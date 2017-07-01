مصدر أمني لـ (الزمان):  وساطة مصرية لعقد صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل

القاهرة‮ ‬‭-‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬‭: ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬ل‮ ‬‭(‬الزمان‭)‬‮ ‬ان‭ ‬إقامة‭ ‬حماس‭ ‬للمنطقة‭ ‬العازلة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬تم‭ ‬بتفاهم‭ ‬بين‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬وقادة‭ ‬الحركة‭ ‬لمنع‭ ‬تسلل‭ ‬العناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬والسلاح‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التفاهمات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬لتامين‭ ‬الحدود‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬مصر‭ ‬لتخفيف‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وزيادة‭ ‬مدة‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬كخطوة‭ ‬نحو‭ ‬فتحه‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة‭. ‬‮ ‬فيما‭ ‬قلل‭ ‬اللواء‭ ‬اركان‭ ‬حرب‭ ‬نصر‭ ‬سالم‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستطلاع‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬حماس‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬الاساسية‭ ‬هي‭ ‬عمليات‭ ‬التهريب‭ ‬من‭ ‬الانفاق‭ ‬وليس‭ ‬التهريب‭ ‬عبر‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬حماس‭ ‬جاده‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬عمليات‭ ‬التهريب‭ ‬فعليها‭ ‬الغاء‭ ‬هيئة‭ ‬إدارة‭ ‬الانفاق‭ ‬التابعه‭ ‬لحماس‭ ‬والتي‭ ‬تستخدمها‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التهريب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬،واتفق‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬اللوار‭ ‬اركان‭ ‬حرب‭ ‬محمد‭ ‬الغبارى‭ ‬والذى‭ ‬أضاف‭ ‬ان‭ ‬المنطقة‭ ‬العازله‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬حماس‭ ‬وليس‭ ‬مصر‭ ‬ولا‭ ‬تسهم‭ ‬بشئ‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الانفاق‮ ‬‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تجري‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬لعقد‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬اسرى‭ ‬وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬نجاح‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رغبة‭ ‬الطرفين‭ ‬لاتمامها‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬الداخلية‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭. ‬‮ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬اكد‭ ‬د‭/‬‭ ‬طارق‭ ‬فهمى‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬الدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بمركز‭ ‬دراسات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬الغارات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬مخطط‭ ‬اسرائيلي‭ ‬لمعرفة‭ ‬كيفية‭ ‬تعامل‭ ‬قيادة‭ ‬حماس‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬ومدى‭ ‬تماسكها‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬لن‭ ‬يتطور‭ ‬الى‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين