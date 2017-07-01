كلام طائفي- لؤي زهرة

اضحك للدنيا
لؤي زهرة
كنت أفكر فيما لو أصبحت لدي القدرة بأدارة عجلة الزمن الى الوراء فأستوقفه في لحظة حرجة كانت مفترق الطريق و بنيت عليها تأريخنا اﻷسود الملطخ بالدماء ، فأي لحظة سأختار ؟!
سؤال طائفي طبعا …!!! ربما لم اقصد أن أكون طائفيا ولا أتمنى أن اكون طائفيا حتى ولو بنسب ضئيلة لا ترى بالعين المجردة والذهنية الثاقبة، فثوب الطائفية لم يعد ثوبا يليق بي بعدما ارتديت ثوب اﻷنسان .
في تأريخنا الكثير من النقاط الحرجة، أنقلبت فيها زاوية ميل الحياة الى اﻷتجاه المعاكس حتى وصلنا الى ما نحن عليه .
ربما يتوجب علينا أن نمعن النظر في الجزء المملوء من الكأس لا الى الجزء الفارغ منه وأن نفترض بأن الجزء الفارغ معبأ بالهواء واشياء اخرى ربما لها قيمة …
نحتاج أن نفترض بأن حتما هناك نورا في اخر النفق وان ننظر الى النقطة البيضاء على ذلك الجدار اﻷسود وان نحاول أن نوسعها ونعيد زاوية النظر فربما نجد نقاط اخرى بيضاء هنا أو هناك .
التأريخ كان له دور سيء في حاضرنا، وريما كان سبباً رئيسياً فيما آلت وستؤول اليه اﻷمور ، لكن هل نبقى مأسورين في سجن التأريخ . ربما علينا أن نفهم بأننا نعيش حاضرا ونبني مستقبلا وكل ما اتمناه أن يكون حاضرنا نقطة ارتقاء نحو السمو لبناء مسقبل مشرق . و أن نكون جزءا منه لا جزءا من الماضي . فليس ﻷحد منا ذنب فيما ارتكبه اﻷجداد من مآسي لطخت تاريخنا، و لو أخذنا اﻷبناء بجريرة اﻷباء فأننا سنرتكب ذنبا اخر يلوث حاضرنا الذي سيصبح ذات يوم تأريخاً يدرسه أجيالنا في المستقبل .
تعالوا نكتب ﻷجيالنا تأريخاً جديداً بألوان قوس وقزح .
ربما اغني خارج السرب واعزف لحناً نشازاً على مسرح اجاد الجميع فيه العزف على وتر الطائفية . لكنني اعترف امامكم بأنني طائفي من الطراز اﻷول ،لكن طائفيتي تختلف ،فهي طائفية تنتمي الى اﻷنسان والوطن