ترامب يعلن نفاد الصبر الاستراتيجي حيال كوريا الشمالية

مرسوم‮ ‬الهجرة‮ ‬يدخل حيز التنفيذ‭ ‬وسط‭ ‬اعتراضات‭ ‬دولية‭ ‬وقانونية

واشنطن‭-‬‮ ‬مرسي‮ ‬ابو طوق‮ ‬

‭ ‬اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬‭”‬نفاد‭ ‬صبر‭”‬‭ ‬بلاده‭ ‬حيال‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بسبب‭ ‬مشروعها‭ ‬النووي‭ ‬متهما‭ ‬اياها‭ ‬بعدم‭ ‬احترام‭ ‬الحياة‭ ‬البشرية‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬محادثاته‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬مون‭ ‬جاي‭-‬ان‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬‭”‬لقد‭ ‬فشلت‭ ‬فترة‭ ‬الصبر‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي،‭ ‬لقد‭ ‬فشلت‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭. ‬بكل‭ ‬صراحة،‭ ‬لقد‭ ‬نفد‭ ‬الصبر‭”‬‭.‬

فيما‭ ‬شكك‭ ‬مذيعان‭ ‬اميركيان‭ ‬هاجمهما‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بتعليقات‭ ‬شخصية‭ ‬في‭ ‬سلوكه‭ ‬ومدى‭ ‬اهليته‭ ‬ليكون‭ ‬رئيسا‭.‬

وكتب‭ ‬المذيع‭ ‬جو‭ ‬سكاربورو‭ ‬والمذيعة‭ ‬ميكا‭ ‬بريجنسكي،‭ ‬اللذان‭ ‬يقدمان‭ ‬البرنامج‭ ‬الاخباري‭ ‬‭”‬مورننغ‭ ‬جو‭”‬‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‭”‬ام‭ ‬اس‭ ‬ان‭ ‬بي‭ ‬سي‭”‬‭ ‬ذات‭ ‬التوجه‭ ‬اليساري،‭ ‬مقال‭ ‬رأي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬بعنوان‭ ‬‭”‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ليس‭ ‬جيدا‭”‬‭.‬

وقال‭ ‬المذيعان‭ ‬الشهيران‭ ‬في‭ ‬مقالتهما‭ ‬أنهما‭ ‬‭”‬لم‭ ‬يصدما‭ ‬ولم‭ ‬يتعرضا‭ ‬للاهانة‭”‬‭ ‬بسب‭ ‬تعليقات‭ ‬ترامب‭ ‬الشخصية‭ ‬ضدهما‭.‬

وكتبا‭ ‬‭”‬قلقنا‭ ‬حيال‭ ‬سلوكه‭ ‬الجامح‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬أمرا‭ ‬شخصيا‭”‬‭.‬

وقالا‭ ‬في‭ ‬مقالتهما‭ ‬‭”‬قادة‭ ‬اميركا‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬يسألون‭ ‬أنفسهم‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬اهلا‭ ‬ليكون‭ ‬رئيسا‭. ‬لدينا‭ ‬شكوكنا،‭ ‬لكننا‭ ‬متأكدان‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬الأهلية‭ ‬العقلية‭ ‬لمواصلة‭ ‬مشاهدة‭ ‬برنامجنا‭”‬‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬كتب‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‭”‬سمعت‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬مورنينغ‭ ‬شو‭ ‬ضعيف‭ ‬التقييم‭ ‬وتحدث‭ ‬عني‭ ‬بسوء‭”‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‭”‬المجنونة‭ ‬ميكا‭ ‬والمعتوه‭ ‬جو‭ ‬أتيا‭ ‬إلى‭ ‬مارا‭ ‬لاغو‭ ‬ثلاث‭ ‬ليال‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وأصرا‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬لي‭. ‬كانت‭ ‬تنزف‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬في‭ ‬الوجه‭. ‬وانا‭ ‬قلت‭ ‬لا‭”‬‭. ‬وفي‭ ‬مقاليهما،‭ ‬وصف‭ ‬المذيعان‭ ‬تغريدات‭ ‬ترامب‭ ‬بأنها‭ ‬‭”‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاكاذيب‭”‬‭. ‬كما‭ ‬دخل‭ ‬امس‭ ‬المرسوم‭ ‬ضد‭ ‬الهجرة‭ ‬الذي‭ ‬اصدره‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬واشاع‭ ‬قلقا‭ ‬بين‭ ‬مسافري‭ ‬الدول‭ ‬المعنية‭ ‬والجمعيات‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬باللاجئين‭.‬

