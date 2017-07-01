مصدر أمني لـ (الزمان):  وساطة مصرية لعقد صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل

القاهرة -مصطفى عمارة : كشف مصدر امني ل (الزمان) ان إقامة حماس للمنطقة العازلة على الحدود مع مصر تم بتفاهم بين المخابرات المصرية وقادة الحركة لمنع تسلل العناصر الإرهابية والسلاح في اطار التفاهمات بين الجانبين لتامين الحدود وتنفيذ الشروط التي وضعتها مصر لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة وزيادة مدة فتح معبر رفح كخطوة نحو فتحه بصورة كاملة. فيما قلل اللواء اركان حرب نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع السابق من الخطوة التي اتخذتها حماس مؤكدا ان المشكلة الاساسية هي عمليات التهريب من الانفاق وليس التهريب عبر سطح الأرض مضيفا انه اذا كانت حماس جاده في وقف عمليات التهريب فعليها الغاء هيئة إدارة الانفاق التابعه لحماس والتي تستخدمها في عمليات التهريب للحصول على أرباح ،واتفق معه في الرأي اللوار اركان حرب محمد الغبارى والذى أضاف ان المنطقة العازله تصب في صالح حماس وليس مصر ولا تسهم بشئ في محاربة الانفاق .
في السياق ذاته كشف مصدر امني رفيع المستوى ان مصر تجري اتصالات مع الجانب الاسرائيلي لعقد صفقة تبادل اسرى وتوقع المصدر نجاح مصر في تلك المهمة في ظل رغبة الطرفين لاتمامها بسبب الظروف الداخلية لكل منهما. من ناحية أخرى اكد د/ طارق فهمى رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بمركز دراسات الشرق الأوسط في تصريحات خاصه ان الغارات الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة يندرج في اطار مخطط اسرائيلي لمعرفة كيفية تعامل قيادة حماس الجديدة مع هذا القصف ومدى تماسكها الا ان الامر لن يتطور الى حرب شاملة بين الجانبين