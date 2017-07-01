كلام طائفي- لؤي زهرة

اضحك للدنيا

لؤي زهرة

كنت‭ ‬أفكر‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬أصبحت‭ ‬لدي‭ ‬القدرة‭ ‬بأدارة‭ ‬عجلة‭ ‬الزمن‭ ‬الى‭ ‬الوراء‭ ‬فأستوقفه‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬حرجة‭ ‬كانت‭ ‬مفترق‭ ‬الطريق‭ ‬و‭ ‬بنيت‭ ‬عليها‭ ‬تأريخنا‭ ‬اﻷسود‭ ‬الملطخ‭ ‬بالدماء‭ ‬،‭ ‬فأي‭ ‬لحظة‭ ‬سأختار‭ ‬؟‭!‬‭ ‬

سؤال‭ ‬طائفي‭ ‬طبعا‭ …‬‭!!!‬‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬اقصد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬طائفيا‭ ‬ولا‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬اكون‭ ‬طائفيا‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬بنسب‭ ‬ضئيلة‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬بالعين‭ ‬المجردة‭ ‬والذهنية‭ ‬الثاقبة،‭ ‬فثوب‭ ‬الطائفية‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬ثوبا‭ ‬يليق‭ ‬بي‭ ‬بعدما‭ ‬ارتديت‭ ‬ثوب‭ ‬اﻷنسان‭ . ‬

في‭ ‬تأريخنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬الحرجة،‭ ‬أنقلبت‭ ‬فيها‭ ‬زاوية‭ ‬ميل‭ ‬الحياة‭ ‬الى‭ ‬اﻷتجاه‭ ‬المعاكس‭ ‬حتى‭ ‬وصلنا‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬نحن‭ ‬عليه‭ . ‬

ربما‭ ‬يتوجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نمعن‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المملوء‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬لا‭ ‬الى‭ ‬الجزء‭ ‬الفارغ‭ ‬منه‭ ‬وأن‭ ‬نفترض‭ ‬بأن‭ ‬الجزء‭ ‬الفارغ‭ ‬معبأ‭ ‬بالهواء‭ ‬واشياء‭ ‬اخرى‭ ‬ربما‭ ‬لها‭ ‬قيمة‭ … ‬

نحتاج‭ ‬أن‭ ‬نفترض‭ ‬بأن‭ ‬حتما‭ ‬هناك‭ ‬نورا‭ ‬في‭ ‬اخر‭ ‬النفق‭ ‬وان‭ ‬ننظر‭ ‬الى‭ ‬النقطة‭ ‬البيضاء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الجدار‭ ‬اﻷسود‭ ‬وان‭ ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نوسعها‭ ‬ونعيد‭ ‬زاوية‭ ‬النظر‭ ‬فربما‭ ‬نجد‭ ‬نقاط‭ ‬اخرى‭ ‬بيضاء‭ ‬هنا‭ ‬أو‭ ‬هناك‭ . ‬

التأريخ‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬سيء‭ ‬في‭ ‬حاضرنا،‭ ‬وريما‭ ‬كان‭ ‬سبباً‭ ‬رئيسياً‭ ‬فيما‭ ‬آلت‭ ‬وستؤول‭ ‬اليه‭ ‬اﻷمور‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬هل‭ ‬نبقى‭ ‬مأسورين‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬التأريخ‭ . ‬ربما‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفهم‭ ‬بأننا‭ ‬نعيش‭ ‬حاضرا‭ ‬ونبني‭ ‬مستقبلا‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬اتمناه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حاضرنا‭ ‬نقطة‭ ‬ارتقاء‭ ‬نحو‭ ‬السمو‭ ‬لبناء‭ ‬مسقبل‭ ‬مشرق‭ . ‬و‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جزءا‭ ‬منه‭ ‬لا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الماضي‭ . ‬فليس‭ ‬ﻷحد‭ ‬منا‭ ‬ذنب‭ ‬فيما‭ ‬ارتكبه‭ ‬اﻷجداد‭ ‬من‭ ‬مآسي‭ ‬لطخت‭ ‬تاريخنا،‭ ‬و‭ ‬لو‭ ‬أخذنا‭ ‬اﻷبناء‭ ‬بجريرة‭ ‬اﻷباء‭ ‬فأننا‭ ‬سنرتكب‭ ‬ذنبا‭ ‬اخر‭ ‬يلوث‭ ‬حاضرنا‭ ‬الذي‭ ‬سيصبح‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬تأريخاً‭ ‬يدرسه‭ ‬أجيالنا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ . ‬

تعالوا‭ ‬نكتب‭ ‬ﻷجيالنا‭ ‬تأريخاً‭ ‬جديداً‭ ‬بألوان‭ ‬قوس‭ ‬وقزح‭ . ‬

ربما‭ ‬اغني‭ ‬خارج‭ ‬السرب‭ ‬واعزف‭ ‬لحناً‭ ‬نشازاً‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬اجاد‭ ‬الجميع‭ ‬فيه‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬وتر‭ ‬الطائفية‭ . ‬لكنني‭ ‬اعترف‭ ‬امامكم‭ ‬بأنني‭ ‬طائفي‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬اﻷول‭ ‬،لكن‭ ‬طائفيتي‭ ‬تختلف‭ ‬،فهي‭ ‬طائفية‭ ‬تنتمي‭ ‬الى‭ ‬اﻷنسان‭ ‬والوطن‭ ‬