ترامب يعلن نفاد الصبر الاستراتيجي حيال كوريا الشمالية

مرسوم الهجرة يدخل حيز التنفيذ وسط اعتراضات دولية وقانونية
واشنطن- مرسي ابو طوق
اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة ”نفاد صبر” بلاده حيال كوريا الشمالية بسبب مشروعها النووي متهما اياها بعدم احترام الحياة البشرية.
وقال ترامب بعد محادثاته مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان في البيت الابيض ”لقد فشلت فترة الصبر الاستراتيجي مع النظام الكوري الشمالي، لقد فشلت طوال سنوات عديدة. بكل صراحة، لقد نفد الصبر”.
فيما شكك مذيعان اميركيان هاجمهما الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتعليقات شخصية في سلوكه ومدى اهليته ليكون رئيسا.
وكتب المذيع جو سكاربورو والمذيعة ميكا بريجنسكي، اللذان يقدمان البرنامج الاخباري ”مورننغ جو” على قناة ”ام اس ان بي سي” ذات التوجه اليساري، مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست بعنوان ”دونالد ترامب ليس جيدا”.
وقال المذيعان الشهيران في مقالتهما أنهما ”لم يصدما ولم يتعرضا للاهانة” بسب تعليقات ترامب الشخصية ضدهما.
وكتبا ”قلقنا حيال سلوكه الجامح اكبر من كونه أمرا شخصيا”.
وقالا في مقالتهما ”قادة اميركا وحلفاؤها يسألون أنفسهم ما إذا ما كان هذا الرجل اهلا ليكون رئيسا. لدينا شكوكنا، لكننا متأكدان أن الرجل ليس لديه الأهلية العقلية لمواصلة مشاهدة برنامجنا”. وكان ترامب قد كتب الخميس على حسابه على تويتر ”سمعت أن برنامج مورنينغ شو ضعيف التقييم وتحدث عني بسوء”.
وأضاف ”المجنونة ميكا والمعتوه جو أتيا إلى مارا لاغو ثلاث ليال على التوالي وأصرا على الانضمام لي. كانت تنزف بشدة من ضربة في الوجه. وانا قلت لا”. وفي مقاليهما، وصف المذيعان تغريدات ترامب بأنها ”سلسلة من الاكاذيب”. كما دخل امس المرسوم ضد الهجرة الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، واشاع قلقا بين مسافري الدول المعنية والجمعيات التي تعنى باللاجئين.
وبعد خمسة اشهر من توقيع ترامب هذا المرسوم المثير للجدل والمعارك القضائية العديدة التي خاضتها ادارته لتطبيقه، بدأ رسميا سريان حظر السفر على المعنيين بهذا المرسوم وذلك بعدما أجازت المحكمة الاميركية العليا هذا الاسبوع تطبيق هذا الحظر ولكن بصورة جزئية.
ودخل المرسوم حيز التنفيذ رسميا في الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن (الجمعة 00,00 ت غ).ووصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الجمعة بالـ ”المخزي” ،وقال ظريف في تغريدة على تويتر ”الولايات المتحدة تمنع الآن الجدات من رؤية احفادهن في استعراض مخز حقا للعدائية العمياء تجاه الايرانيين”. والمرسوم الذي يفترض أن يمنع دخول ”ارهابيين أجانب” الى الولايات المتحدة، يفرض حظرا موقتا على سفر رعايا ست دول اسلامية (سوريا، ليبيا، ايران، السودان، الصومال، اليمن) واللاجئين من جميع انحاء العالم، الى الولايات المتحدة.
وبموجب الامر التنفيذي فان الحظر يشمل كل رعايا الدول الست وجميع اللاجئين، لكن قضاة المحكمة العليا حدوا من نطاقه عبر حصر تطبيقه بالافراد الذين ”لا يملكون علاقة ذات صدقية مع شخص او كيان في الولايات المتحدة”.
واعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة الجمعة ان قرار حظر السفر الاميركي الجديد ”الولايات المتحدة تمنع الآن الجدات من رؤية احفادهن في استعراض مخز حقا للعدائية العمياء تجاه الايرانيين”.