وبعد‭ ‬خمسة‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬ترامب‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬والمعارك‭ ‬القضائية‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬خاضتها‭ ‬ادارته‭ ‬لتطبيقه،‭ ‬بدأ‭ ‬رسميا‭ ‬سريان‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬المعنيين‭ ‬بهذا‭ ‬المرسوم‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أجازت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاميركية‭ ‬العليا‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الحظر‭ ‬ولكن‭ ‬بصورة‭ ‬جزئية‭.‬

ودخل‭ ‬المرسوم‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭ ‬بتوقيت‭ ‬واشنطن‭ ‬‭(‬الجمعة‭ ‬00,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬‭.‬ووصف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬الجمعة‭ ‬بالـ‭ ‬‭”‬المخزي‭”‬‭ ‬،وقال‭ ‬ظريف‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‭”‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تمنع‭ ‬الآن‭ ‬الجدات‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬احفادهن‭ ‬في‭ ‬استعراض‭ ‬مخز‭ ‬حقا‭ ‬للعدائية‭ ‬العمياء‭ ‬تجاه‭ ‬الايرانيين‭”‬‭. ‬والمرسوم‭ ‬الذي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬دخول‭ ‬‭”‬ارهابيين‭ ‬أجانب‭”‬‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يفرض‭ ‬حظرا‭ ‬موقتا‭ ‬على‭ ‬سفر‭ ‬رعايا‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬اسلامية‭ ‬‭(‬سوريا،‭ ‬ليبيا،‭ ‬ايران،‭ ‬السودان،‭ ‬الصومال،‭ ‬اليمن‭)‬‭ ‬واللاجئين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬انحاء‭ ‬العالم،‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وبموجب‭ ‬الامر‭ ‬التنفيذي‭ ‬فان‭ ‬الحظر‭ ‬يشمل‭ ‬كل‭ ‬رعايا‭ ‬الدول‭ ‬الست‭ ‬وجميع‭ ‬اللاجئين،‭ ‬لكن‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬حدوا‭ ‬من‭ ‬نطاقه‭ ‬عبر‭ ‬حصر‭ ‬تطبيقه‭ ‬بالافراد‭ ‬الذين‭ ‬‭”‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬علاقة‭ ‬ذات‭ ‬صدقية‭ ‬مع‭ ‬شخص‭ ‬او‭ ‬كيان‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭”‬‭.‬

واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬الاميركي‭ ‬الجديد‭ ‬‭”‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تمنع‭ ‬الآن‭ ‬الجدات‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬احفادهن‭ ‬في‭ ‬استعراض‭ ‬مخز‭ ‬حقا‭ ‬للعدائية‭ ‬العمياء‭ ‬تجاه‭ ‬الايرانيين‭”‬‭.‬

وشرح‭ ‬القضاة‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬يأتي‭ ‬لزيارة‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬‭”‬عائلته‭ ‬القريبة‭”‬‭ ‬سيجاز‭ ‬دخوله،‭ ‬وكذلك‭ ‬الطالب‭ ‬الذي‭ ‬يدخل‭ ‬جامعة‭ ‬أميركية‭ ‬او‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬وجد‭ ‬عملا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬محلية‭ ‬والاستاذ‭ ‬المدعو‭ ‬إلى‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وأثارت‭ ‬عبارة‭ ‬‭”‬علاقة‭ ‬ذات‭ ‬صدقية‭”‬‭ ‬ارتباك‭ ‬الخبراء‭ ‬القانونيين‭ ‬الذين‭ ‬تساءلوا‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للاجىء‭ ‬سوري‭ ‬مثلا‭ ‬توفير‭ ‬إثباتات‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬مسبقة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ففي‭ ‬برقية‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬شبكتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬أوضحت‭ ‬الحكومة‭ ‬مقصدها‭ ‬بعبارة‭ ‬‭”‬عائلة‭ ‬قريبة‭”‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬العبارة‭ ‬تشمل‭ ‬‭”‬الوالدين‭ ‬‭(‬والدا‭ ‬الزوج‭ ‬او‭ ‬الزوجة‭ ‬أيضا‭)‬‭ ‬والزوج‭ ‬او‭ ‬الزوجة‭ ‬والاطفال‭ ‬صغارا‭ ‬كانوا‭ ‬او‭ ‬بالغين،‭ ‬وزوج‭ ‬الابنة‭ ‬وزوجة‭ ‬الابن،‭ ‬والاخوة‭ ‬والاخوات،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬أشقاء‭ ‬او‭ ‬لا‭”‬‭.‬

وقال‭ ‬احد‭ ‬المسؤولين‭ ‬‭”‬نتوقع‭ ‬ان‭ ‬تجري‭ ‬الامور‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاكل‭”‬‭.‬

