رفع العلم العراقي فوق خرائب الجامع النوري والعبادي يشكر السيستاني لفتواه في إنقاذ العراق

الموصل‭ – ‬بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

‭ ‬رفع‭ ‬ضباط‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬العلم‭ ‬العراقي‭ ‬امس‭ ‬فوق‭ ‬خرائب‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬وفي‭ ‬موقع‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‭ ‬الذي‭ ‬دمره‭ ‬داعش‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جيوب‭ ‬التنظيم‭ ‬تقاتل‭ ‬قرب‭ ‬حافة‭ ‬النهر‭ ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬الميدان‭ ‬وسوق‭ ‬السراى‭ ‬

‭ ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬العراقية‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬الأسدي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬النصر‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬سيعلن‭ ‬«في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة»‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتمترس‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الحويجة‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬وفي‭ ‬الزاب‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬الشرقاط‭ ‬ضمن‭ ‬قاطع‭ ‬محافظة‭ ‬تكريت‭ . ‬ويشكل‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الحويجة‭ ‬والزاب‭ ‬سكين‭ ‬في‭ ‬ظهر‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬انجاز‭ ‬كامل‭ ‬اهدافها‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ .‬

وقال‭ ‬الأسدي‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بغرب‭ ‬الموصل‭ ‬إن‭ ‬«المتبقي‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬مقاتل،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭. ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬سنعلن‭ ‬النصر‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬داعش»‭.‬وكانت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬أعلنت‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬استعادت‭ ‬جامع‭ ‬النوري‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بغرب‭ ‬الموصل،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬الظهور‭ ‬العلني‭ ‬الوحيد‭ ‬لزعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬اعتبرتها‭ ‬بغداد‭ ‬إعلانا‭ ‬«بانتهاء‭ ‬دويلة‭ ‬الباطل‭ ‬الداعشية»‭.‬

وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬استعادة‭ ‬الجامع‭ ‬الذي‭ ‬فجره‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬فيه‭ ‬التنظيم‭ ‬إقامة‭ ‬«دولة‭ ‬الخلافة»‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬فيما‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬للمرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬العظمى‭ ‬علي‭ ‬السيستاني،‭ ‬لدوره‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬دعوته‭ ‬لحمل‭ ‬السلاح‭ ‬أنقذت‭ ‬العراق‭.‬

وأكد‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ ‬الإعلامي‭ ‬أن‭ ‬«المواقف‭ ‬التاريخية‭ ‬للمرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬تتوج‭ ‬مواقفها‭ ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬وشعبه،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬فتوى‭ ‬الجهاد‭ ‬الكفائي‭ ‬التي‭ ‬أنقذت‭ ‬العراق‭ ‬وعبّدت‭ ‬طريق‭ ‬الانتصار»،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الدعوة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬السيستاني‭ ‬لحمل‭ ‬السلاح‭ ‬ومقاتلة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وفي‭ ‬13‭ ‬حزيران/يونيو،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬الكربلائي‭ ‬ممثل‭ ‬السيستاني‭ ‬في‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬«على‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬يتمكنون‭ ‬من‭ ‬حمل‭ ‬السلاح‭ ‬ومقاتلة‭ ‬الإرهابيين‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬بلدهم‭ ‬وشعبهم‭ ‬ومقدساتهم‭ ‬التطوع‭ ‬والانخراط‭ ‬بالقوات‭ ‬الأمنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الغرض‭ ‬المقدس»‭. ‬لكن‭ ‬الدعوة‭ ‬أثارت‭ ‬انتقادات‭ ‬حيال‭ ‬تشكيل‭ ‬هيكلية‭ ‬أمنية‭ ‬موازية‭ ‬للقوات‭ ‬العسكرية،‭ ‬قد‭ ‬تهدد‭ ‬استقرار‭ ‬العراق‭ ‬مستقبلا‭. ‬وأعرب‭ ‬العبادي‭ ‬«عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه»‭ ‬للسيستاني،‭ ‬«لدعمه‭ ‬الكبير‭ ‬والمتواصل‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الأبطال‭ ‬والمضحين‭ ‬الغيارى‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬صنوف‭ ‬وتشكيلات‭ ‬قواتنا‭ ‬المسلحة،‭ ‬الذين‭ ‬صنعوا‭ ‬الملحمة‭ ‬العظيمة‭ ‬والانتصارات‭ ‬الباهرة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وآخرها‭ ‬نصرهم‭ ‬المؤزر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل»‭.‬

وجاء‭ ‬بيان‭ ‬العبادي‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بغرب‭ ‬الموصل،‭ ‬لطرد‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬مواقعه‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

وبعد‭ ‬دعوة‭ ‬السيستاني‭ ‬العراقيين‭ ‬إلى‭ ‬«الجهاد‭ ‬الكفائي»‭ ‬(يسقط‭ ‬عن‭ ‬الكل‭ ‬بامتثال‭ ‬مجموعة)،‭ ‬لبى‭ ‬آلاف‭ ‬النداء،‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬وساعدوا‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬هجوم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وتمكنوا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬والمدن‭.‬

ويضم‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬سابقا‭ ‬أبرزها‭ ‬«كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله»‭ ‬و»عصائب‭ ‬أهل‭ ‬الحق»‭ ‬وجيش‭ ‬المهدي»‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬«سرايا‭ ‬السلام»‭.‬

لكن‭ ‬لاحقا،‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فصائل‭ ‬أخرى‭ ‬متنوعة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الحشد‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬العشائر‭ ‬السنية‭ ‬تطلق‭ ‬عليهم‭ ‬تسمية‭ ‬«الحشد‭ ‬العشائري»‭.‬

وتتعرض‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬لاتهامات‭ ‬متكررة‭ ‬بانتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬خلال‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬وخطف‭ ‬وتدمير‭ ‬ممتلكات‭. ‬