وشرح القضاة بأن من يأتي لزيارة فرد من ”عائلته القريبة” سيجاز دخوله، وكذلك الطالب الذي يدخل جامعة أميركية او الموظف الذي وجد عملا في شركة محلية والاستاذ المدعو إلى مؤتمر في الولايات المتحدة.
وأثارت عبارة ”علاقة ذات صدقية” ارتباك الخبراء القانونيين الذين تساءلوا كيف يمكن للاجىء سوري مثلا توفير إثباتات على صلة مسبقة له مع الولايات المتحدة.
ففي برقية موجهة إلى شبكتها الدبلوماسية أوضحت الحكومة مقصدها بعبارة ”عائلة قريبة”، مشيرة الى ان هذه العبارة تشمل ”الوالدين (والدا الزوج او الزوجة أيضا) والزوج او الزوجة والاطفال صغارا كانوا او بالغين، وزوج الابنة وزوجة الابن، والاخوة والاخوات، سواء كانوا أشقاء او لا”.
وقال احد المسؤولين ”نتوقع ان تجري الامور من دون مشاكل”.
بالتالي فان العائلة القريبة لا تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وابناء كل من الاخوة والأعمام والخالات اضافة الى الخطّاب وأزواج الاخوات وزوجات الاخوة.
ومساء الخميس طلبت ولاية هاواي الاميركية من القاضي ديريك واتسون توضيح مدى المرسوم وتحديد مفهوم ”الاسرة القريبة”.
وفي بيان اعلن مدعي عام هاواي داغلاس شين ”في هاواي مفهوم +الاسرة القريبة+ يشمل العديد من الاشخاص قررت الحكومة الفدرالية استبعادهم من هذه المعادلة”.
واشار الى ان هذه القيود ”قد تنتهك قرار المحكمة العليا”.
وعلى مستوى هيئات الاعمال والعلاقات المهنية يجب على ”العلاقة ذات الصدقية” ان تكون ”رسمية وموثقة شرط تشكلها في مسار معتاد، وليس لغرض النفاد من المرسوم”، بحسب البرقية الدبلوماسية.
كما بدرت تساؤلات من سياح من الدول الست إن كان الحجز في فندق يكفي للحصول على تأشيرة دخول، فأجابت السلطات الاميركية بالنفي، حتى لو تم دفع ثمن الحجز.
وعملية الاختيار ستتم على مستوى السفارات في الخارج وتتوقع الحكومة ان يكون لها وقع محدود على الاراضي الاميركية.
وقال مراد عواودة من تحالف نيويورك للهجرة في مطار نيويورك ”ان عيون العالم شاخصة الى الولايات المتحدة”.
من جهتها قالت رمى عيسى مديرة جمعية نيويورك العربية الاميركية ”هذه الادارة تعيد تحديد مفهوم الاسرة. لقد تولى جدي وجدتي تربيتي بالتالي لا يمكنني ان اتصور اعتبارهما من خارج الاسرة”.
واضافت ”انا مخطوبة وساتزوج. اسرتي في سوريا ليس فقط والدي بل ايضا اعمامي واخوالي واود ان يحضروا زفافي لكن للاسف لن يتمكنوا من المجيء”.
بالتأكيد لا تريد السلطات الاميركية تكرارا للفوضى التي وقعت في 27 كانون الثاني/يناير لدى تطبيق النسخة الاولى من المرسوم.
وكان اثار استنكارا كبيرا في العالم. وشهدت المطارات الاميركية تظاهرات عفوية بعد اعتقال مسافرين فور وصولهم والتهديد بابعادهم.
وقال غريغوري شن من جمعية محامي الهجرة الاميركية لفرانس برس ”هذه المرة هناك امكانية حصول ارباك حتى وان كان من المبكر التكهن بذلك. سنكون مستعدين لمساعدة الاشخاص اذا دعت الحاجة”.
وكان قاض فدرالي علق في الثالث من شباط/فبراير المرسوم الاول وكذلك نسخته المعدلة في اذار/مارس. وبحسب القضاة كان المرسوم تمييزيا حيال المسلمين.