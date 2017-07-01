الشعب يريد عيدية من البرلمان – طلال سالم

نعم يا سيدنا رئيس البرلمان السيد سليم الجبوري الشعب بأكمله ينتظر منكم فقط لا غير عيدية إصلاح اوضاع البلاد والعباد لأنك يا سيدنا انت صاحب الرصيد الهائل لدى الشعب لذلك لا يوجد أمل بالإصلاح واستقامة الامور الى مكانها الطبيعي في احد سواك بالرغم من انجاز شيء بسيط من الاصلاح لكنه غير كافي ولا يلبي طموحات شعبك. فمثلا التعديلات الدستورية بالرغم من كثرتها لكنها لا تزال عرجاء وفيها نقص بل وفيها ما هو معيب وإلا كيف يمكن حماية المسؤول او الوزير الذي امتدت يداه للمال العام من خلال الدستور. أما يا سيدي فلقد صام الشعب العراقي

جميعا ويا للأسف أفطر على بصله ألا وهو نواب المصالح والأعطيات وهو من جعل بعض النواب بل والغالبية العظمى منهم اكثر من اربعة عشرة عاما نوابا ومن خلالهم تم بيع مقدرات الوطن وسرقتها ومن خلال بعض النواب تم تغطية بعض المسؤولين السراقين وعدم تقديمهم للقضاء ومن خلالهم اصبحت المديونية فوق 64 مليار دولار ومن خلالهم التي ارهقت الموازنة والفساد عام وطام بها، والسبب هو نفسه الفساد والمحسوبية والواسطة وإلا كيف تحقق المستشفيات الخاصة الربح بالملايين والخدمة فيها افضل بكثير من المستشفيات الحكومة. وكذلك ترهل الدولة العراقية لجميع مكوناتها الادارية والمالية وبرعاية الحكومات المتعاقبة فهي السبب الحقيقي بالتراجع الى الوراء وهي السبب الحقيقي بالفساد والواسطة والمحسوبية بل ان بعض رؤوساء الحكومات السابقة والوزراء السابقين ولربما الحاليين يتباهون في جلساتهم الخاصة من هو الاكثر عطاء والاكثر هبات واكثر تعينات للنواب وما لف حولهم وكأن الوطن عبارة عن مزارع لهم ورثوها من اجدادهم وآبائهم وهذا كله نتيجة عدم وجود نواب حقيقين.

لذا يا سيدنا فإننا نطلب منك ونترجاك باسم الشعب وباسم الوطن وباسم كل شريف ونظيف وعفيف ان تصدر توجيهاتك

.مع كل ما ذكرت أنحني بأجلال وأحترام لهذا الشعب الأبي واقول آه منك ياشعبي..كم أنت كبير بأرادتك تحمل براءة طفل في داخلك كان الألم رفيق دربك..وتكحلت عيونك منذ الأزل.بسواد الثياب والنحيب..وذرف الدموع .وضربات قاتله لم يتحملها حتى فرعون..بجبروته.

شعب..لم يريد من الحياة غير أمنيات ( خجوله ) .شعب..لم يأبه لشئ..الآ ان يعيش بأمان..شعب..مثقل بجراحات لم ولن يتخثر دمائها لسنوات طوال..

وكالمثل القائل..( القناعه..كنز..لايفني )..وكأن هذا المثل..لاينطبق الآ عليك ياشعب العراق.

عافيات..عليكم ياساسة

لانريد .منكم شئ..غير..أمنيات قد تكون كثيرة عليكم..لآنكم متخمين..بكل شئ ولكن سأختصرها بما استطعت .. نفتخر..بأننا عراقيين.

ساستنا.المبجلين هل هذه كثيرة علينا ..؟

نتأمل..القادم ..خيرآ..انشاء الله

الشعب ينتظر العيدية. ..فرحوا. الشعب

السيد رئيس البرلمان الشعب ينتظرك قبل العيد

نريد عيدية

اليس من حقنا ؟

ان نتذوق ثمار خيرات بلدنا ولكم الامر السيد سليم الجبوري. ..اعلنها جلسة عاجلة وقول لهم الشعب يريد عيدية ………اي شيء ولو بسيط

انتظر الجواب من السيد رئيس البرلمان.