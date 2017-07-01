عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني محمد نظيف قادري لـ (الزمان) : لا نتلقى دعماً خارجياً وشيعة أكراد إيران قوميّون

اربيل – احمد الامين

برغم إجهاض مشروع إقامة دولة كردية ابدية على أرض كردستان إيران في العام 1945 , إلا ان شعلة جمهورية مهاباد ظلت متقدة في قلوب اجيال من اكراد إيران ,وقد تلقف مبادءها ملايين الحالمين بتكرار التجربة سواء بالنضال السياسي أوالجهاد المسلح . لقد تأسس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في 1/9/1945 على يد القائد القاضي محمد, بوصفه مؤسس جمهورية مهاباد , وظل ينشر فكره القومي على طول وعرض كردستان إيران مروراً بالعراق وتركيا وسوريا ,وتولى قيادته من بعده عبد الرحمن قاسملو الذي تربصت به ايدي الاغتيال في فيينا عام 1986 ثم تولى المهمة من بعده صادق شرفي كندي الذي أغتيل ايضاً في برلين عام 1992 . ويقود الحزب حالياً مصطفى هجري متخذاً مقراً آمناً له في كويسنجق القريبة من اربيل . وهذه الاخيرة تحولت الى عاصمة لتحقيق الحلم الكردي مستثمراً الدعم اللوجستي الذي تقدمه حكومة اقليم كردستان العراق, ويشّبه مراقبون هذا الوجود الكردي الموزع بين عواصم الجوار , في اربيل , بمشهد الاحتضان القومي للقيادات السياسية العربية في دول كانت تسعى الى التحرر والانعتاق من التبعية الخارجية , على عهد الرئيس المصري الاسبق جمال عبد الناصر, اثر نجاح ثورة يوليو 1952 وبناء تجربة ملهمة بالنسبة للدول الأخرى ومنها العراق .

ومن الطبيعي ان يقيم حاملو شعلة مهاباد , في أرض النموذج الثاني من تجربتهم على طريق الدولة الكردية , وينطلقون من كفاحهم نحو الوحدة القومية المنشودة او الدولة الكبرى ويغذون السير نحو الحلم عبر وجود مكثف داخل مقارهم ومعسكراتهم الحدودية تمهيداً لتحقيق الهدف وكسب جولة الاعتراف الدولي .

ومن أجل استجلاء مزيد من التوقعات بهذا الشأن التقت (الزمان) بعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني محمد نظيف قادري , في الحوار الآتي :

{ ماهي توقعاتكم بشأن مستقبل إيران .. هل ستخضع الى التقسيم ؟ ما إمكانيات المعارضة المسلحة في تنفيذ مشروع من هذا النوع ؟

– نحن في ال حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لا نؤيد أي مشروع لتقسيم إيران, بل ننادي من اجل الحرية وحق تقرير المصير للشعب الكردي في إيران وتأسيس النظام الديمقراطي الفدرالي ونحن نحب العيش مع الشعوب الاخرى , مع الاتراك مع البلوش مع التركمان, مع الفرس, مع العرب في إطار النظام الديمقراطي الفدرالي ولذلك نرى في النظام الإيراني نظاماً قمعياً دكتاتورياً رجعياً ويقوم بأنتهاكات في مجال حقوق الانسان وان سياسته تشكل اكبر خطر على المنطقة وعلى الدول العربية والاقليمية , وهو اكبر ملجأ لدعم الارهاب , كما نرى ان المنظمات المتطرفة والارهابية مرتبطة بالنظام الإيراني , فهو اذن خطر يهدد شعوب المنطقة والشرق الاوسط .

{ كيف تصفون علاقة الحزب بالاحزاب الكردية التركية؟

– علاقتنا بهذه الاحزاب جيدة , لدينا علاقات واتصالات مع الاحزاب الكردية التركية , الحزب الاشتراكي التركي , حزب الحرية في تركيا . أما الحزب الديمقراطي الكردستاني التركي فتربطنا به علاقات نزيهة وطيبة .

{ ومع الحزب الديمقراطي الكردستاني في اقليم كردستان كيف هي العلاقة ؟

– علاقاتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق بزعامة الاخ مسعود اليرزاني علاقة نزيهة وطيبة ,وكذلك هي علاقتنا مع الاتحاد الوطني وباقي الاحزاب الكردية تربطنا بها علاقات اخوية. { كاكا .. ما حدث في كويسنجق قبل مدة من تفجيرات ؟ ما هي الجهات التي تقف وراء الحادث ؟

– حدث تفجير قام به احد عملاء النظام الإيراني , حيث وضع قنبلتين في مقرات فئة من جماعتنا منشقة منذ عام 2006 .

{ وكيف تصف علاقة حزبك مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية ؟

– ليس لدينا اتصال بهذه المنظمة , لكننا نراها منظمة سياسية معارضة للنظام الاإيراني .