بالتالي‭ ‬فان‭ ‬العائلة‭ ‬القريبة‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬الأجداد‭ ‬والأحفاد‭ ‬والأعمام‭ ‬والأخوال‭ ‬وابناء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الاخوة‭ ‬والأعمام‭ ‬والخالات‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬الخطّاب‭ ‬وأزواج‭ ‬الاخوات‭ ‬وزوجات‭ ‬الاخوة‭.‬

ومساء‭ ‬الخميس‭ ‬طلبت‭ ‬ولاية‭ ‬هاواي‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬ديريك‭ ‬واتسون‭ ‬توضيح‭ ‬مدى‭ ‬المرسوم‭ ‬وتحديد‭ ‬مفهوم‭ ‬‭”‬الاسرة‭ ‬القريبة‭”‬‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬اعلن‭ ‬مدعي‭ ‬عام‭ ‬هاواي‭ ‬داغلاس‭ ‬شين‭ ‬‭”‬في‭ ‬هاواي‭ ‬مفهوم‭ ‬‭+‬الاسرة‭ ‬القريبة‭+‬‭ ‬يشمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬الفدرالية‭ ‬استبعادهم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المعادلة‭”‬‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬القيود‭ ‬‭”‬قد‭ ‬تنتهك‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭”‬‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬هيئات‭ ‬الاعمال‭ ‬والعلاقات‭ ‬المهنية‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬‭”‬العلاقة‭ ‬ذات‭ ‬الصدقية‭”‬‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬‭”‬رسمية‭ ‬وموثقة‭ ‬شرط‭ ‬تشكلها‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬معتاد،‭ ‬وليس‭ ‬لغرض‭ ‬النفاد‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬البرقية‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

كما‭ ‬بدرت‭ ‬تساؤلات‭ ‬من‭ ‬سياح‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الست‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬الحجز‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬يكفي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول،‭ ‬فأجابت‭ ‬السلطات‭ ‬الاميركية‭ ‬بالنفي،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬الحجز‭.‬

وعملية‭ ‬الاختيار‭ ‬ستتم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السفارات‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وتتوقع‭ ‬الحكومة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬وقع‭ ‬محدود‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية‭.‬

وقال‭ ‬مراد‭ ‬عواودة‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬نيويورك‭ ‬للهجرة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬نيويورك‭ ‬‭”‬ان‭ ‬عيون‭ ‬العالم‭ ‬شاخصة‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭”‬‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬رمى‭ ‬عيسى‭ ‬مديرة‭ ‬جمعية‭ ‬نيويورك‭ ‬العربية‭ ‬الاميركية‭ ‬‭”‬هذه‭ ‬الادارة‭ ‬تعيد‭ ‬تحديد‭ ‬مفهوم‭ ‬الاسرة‭. ‬لقد‭ ‬تولى‭ ‬جدي‭ ‬وجدتي‭ ‬تربيتي‭ ‬بالتالي‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬ان‭ ‬اتصور‭ ‬اعتبارهما‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الاسرة‭”‬‭.‬

واضافت‭ ‬‭”‬انا‭ ‬مخطوبة‭ ‬وساتزوج‭. ‬اسرتي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬والدي‭ ‬بل‭ ‬ايضا‭ ‬اعمامي‭ ‬واخوالي‭ ‬واود‭ ‬ان‭ ‬يحضروا‭ ‬زفافي‭ ‬لكن‭ ‬للاسف‭ ‬لن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬المجيء‭”‬‭.‬

بالتأكيد‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬السلطات‭ ‬الاميركية‭ ‬تكرارا‭ ‬للفوضى‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬لدى‭ ‬تطبيق‭ ‬النسخة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭.‬

وكان‭ ‬اثار‭ ‬استنكارا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وشهدت‭ ‬المطارات‭ ‬الاميركية‭ ‬تظاهرات‭ ‬عفوية‭ ‬بعد‭ ‬اعتقال‭ ‬مسافرين‭ ‬فور‭ ‬وصولهم‭ ‬والتهديد‭ ‬بابعادهم‭.‬

وقال‭ ‬غريغوري‭ ‬شن‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬محامي‭ ‬الهجرة‭ ‬الاميركية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‭”‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬هناك‭ ‬امكانية‭ ‬حصول‭ ‬ارباك‭ ‬حتى‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬التكهن‭ ‬بذلك‭. ‬سنكون‭ ‬مستعدين‭ ‬لمساعدة‭ ‬الاشخاص‭ ‬اذا‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭”‬‭.‬

وكان‭ ‬قاض‭ ‬فدرالي‭ ‬علق‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬المرسوم‭ ‬الاول‭ ‬وكذلك‭ ‬نسخته‭ ‬المعدلة‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭. ‬وبحسب‭ ‬القضاة‭ ‬كان‭ ‬المرسوم‭ ‬تمييزيا‭ ‬حيال‭ ‬المسلمين‭.‬