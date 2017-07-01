رفع العلم العراقي فوق خرائب الجامع النوري والعبادي يشكر السيستاني لفتواه في إنقاذ العراق

الموصل – بغداد – كريم عبد زاير
رفع ضباط في مكافحة الارهاب العلم العراقي امس فوق خرائب البلدة القديمة في الموصل وفي موقع الجامع النوري الذي دمره داعش قبل ايام فيما لا تزال جيوب التنظيم تقاتل قرب حافة النهر وفي منطقة الميدان وسوق السراى
وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية الفريق الركن عبد الغني الأسدي لوكالة فرانس برس الجمعة إن النصر النهائي على تنظيم داعش في الموصل سيعلن «في الأيام القليلة القادمة». في حين يتمترس تنظيم داعش في الحويجة في كركوك وفي الزاب وجزء من الشرقاط ضمن قاطع محافظة تكريت . ويشكل التنظيم في الحويجة والزاب سكين في ظهر القوات العراقية التي تقترب من انجاز كامل اهدافها في الموصل .
وقال الأسدي من داخل المدينة القديمة بغرب الموصل إن «المتبقي من عناصر داعش بين 200 إلى 300 مقاتل، غالبيتهم من الأجانب. في الأيام القليلة القادمة سنعلن النصر النهائي على داعش».وكانت القوات العراقية أعلنت الخميس أنها استعادت جامع النوري الكبير في المدينة القديمة بغرب الموصل، الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في خطوة اعتبرتها بغداد إعلانا «بانتهاء دويلة الباطل الداعشية».
وجاء إعلان استعادة الجامع الذي فجره تنظيم داعش الأسبوع الماضي، بعد مرور ثلاثة أعوام على اليوم الذي أعلن فيه التنظيم إقامة «دولة الخلافة» في أجزاء من العراق وسوريا. فيما أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجمعة عن شكره وامتنانه للمرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني، لدوره الكبير في عملية استعادة مدينة الموصل، معتبرا أن دعوته لحمل السلاح أنقذت العراق.
وأكد العبادي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن «المواقف التاريخية للمرجعية الدينية تتوج مواقفها المدافعة عن العراق وشعبه، وفي مقدمتها فتوى الجهاد الكفائي التي أنقذت العراق وعبّدت طريق الانتصار»، في إشارة إلى الدعوة التي أطلقها السيستاني لحمل السلاح ومقاتلة تنظيم داعش. وفي 13 حزيران/يونيو، قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء «على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم التطوع والانخراط بالقوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس». لكن الدعوة أثارت انتقادات حيال تشكيل هيكلية أمنية موازية للقوات العسكرية، قد تهدد استقرار العراق مستقبلا. وأعرب العبادي «عن بالغ شكره وامتنانه» للسيستاني، «لدعمه الكبير والمتواصل للمقاتلين الأبطال والمضحين الغيارى في شتى صنوف وتشكيلات قواتنا المسلحة، الذين صنعوا الملحمة العظيمة والانتصارات الباهرة (…) وآخرها نصرهم المؤزر في مدينة الموصل».
وجاء بيان العبادي فيما تواصل القوات العراقية عملياتها في المدينة القديمة بغرب الموصل، لطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من آخر مواقعه في المدينة.
وبعد دعوة السيستاني العراقيين إلى «الجهاد الكفائي» (يسقط عن الكل بامتثال مجموعة)، لبى آلاف النداء، تحت مسمى الحشد الشعبي، وساعدوا في وقف هجوم تنظيم الدولة الاسلامية وتمكنوا في ما بعد من استعادة مساحات شاسعة من الأراضي والمدن.
ويضم الحشد الشعبي فصائل مسلحة كانت موجودة سابقا أبرزها «كتائب حزب الله» و»عصائب أهل الحق» وجيش المهدي» الذي أصبح الآن «سرايا السلام».
لكن لاحقا، تم تشكيل فصائل أخرى متنوعة. كما أن الحشد يضم في صفوفه مقاتلين من العشائر السنية تطلق عليهم تسمية «الحشد العشائري».
وتتعرض قوات الحشد لاتهامات متكررة بانتهاك حقوق الإنسان خلال المعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية، من قتل وخطف وتدمير ممتلكات.