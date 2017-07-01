إيفانكا ترامب تكشف عن  وسيلتها في الحفاظ  على رشاقتها 

واشنطن - الزمان
تحافظ إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارته في البيت الأبيض، على رشاقتها ولياقتها البدنية عن طريق إتباع التمارين الرياضية بصورة منتظمة.
وشوهدت ايفانكا ترامب وهي تمارس رياضة برفقة زوجها جاريد كوشنر، في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، وارتدت سروالاً رياضياً طويلاَ ضيقاً باللون الاسود قصيرة رمادية اللون.
ابنة الرئيس الأمريكي غطت رأسها بقبعة رياضية زرقاء، كما انتعلت حذاءً رياضياً باللون الرمادي، فيما اختار زوجها سراولاً رياضياً قصيراً باللون الأسود وكنزة رمادية اللون، وقبعة باللون الأسود.