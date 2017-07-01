إيفانكا ترامب تكشف عن  وسيلتها في الحفاظ  على رشاقتها 

واشنطن‮ ‬‭-‬‮ ‬الزمان

تحافظ إيفانكا ترامب،‮ ‬ابنة الرئيس الأمريكي‮ ‬دونالد ترامب،‮ ‬ومستشارته في‮ ‬البيت الأبيض،‮ ‬على رشاقتها ولياقتها البدنية عن طريق إتباع التمارين الرياضية بصورة منتظمة‭.‬

وشوهدت‭ ‬ايفانكا ترامب وهي‮ ‬تمارس رياضة برفقة زوجها جاريد كوشنر،‮ ‬في‮ ‬شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن،‮ ‬وارتدت سروالاً‮ ‬رياضياً‮ ‬طويلاَ‮ ‬ضيقاً‮ ‬باللون الاسود قصيرة رمادية اللون‭.‬

ابنة الرئيس الأمريكي‮ ‬غطت رأسها بقبعة رياضية زرقاء،‮ ‬كما انتعلت حذاءً‮ ‬رياضياً‮ ‬باللون الرمادي،‮ ‬فيما اختار زوجها سراولاً‮ ‬رياضياً‮ ‬قصيراً‮ ‬باللون الأسود وكنزة رمادية اللون،‮ ‬وقبعة باللون الأسود‭.‬