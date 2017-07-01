مصادرة ممتلكات سبعة من عهد الرئيس المخلوع في تونس

تونسي‭ ‬مضطرب نفسياً‭ ‬‮ ‬يطعن بسكين سائحتين ألمانيتين

تونس‭ -‬‮ ‬الزمان‭:‬‭ ‬

‭ ‬صادرت‭ ‬تونس‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬حكومتها‭ ‬‭”‬حربا‭”‬‭ ‬على‭ ‬الفساد‭ ‬ممتلكات‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬متّهمين‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬فساد‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬المخلوع‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعة‭ ‬اللجنة‭ ‬الرسمية‭ ‬المكلفة‭ ‬مصادرة‭ ‬تلك‭ ‬الممتلكات‭ ‬لحساب‭ ‬الدولة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬منير‭ ‬الفرشيشي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬ان‭ ‬الاشخاص‭ ‬السبعة‭ ‬وهم‭ ‬ديواني‭ ‬‭(‬جمركي‭)‬‭ ‬وستة‭ ‬آخرين‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬اعمال‭ ‬وتجار،‭ ‬كوّنوا‭ ‬ثروات‭ ‬‭”‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭”‬‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬علاقاتهم‭ ‬بأفراد‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬وعائلة‭ ‬زوجته‭ ‬ليلى‭ ‬الطرابلسي‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬‭”‬ستواصل‭ ‬التحقيق‭ ‬والبحث‭ ‬لتحديد‭ ‬المنافع‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاشخاص‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭”‬‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬صادرت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬ممتلكات‭ ‬8‭ ‬رجال‭ ‬اعمال‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬‭”‬حرب‭”‬‭ ‬على‭ ‬الفساد‭ ‬أطلقتها‭ ‬حكومة‭ ‬يوسف‭ ‬الشاهد‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬الماضي‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ،‭ ‬وضعت‭ ‬السلطات‭ ‬10‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬ومهربين‭ ‬قيد‭ ‬الاقامة‭ ‬الجبرية،‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬الطوارئ‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬شفيق‭ ‬جراية‭ ‬‭(‬45‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬كثير‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلية‭.‬

ووجه‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬الى‭ ‬جراية‭ ‬تهم‭ ‬‭”‬الخيانة‭”‬‭ ‬و‭”‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭”‬‭ ‬و‭”‬وضع‭ ‬النفس‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬جيش‭ ‬أجنبي‭”‬‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬الى‭ ‬الاعدام‭.‬

فيما‭ ‬طعن‭ ‬شخص‭ ‬‭”‬مضطرب‭ ‬نفسيا‭”‬‭ ‬سائحتيْن‭ ‬ألمانيتيْن‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نابل‭ ‬السياحية‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬تونس‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬أن‭ ‬الحادثة‭ ‬ليست‭ ‬عملا‭ ‬‭”‬إرهابيا‭”‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزارتا‭ ‬الداخلية‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬ان‭ ‬‭”‬شخصا‭ ‬مضطربا‭ ‬نفسيا‭”‬‭ ‬اعتدى‭ ‬بسكين‭ ‬على‭ ‬سائحة‭ ‬ألمانية‭ ‬وابنتها‭ ‬‭(‬27‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬بسوق‭ ‬الصناعات‭ ‬التقليدية‭ ‬بمدينة‭ ‬نابل‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارتان‭ ‬أن‭ ‬الأم‭ ‬أصيبت‭ ‬‭”‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكتف‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬تمّت‭ ‬معالجتها‭”‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬البنت‭ ‬‭”‬تحت‭ ‬المراقبة‭ ‬الطبية‭ ‬وحالتها‭ ‬مستقرة‭”‬‭.‬

وأصيبت‭ ‬البنت‭ ‬‭”‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البطن‭”‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مسؤول‭ ‬صحّي‭.‬

وشددت‭ ‬الوزارتان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‭”‬الواقعة‭ ‬لا‭ ‬صلة‭ ‬لها‭ ‬بأي‭ ‬عمل‭ ‬إرهابي‭”‬‭ ‬وأن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬‭”‬المتواجدة‭ ‬على‭ ‬عين‭ ‬المكان‭ ‬لتأمين‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية‭”‬‭ ‬أوقفت‭ ‬منفذ‭ ‬الاعتداء‭ ‬وفتحت‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭.‬

وقالت‭ ‬المكلفة‭ ‬بالاعلام‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إيمان‭ ‬حامدي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬الام‭ ‬وابنتها‭ ‬‭”‬خضعتا‭ ‬لتدخل‭ ‬جراحي‭”‬‭ ‬بمستشفى‭ ‬نابل‭ ‬الحكومي‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‭”‬حالتهما‭ ‬مستقرة‭”‬‭ ‬و‭”‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬اي‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬حياتهما‭”‬‭.‬

وقال‭ ‬مفدي‭ ‬المسدي‭ ‬المستشار‭ ‬الاعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬منفذ‭ ‬الاعتداء‭ ‬‭”‬مختل‭ ‬عقليا‭”‬‭ ‬ويخضع‭ ‬لعلاج‭ ‬بالعقاقير‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬2008‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬يوسف‭ ‬الشاهد‭ ‬كلف‭ ‬وزيرتي‭ ‬السياحة‭ ‬والصحة‭ ‬بزيارة‭ ‬نابل‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬السائحتين‭.‬

وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬نابل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬الشرطة‭ ‬داهمت‭ ‬منزل‭ ‬منفذ‭ ‬الاعتداء،‭ ‬وبتفتيش‭ ‬غرفته‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬‭”‬أدوية‭ ‬أعصاب‭”‬‭.‬

وقال‭ ‬‭”‬بسؤال‭ ‬العائلة‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬تلك‭ ‬الادوية،‭ ‬اظهرت‭ ‬شهادات‭ ‬طبية‭ ‬تثبت‭ ‬انه‭ ‬‭(‬منفذ‭ ‬الاعتداء‭)‬‭ ‬مريض‭ ‬بالأعصاب‭ ‬ويخضع‭ ‬لعلاج‭ ‬بالعقاقير‭ ‬الطبية‭”‬‭.‬