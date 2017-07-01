مصادرة ممتلكات سبعة من عهد الرئيس المخلوع في تونس

تونسي مضطرب نفسياً يطعن بسكين سائحتين ألمانيتين
تونس - الزمان:
صادرت تونس التي أطلقت حكومتها ”حربا” على الفساد ممتلكات سبعة أشخاص متّهمين في جرائم فساد حصلت في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حسبما أعلنت الجمعة اللجنة الرسمية المكلفة مصادرة تلك الممتلكات لحساب الدولة.
وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي في مؤتمر صحافي ان الاشخاص السبعة وهم ديواني (جمركي) وستة آخرين بين رجال اعمال وتجار، كوّنوا ثروات ”بشكل غير شرعي” مستفيدين من علاقاتهم بأفراد من عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي.
وأضاف ان اللجنة ”ستواصل التحقيق والبحث لتحديد المنافع التي حققها هؤلاء الاشخاص بشكل غير شرعي”.
وكانت اللجنة صادرت في وقت سابق ممتلكات 8 رجال اعمال في اطار ”حرب” على الفساد أطلقتها حكومة يوسف الشاهد يوم 23 أيار/مايو الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، وضعت السلطات 10 رجال أعمال ومهربين قيد الاقامة الجبرية، بموجب قانون الطوارئ.
ومن بين هؤلاء رجل الاعمال شفيق جراية (45 عاما) الذي كان كثير الظهور في وسائل الاعلام المحلية.
ووجه القضاء العسكري الى جراية تهم ”الخيانة” و”الاعتداء على أمن الدولة” و”وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي” والتي تصل عقوبتها الى الاعدام.
فيما طعن شخص ”مضطرب نفسيا” سائحتيْن ألمانيتيْن في ولاية نابل السياحية شمال شرق تونس بحسب السلطات التي أعلنت أن الحادثة ليست عملا ”إرهابيا”.
وقالت وزارتا الداخلية والسياحة في بيان مشترك ان ”شخصا مضطربا نفسيا” اعتدى بسكين على سائحة ألمانية وابنتها (27 عاما) بسوق الصناعات التقليدية بمدينة نابل.
وأوضحت الوزارتان أن الأم أصيبت ”على مستوى الكتف بجروح طفيفة تمّت معالجتها” في حين تم وضع البنت ”تحت المراقبة الطبية وحالتها مستقرة”.
وأصيبت البنت ”على مستوى البطن” وفق ما أفاد فرانس برس مسؤول صحّي.
وشددت الوزارتان على أن ”الواقعة لا صلة لها بأي عمل إرهابي” وأن قوات الأمن ”المتواجدة على عين المكان لتأمين المنشآت السياحية” أوقفت منفذ الاعتداء وفتحت تحقيقا في الحادثة.
وقالت المكلفة بالاعلام في وزارة الصحة إيمان حامدي لفرانس برس ان الام وابنتها ”خضعتا لتدخل جراحي” بمستشفى نابل الحكومي مؤكدة أن ”حالتهما مستقرة” و”ليس هناك اي خطر على حياتهما”.
وقال مفدي المسدي المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة لفرانس برس ان منفذ الاعتداء ”مختل عقليا” ويخضع لعلاج بالعقاقير منذ سنة 2008.
وأضاف ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلف وزيرتي السياحة والصحة بزيارة نابل للاطمئنان على حالة السائحتين.
وأفاد مسؤول أمني رفيع المستوى في نابل وكالة فرانس برس ان الشرطة داهمت منزل منفذ الاعتداء، وبتفتيش غرفته عثرت على ”أدوية أعصاب”.
وقال ”بسؤال العائلة عن مصدر تلك الادوية، اظهرت شهادات طبية تثبت انه (منفذ الاعتداء) مريض بالأعصاب ويخضع لعلاج بالعقاقير الطبية”.