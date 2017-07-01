إطلاق سراح عراقيين معتقلين لدى السعودية

العبادي يشكر السيستاني على فتوى الجهاد الكفائي

بغدادعبد اللطيف الموسوي

أعرب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن شكره وامتنانه للمرجع الديني علي السيستاني، لدوره الكبير في عملية استعادة مدينة الموصل، عاداً أن دعوته لحمل السلاح أنقذت البلاد.

وأكد العبادي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن (المواقف التاريخية للمرجعية الدينية تتوج مواقفها المدافعة عن العراق وشعبه، وفي مقدمتها فتوى الجهاد الكفائي التي أنقذت العراق وعبّدت طريق الانتصار)، في إشارة إلى الدعوة التي أطلقها السيستاني لحمل السلاح ومقاتلة تنظيم داعش.

وفي 13 حزيران ، قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء على (على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم التطوع والانخراط بالقوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس″. لكن الدعوة أثارت انتقادات حيال تشكيل هيكلية أمنية موازية للقوات العسكرية، قد تهدد استقرار العراق مستقبلا).

وأعرب العبادي (عن بالغ شكره وامتنانه للسيستاني، لدعمه الكبير والمتواصل للمقاتلين الأبطال والمضحين الغيارى في شتى صنوف وتشكيلات قواتنا المسلحة، الذين صنعوا الملحمة العظيمة والانتصارات الباهرة وآخرها نصرهم المؤزر في مدينة الموصل”.

وجاء بيان العبادي فيما تواصل القوات العراقية عملياتها في المدينة القديمة بغرب الموصل، لطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من آخر مواقعه في المدينة.

وبعد دعوة السيستاني العراقيين إلى الجهاد الكفائي ، لبى آلاف النداء، تحت مسمى الحشد الشعبي، وساعدوا في وقف هجوم تنظيم الدولة الاسلامية وتمكنوا في ما بعد من استعادة مساحات شاسعة من الأراضي والمدن.

اتفق وزير الداخلية قاسم الاعرجي مع نظيره السعودي على اطلاق سراح عراقيين اثنين معتقلين في السعودية.وقال مصدر مطلع في تصريح ان (وزير الداخلية قاسم الاعرجي اتفق مع نظيره السعودي خلال لقائهما مؤخراً على اطلاق سراح العراقي راشد المقدسي وشخص اخر عراقي الجنسية ايضا، اعتقلا في وقت سابق بالسعودية)، مؤكدًا ان ( الشخصين المذكورين سيعودان للبلاد بعد عيد الفطر).واضاف المصدر ان (الاعرجي اتفق ايضًا مع الجانب السعودي على مراجعة ملفات العراقيين الموقوفين في السجون السعودية من اجل حل قضاياهم واعادتهم للعراق)، موضحًا ان (عدد العراقيين المعتقلين هناك يبلغ 114 شخصا).وذكرت وسائل اعلام ان السلطات السعودية اعتقلت المقدسي عقب دعائه للحشد الشعبي والقوات الامنية اثناء أداء العمرة في السعودية.