيذية في وزارات الكهرباء والاسكان والاعمار والبلديات والامانة ومحافظة بغداد من (استمرار شح المياه ورداءة التيارالكهربائي في اغلب احياء بغداد).