{ عندما زحف تنظيم داعش بإتجاه أربيل قالت إيران انها حمت المدينة من السقوط.. ما هو موقفكم من هذا الدعم ؟ – نحن ضد اي تدخل إيراني بشؤون شعوب المنطقة. ولا نرى هذا الدعم للاكراد بريئاً . انه ضد تطلعات الاكراد وهو نظام يتدخل في شؤون حكومة الاقليم .

{ اذن كيف تفسر قيام إيران بحماية أربيل من السقوط بيد قوات داعش ؟

– إذا اردت الحقيقة فاننا لا نرى في ذلك حماية للشعب الكردي .انه نظام ضد اي جزء من كردستان .

{ ما الهدف اذن ؟

– إشاعة التوتر . ونحن نعتبر داعش دائماً منظمة إرهابية ترتبط بالنظام الإيراني .

{ هل لديكم دليل على هذا الارتباط ؟

– نحن نعتبر سياسة الهلال الشيعي بزعامة إيران تهدف الى دعم المنظمات الارهابية .. داعش والقاعدة وحزب الله كلهم مرتبطون بالنظام الإيراني .

{ هل انتم حزب علماني أم ديني ؟

– نحن حزب علماني .. نحن حزب قومي يستلهم افكاره على اساس الحرية والديمقراطية وقيادة الحركة الكردية .

{ داخل اراضي كردستان إيران هل يوجد شيعة ؟

– نعم داخل اراضي كردستان إيران توجد اقلية شيعية . وهذا الاقليم مؤلف من اربع محافظات هي اذربيجان الغربية وروميا وكردستان ومركزها سنندج وايلام ومناطق …

{ كم يبلغ حجم الشيعة في هذه المناطق ؟

– اعتقد انهم لا يتجاوزون نصف مليون فرد .

{ كيف سيتم التعامل معهم فيما لو أقمت مشروعكم ؟

– انهم يملكون وعياً قومياً . وبين اكراد إيران جامع مشترك هو القومية والانتماء الى هذه الهوية القومية , اما بقية الهويات فتعد ثانوية .

{ هل يتلقى حزبكم دعماً خارجياً من الولايات المتحدة مثلاً؟

– كلا لم نتلق اي دعم منها .

{ وبريطانيا ؟

– لم نتلق دعماً من أي احد سواء كان داخل المنطقة أم خارجها .

{ لكن من أي جهة تتلقون السلاح ؟

– نشتري السلاح من السوق ومن خلال ما نحصل عليه من غنائم خلال عملياتنا ضد القوات الإيرانية , وقد نجحنا في اسقاط بعض معسكرات قوات الحرس الثوري (الخميني). لقد غنمنا تجهيزات واسلحة .

{ وهل هذه الغنائم كافية لتنفيذ عملياتكم الأخرى؟

– نحن نحاول تأمين الاحتياجات من مصادر مشروعة .

{ هناك من يتهم الحركة الكردية بإقامة صلات مع اسرائيل .. ماردكم ؟

– هذه اتهامات باطلة يطلقها اعداء الحركة الكردية .. انهم يتهموننا ايضاً بإقامة علاقات مع السعودية وغيرها . هذه اساليب وشائعات معروفة الاهداف والنوايا.

{ كاكا.. كم من الوقت مضى لم تذهب الى كردستان إيران؟

– منذ سنوات لم اذهب الى هناك لكن قواتنا منتشرة في المناطق كلها .

{ اذن كيف تعايش اوضاع مواطني كردستان إيران ؟ باية وسيلة تشعر بمعاناة المواطنين ؟

– الشعب الكردي وباقي شعوب إيران يعيشون بأسوأ حالة .

{ كيف عرفت ذلك ؟

– من خلال القادمين من كردستان إيران وعبر تقارير انصارنا واعضاء حزبنا . يومياً يأتون ويذهبون عبر الحدود .

{ لكن كيف يعبرون .. هل ثمة منافذ آمنة؟

– يتسللون عبر الحدود وبوجود منافذ وبعضهم يصلون بجوازات سفر .

{مكتبكم السياسي كيف يدير الامور ؟ متى سيضع برنامجكم المقبل ؟

– اجتمع مكتب حزبنا السياسي آخر مرة قبل نحو اسبوعين . وينوي الحزب عقد اجتماع مكتبه خلال الخريف وستجري انتخابات لجنة مركزية جديدة ومكتب سياسي عبر 21 عضواً يتوزعون على قيادة التنظيم .

{ والامين العام السيد صادق هجري هل سيحتفظ بمنصبه ؟

– اعتقد .. اعتقد سيبقى خلال هذه المدة .

{ سؤال أخير .. متى سيتحقق حلم إقامة الدولة الكردية في رأيك .. ليس الدولة الكبرى أقصد ؟

– انا اعتقد ان هذا الحلم سيتحقق وهذه مسيرة الشعب الكردي في العراق . وفي رأيي بعد اجراء الاستفتاء يجب اعادة النظر بالعلاقة بين السنة والشيعة والاكراد للقبــــــــول بالتعايش وقبول الكونفدرالية وانهاء هيمنة الجهة السياسية الواحدة .